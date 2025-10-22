Man l-a cucerit pe Bosz! Antrenorul lui PSV a identificat principala calitate a românului: „Dacă cineva are asta, acela este Dennis!”

PSV - Napoli 6-2. Peter Bosz (61 de ani), antrenorul formației olandeze, a vorbit despre Dennis Man (27 de ani), după „dubla” românului din Liga Campionilor.

Adus pentru a-l înlocui pe Noa Lang, transferat chiar la Napoli, și pe Johan Bakayoko, Dennis Man marcase un singur gol în primele șapte meciuri, iar numeroase voci l-au criticat pe român.

PSV - NAPOLI 6-2 . Peter Bosz: „Dacă e cineva să aibă șut bun, acela este Man”

Acum, după cele două reușite în poarta lui Vanja Milinkovic-Savic, Bosz le-a răspuns celor care l-au atacat pe român.

„De obicei, ne așteptăm ca atunci când aducem pe cineva, să performeze imediat. Vrei să vezi rezultate. Dar asta nu este realist. Uneori este bine să faci un pas înapoi.

Cei care l-au adus au făcut-o cu mare atenție. Earnest (n.r. - directorul tehnic Earnest Stewart) a fost chiar în Italia să-l urmărească la Parma.

Am fost atât de fericit pentru al doilea său gol. Dacă e cineva să aiba un șut bun, acela este el. Anterior a mai avut ocazii de acest fel, dar acum a înscris un gol foarte frumos. Acest lucru este foarte important pentru el”, a declarat Bosz, conform telegraaf.nl.

Dennis Man, desemnat „Omul Meciului”

Dennis Man a devenit primul jucător român, după Adrian Mutu (46 de ani) în sezonul 2009 -2010, care înscrie două goluri într-un meci din Liga Campionilor.

Grație performanței sale, Dennis Man a fost desemnat „Omul Meciului” de cei de la UEFA.

„Man a arătat o energie incredibilă în joc, atât în apărare, cât și în atac. De asemenea, a marcat două goluri”, a scris site-ul oficial UEFA,

