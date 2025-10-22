Decizie neașteptată în baschet Echipele din Israel se întorc acasă pentru meciurile de pe teren propriu din competițiile europene

EuroLeague Basketball , organizatoarea celor mai puternice competiţii masculine continentale , a luat o decizie surprinzătoare.

, organizatoarea celor mai puternice , a luat o decizie surprinzătoare. Începând cu 1 decembrie, echipelor din Israel le va fi permis să joace din nou în Țara Sfântă meciurile din Euroligă și EuroCup.

Odată cu izbucnirea războiului din Gaza, echipele din Israel angrenate în cele două competiții au fost nevoite să-și găsească o nouă „casă” pentru a disputa partidele considerate pe teren propriu.

Baschetul european revine în Israel, după mai bine de 2 ani

La doi ani distanță de la această hotărâre, EuroLeague Basketball a luat decizia de a le permite echipelor să se întoarcă în Țara Sfântă pentru meciurile de pe teren propriu începând cu 1 decembrie.

Anunțul vine și ca urmare a armistițiului convenit recent între Israel și Hamas.

„După deliberări atente, cluburile ECA au convenit asupra propunerii de a stabili 1 decembrie 2025 ca dată pentru reluarea meciurilor în Israel.

Până atunci, Euroleague Basketball va continua să monitorizeze cu atenţie evoluţiile, să rămână în contact strâns cu autorităţile locale şi străine, echipele vizitatoare şi toate organizaţiile relevante, inclusiv ELPA, EHCB şi UEBO, şi să se asigure că siguranţa şi bunăstarea tuturor celor implicaţi rămân prioritatea principală.

Euroleague Basketball şi cluburile sale participante salută recentul plan de pace Israel – Gaza cu optimism şi speranţă.

Organizaţia îşi reafirmă credinţa în puterea baschetului de a aduce împreună oamenii şi comunităţile şi angajamentul său de a contribui la pace prin valorile comune ale sportului, respectului şi unităţii”, a transmis EuroLeague Basketball.

3 echipe din Israel sunt angrenate în Euroligă și Eurocup

Maccabi Tel Aviv, Hapoel Tel Aviv și Hapoel Ierusalim sunt cele 3 echipe din Israel angrenate în sezonul 2025-2026 în Euroligă, respectiv Eurocup.

Cea din urmă o are ca adversară pe campioana României, U-BT Cluj Napoca, în Grupa A din cea de-a doua competiție europeană.

Primul meci dintre cele două echipe este programat pe 18 noiembrie la Cluj, în timp ce partida din Israel ar urma să se desfășoare în luna februarie a anului viitor.

După trei etape, U-BT Cluj este pe locul 7, iar Hapoel Ierusalim ocupă locul 8.

