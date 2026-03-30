Kovacs, ultimul test cu Collina Românul e în fața Mondialului. Vom avea primul arbitru la CM după 40 de ani? Când anunță FIFA lista
Istvan Kovacs și Sead Kolasinac, la Țara Galilor - Bosnia Foto: Imago
Campionatul Mondial

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 30.03.2026, ora 12:08
alt-text Actualizat: 30.03.2026, ora 12:09
  • Istvan Kovacs (41 de ani) e la Viareggio alături de alți 9 „centrali” europeni, pentru ultimul seminar. 
  • Supervizează Pierluigi Collina, directorul Comisiei Arbitrilor FIFA. Italianul va anunța lista pentru CM 2026. 
  • Ce i s-a întâmplat lui Kovacs la ultimul Campionat Mondial.

Dacă în Liga 1 a avut mai multe meciuri controversate în acest sezon, Istvan Kovacs continuă ascensiunea în fotbalul internațional.

În vârstă de 41 de ani, unicul arbitru român care a condus toate cele trei finale continentale intercluburi (Champions, Europa League și Conference) este acum la Viareggio pentru ultimul seminar înaintea Campionatului Mondial.

Istvan Kovacs, supervizat de Collina la seminarul de la Viareggio

Face parte din al doilea grup de „centrali” europeni testați de Pierluigi Collina, șeful Comisiei Arbitrilor FIFA, pe „Stadio dei Pini”.

Alături de el, alte nouă nume cunoscute:

  • Francois Letexier (Franța), Anthony Taylor (Anglia), Felix Zwayer (Germania), Espen Eskas (Norvegia), Danny Makkelie (Țările de Jos), Glenn Nyberg (Suedia), Joao Pinheiro (Portugalia), Szymon Marciniak (Polonia), Irfan Peljto (Bosnia).
Kovacs, discuție aprinsă cu bosniacul Dedic, la meciul din Țara Galilor, în semifinalele barajului CM Foto: Imago

Dintre ei, opt au fost delegați la semifinalele barajului CM. Numai Marciniak și Peljto au lipsit de la play-off.

Kovacs a avut un meci dificil și lung la Cardiff, Țara Galilor - Bosnia 1-1, 2-4 la penaltyuri.

5 cartonașe galbene
a dat Kovacs la Țara Galilor - Bosnia, patru pentru oaspeți și unul singur pentru gazde

Alt grup urmărit de Collina arbitrează finalele barajelor

Collina a mai avut un grup de șapte arbitri continentali la Viareggio, între 24 și 27 martie:

  • Clement Turpin (Franța), Slavko Vincic (Slovenia), Michael Oliver (Anglia), Maurizio Mariani (Italia), Alejandro Hernandez Hernandez (Spania), Jose Maria Sanchez Martinez (Spania), Sandro Scharer (Elveția). 

Primii patru sunt delegați la finalele barajelor CM.

Ar fi primul Mondial real al lui Kovacs. Și primul arbitru român la CM după 40 de ani

Dintre cei 17 va alege Collina „centralii” europeni pentru turneul final. Surse apropiate de FIFA susțin că italianul va decide marți lista finală cu care va începe CM 2026, după ultimul act al play-off-urilor.

Kovacs și căpitanul galez Ampadu Foto: Imago

Pentru Kovacs, ar fi primul Campionat Mondial real. A mai fost o dată selectat, în 2022, a primit o mulțime de delegări, dar niciodată la centru!

8 meciuri
a avut Istvan Kovacs la CM 2022, însă toate ca al 4-lea oficial

Pentru România, ar fi primul arbitru la Mondial după 40 de ani. Iată numele prezente în istoria competiției:

  • Costel Rădulescu (Uruguay 1930). 
  • Andrei Rădulescu (Mexic 1970). 
  • Nicolae Rainea (RFG 1974, Argentina 1978, Spania 1982)
  • Ioan Igna (Mexic 1986).

Știrile zilei din sport
„Un efort foarte mare”  Dinamo a aplicat pentru licența UEFA după 9 ani: „Luptăm și am făcut totul!”
Superliga
19:25
„Un efort foarte mare” Dinamo a aplicat pentru licența UEFA după 9 ani: „Luptăm și am făcut totul!”
Citește mai mult
„Un efort foarte mare”  Dinamo a aplicat pentru licența UEFA după 9 ani: „Luptăm și am făcut totul!”
Drăgușin are antrenor  Tottenham a anunțat cine va fi noul tehnician al echipei, după plecarea lui Igor Tudor
Campionate
19:29
Drăgușin are antrenor Tottenham a anunțat cine va fi noul tehnician al echipei, după plecarea lui Igor Tudor
Citește mai mult
Drăgușin are antrenor  Tottenham a anunțat cine va fi noul tehnician al echipei, după plecarea lui Igor Tudor
Raport financiar la Dinamo  Clubul a publicat toate cifrele: cât s-a cheltuit pe transferuri + ce va face o diferență uriașă anul acesta
Superliga
19:29
Raport financiar la Dinamo Clubul a publicat toate cifrele: cât s-a cheltuit pe transferuri + ce va face o diferență uriașă anul acesta
Citește mai mult
Raport financiar la Dinamo  Clubul a publicat toate cifrele: cât s-a cheltuit pe transferuri + ce va face o diferență uriașă anul acesta
S-a prăbușit în timpul meciului VIDEO Medicii au intervenit imediat pentru a-i acorda primul ajutor selecționerului Turciei U21! Partida a fost întreruptă
Campionate
19:41
S-a prăbușit în timpul meciului VIDEO Medicii au intervenit imediat pentru a-i acorda primul ajutor selecționerului Turciei U21! Partida a fost întreruptă
Citește mai mult
S-a prăbușit în timpul meciului VIDEO Medicii au intervenit imediat pentru a-i acorda primul ajutor selecționerului Turciei U21! Partida a fost întreruptă
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:16
Pe bani publici, doar Steaua are interzis! Toate echipele din play-off-ul Ligii 2 sunt dependente de fonduri de stat sau locale. Cifrele oficiale
Pe bani publici, doar Steaua are interzis!  Toate echipele din play-off-ul Ligii 2 sunt dependente de fonduri de stat sau locale. Cifrele oficiale
21:08
Acționari noi la Dinamo Ce urmează pe plan financiar: „Care e strategia ta, cine ești tu?” + Ce i-a descurajat pe investitori
Acționari noi la Dinamo Ce urmează pe plan financiar: „Care e strategia ta, cine ești tu?” + Ce i-a descurajat pe investitori
20:51
Performanță uriașă România U17 s-a calificat în premieră la Mondiale, chiar dacă a pierdut cu Italia și a ratat Euro 2026
Performanță uriașă România U17 s-a calificat în premieră la Mondiale, chiar dacă a pierdut cu Italia și a ratat Euro 2026
21:46
LIVE Slovacia - România se joacă ACUM » Gazdele au deschis scorul rapid, în urma unui corner
LIVE Slovacia - România se joacă ACUM » Gazdele au deschis scorul rapid, în urma unui corner
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”
Pițurcă spune lucruri

Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri

Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri
Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață
Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!
Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?
De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo
Disprețul

Radu Naum: Disprețul

Radu Naum: Disprețul
Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!
Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare
Demisia, Mircea Sandu!

Demisia, Mircea Sandu!

: Demisia, Mircea Sandu!
Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Istanbul
Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

: Cum să te califici dacă <span>n-ai</span> nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!
Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!
Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B
Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!
Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
De ce nu Târnovanu?

Cristian Geambașu: De ce nu Târnovanu?

Cristian Geambașu: De ce nu Târnovanu?
Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă
O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!
Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu
Top stiri
Cine va antrena FCSB Mihai Stoica a anunțat ce se va întâmpla la echipă, dacă Mirel Rădoi va pleca în vară
Superliga
18:10
Cine va antrena FCSB Mihai Stoica a anunțat ce se va întâmpla la echipă, dacă Mirel Rădoi va pleca în vară
Citește mai mult
Cine va antrena FCSB Mihai Stoica a anunțat ce se va întâmpla la echipă, dacă Mirel Rădoi va pleca în vară
Vești bune de la  stadionul Dinamo   A fost emis avizul de aprobare pentru o construcție vitală
Superliga
18:15
Vești bune de la stadionul Dinamo A fost emis avizul de aprobare pentru o construcție vitală
Citește mai mult
Vești bune de la  stadionul Dinamo   A fost emis avizul de aprobare pentru o construcție vitală
Bölöni îl susține pe Viktor Orban VIDEO. Antrenorul este implicat în campania UDMR pentru alegerile din Ungaria
Diverse
10:00
Bölöni îl susține pe Viktor Orban VIDEO. Antrenorul este implicat în campania UDMR pentru alegerile din Ungaria
Citește mai mult
Bölöni îl susține pe Viktor Orban VIDEO. Antrenorul este implicat în campania UDMR pentru alegerile din Ungaria
FOTO | Cel mai mare bar din țară se deschide în București, în Marketta Food Hall, mall-ul de restaurante din fosta hală Ford. Lista brandurilor
B365
30.03
FOTO | Cel mai mare bar din țară se deschide în București, în Marketta Food Hall, mall-ul de restaurante din fosta hală Ford. Lista brandurilor
Citește mai mult
FOTO | Cel mai mare bar din țară se deschide în București, în Marketta Food Hall, mall-ul de restaurante din fosta hală Ford. Lista brandurilor

Echipe/Competiții

fcsb 19 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 13 rapid 2 Universitatea Craiova 4 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova liga 1 Cristi Chivu fcsb baraj cm 2026
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
31.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share