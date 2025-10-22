Lucescu, încredere deplină în Chivu Selecționerul, impresionat de antrenorul român: „Face o treabă excelentă!” » Unde o vede pe Inter
Mircea Lucescu
Liga Campionilor

Lucescu, încredere deplină în Chivu Selecționerul, impresionat de antrenorul român: „Face o treabă excelentă!" » Unde o vede pe Inter

alt-text Alexandru Smeu
Publicat: 22.10.2025, ora 12:37
alt-text Actualizat: 22.10.2025, ora 12:37
  • Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul României, a avut cuvinte de laude la adresa lui Cristi Chivu (44 de ani), antrenorul celor de la Inter Milano.
  • Il Luce a condus gruparea italiană în sezonul 1998 - 1999.

Cristi Chivu a ajuns la șapte victorii consecutive pe banca lui Inter, după 4-0 cu Union SG, campioana Belgiei, în Liga Campionilor.

Mircea Lucescu îl laudă pe Cristi Chivu: „Face o treabă excelentă

Actualul selecționer al României a lăudat rezultatele lui Chivu și este convins că Inter are șanse mari să ajungî în finala Ligii Campionilor pentru al doilea sezon la rând.

„Mă bucur foarte mult pentru el, face o treabă excelentă acolo. Reușește să țină jucătorii în priză, chiar în condițiile în care joacă din 3 în 3 zile.

Face o treabă foarte bună, să știți. La fiecare dintre meciuri a făcut schimbări importante și a ținut toți jucătorii în priză. Bravo lui!

La cum au început sezonul cei de la Inter au șanse (n.r. să ajungă din nou în finala Champions League). Sunt însă o mulțime de echipe bune, ați văzut ce rezultate sunt.

E important că are un ritm al rezultatelor excelente, iar toată echipa este motivată. Vine meciul cu Napoli și înseamnă foarte mult. Două echipe de Champions League, cu un nivel ridicat.

Am mare încredere în Chivu, a început foarte bine totul. Are rezultate și reușește să nu fie discutat, criticat. Rezultatele sunt cele care contează enorm de mult”, a spus Mircea Lucescu, potrivit digisport.ro

17 meciuri
a bifat Mircea Lucescu pe banca celor de la Inter în perioada ianuarie - martie 1999. A avut 4 victorii, 4 egaluri și 9 înfrângeri

Cristi Chivu: „Acești băieți au foc în interior și dorință de a munci”

Cristi Chivu a vorbit despre cea de-a treia victorie consecutivă obținută de echipa sa în Liga Campionilor.

„Trebuia să lăsăm în urmă evenimentele de anul trecut. Uneori amărăciunea poate juca feste neplăcute. Dar băieții s-au descurcat bine.

Acești băieți au foc în interior și dorință de a munci. Vrem să avem încă un sezon la vârf”, a spus Chivu, citat de gazzetta.it.

Rezumat VIDEO. Royale Union SG - Inter 0-4

