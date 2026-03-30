Istvan Kovacs (41 de ani) e la Viareggio alături de alți 9 „centrali” europeni, pentru ultimul seminar.

Supervizează Pierluigi Collina, directorul Comisiei Arbitrilor FIFA. Italianul va anunța lista pentru CM 2026.

Ce i s-a întâmplat lui Kovacs la ultimul Campionat Mondial.

Dacă în Liga 1 a avut mai multe meciuri controversate în acest sezon, Istvan Kovacs continuă ascensiunea în fotbalul internațional.

În vârstă de 41 de ani, unicul arbitru român care a condus toate cele trei finale continentale intercluburi (Champions, Europa League și Conference) este acum la Viareggio pentru ultimul seminar înaintea Campionatului Mondial.

Istvan Kovacs, supervizat de Collina la seminarul de la Viareggio

Face parte din al doilea grup de „centrali” europeni testați de Pierluigi Collina, șeful Comisiei Arbitrilor FIFA, pe „Stadio dei Pini”.

Alături de el, alte nouă nume cunoscute:

Francois Letexier (Franța), Anthony Taylor (Anglia), Felix Zwayer (Germania), Espen Eskas (Norvegia), Danny Makkelie (Țările de Jos), Glenn Nyberg (Suedia), Joao Pinheiro (Portugalia), Szymon Marciniak (Polonia), Irfan Peljto (Bosnia).

Kovacs, discuție aprinsă cu bosniacul Dedic, la meciul din Țara Galilor, în semifinalele barajului CM Foto: Imago

Dintre ei, opt au fost delegați la semifinalele barajului CM. Numai Marciniak și Peljto au lipsit de la play-off.

Kovacs a avut un meci dificil și lung la Cardiff, Țara Galilor - Bosnia 1-1, 2-4 la penaltyuri.

5 cartonașe galbene a dat Kovacs la Țara Galilor - Bosnia, patru pentru oaspeți și unul singur pentru gazde

Alt grup urmărit de Collina arbitrează finalele barajelor

Collina a mai avut un grup de șapte arbitri continentali la Viareggio, între 24 și 27 martie:

Clement Turpin (Franța), Slavko Vincic (Slovenia), Michael Oliver (Anglia), Maurizio Mariani (Italia), Alejandro Hernandez Hernandez (Spania), Jose Maria Sanchez Martinez (Spania), Sandro Scharer (Elveția).

Primii patru sunt delegați la finalele barajelor CM.

Ar fi primul Mondial real al lui Kovacs. Și primul arbitru român la CM după 40 de ani

Dintre cei 17 va alege Collina „centralii” europeni pentru turneul final. Surse apropiate de FIFA susțin că italianul va decide marți lista finală cu care va începe CM 2026, după ultimul act al play-off-urilor.

Kovacs și căpitanul galez Ampadu Foto: Imago

Pentru Kovacs, ar fi primul Campionat Mondial real. A mai fost o dată selectat, în 2022, a primit o mulțime de delegări, dar niciodată la centru!

8 meciuri a avut Istvan Kovacs la CM 2022, însă toate ca al 4-lea oficial

Pentru România, ar fi primul arbitru la Mondial după 40 de ani. Iată numele prezente în istoria competiției:

Costel Rădulescu (Uruguay 1930).

Andrei Rădulescu (Mexic 1970).

Nicolae Rainea (RFG 1974, Argentina 1978, Spania 1982) .

. Ioan Igna (Mexic 1986).

VIDEO: cele mai noi imagini din sport