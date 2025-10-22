România - San Marino FRF a anunțat când se vor pune în vânzare biletele pentru ultimul meci din preliminariile CM 2026

Federația Română de Fotbal a anunțat când se vor pune biletele în vânzare pentru ultimul meci al României în Grupa H din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026.

România - San Marino se joacă marți, 18 noiembrie, de la 21:45, în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

Partida cu San Marino va fi ultima disputată de România în grupă și va avea loc pe „Ilie Oană”, stadion cu o capacitate de 15.000 de locuri.

România - San Marino. FRF a anunțat că biletele vor fi puse în vânzare vineri

FRF a anunțat prin intermediul unui comunicat că biletele pentru meciul cu San Marino vor fi puse în vânzare vineri, pe 24 octombrie, în jurul orei prânzului.

Se pot cumpăra maximum 4 bilete deodată, iar pentru Family Zone până la 5 bilete, cu cel puțin unul pentru un copil sub 15 ani.

Prețul biletelor pentru partida România - San Marino

Peluze: 30 RON

30 RON Tribune 1 și 2, central: 80 RON

80 RON Copii sub 15 ani: 10 RON

10 RON Tineri 15-24 ani (tribune): 30 RON

„La finalul acestei partide, putem avea motive de mare bucurie: fie obținerea locului secund, care ne-ar asigura un parcurs mai accesibil în play-off, fie chiar calificarea directă la turneul final, în funcție de rezultatele celorlalte partide din grupă.

Nu rata ocazia de a fi alături de tricolori!”, a notat FRF, în comunicatul de presă.

90 de minute a durat până când cele 550 de bilete destinate suporterilor români pentru meciul Bosnia - România, la Zenica, s-au epuizat. Meciul va avea loc pe 15 noiembrie

Clasamentul grupei H

Echipă Meciuri Gol. Punctaj 1. Austria 6 19-3 (+16) 15 2. Bosnia 6 13-5 (+8) 13 3. România 6 11-6 (+5) 10 4. Cipru 7 11-9 (+2) 8 5. San Marino 7 1-32 (-31) 0

Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2

Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2 Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0

San Marino – Cipru 0-4, – Austria 1-0 Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

