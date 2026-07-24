Istvan Kovacs revine Prima delegare după ce a fost umilit la Campionatul Mondial. Veste proastă pentru ambele echipe

Istvan Kovacs (41 de ani) a fost delegat în premieră de CCA în acest sezon, după aventura de la CM 2026.

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Cel mai bun arbitru român n-a avut parte de un Mondial la nivelul așteptărilor, fiind delegat doar la două partide modeste din faza grupelor, Tunisia - Japonia 0-4 și Iordania - Argentina 1-3. Asta după ce la turneul din 2022 fusese doar rezervă.

Istvan Kovacs revine! Prima delegare după ce a fost umilit la Campionatul Mondial.

Revenit în România, Kovacs a beneficiat de o vacanță mai lungă decât colegii săi și va debuta în noul sezon începând cu etapa a doua.

Acesta se va afla la centru la primul derby al sezonului, Dinamo - Craiova, care va avea loc sâmbătă, de la ora 20:30, pe „Arcul de Triumf”.

Din brigada condusă de Kovacs mai fac parte tușierii Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, iar în camera VAR se vor afla Marcel Bîrsan și Sebastian Gheorghe.

Palmaresul dintre cele formații este unul perfect egal înainte de acest meciul, cu 2 victorii de ambele părți și 2 remize. Doar că Dinamo are o singură victorie în ultimele 13 partide cu Kovacs la centru, 2-0 cu UTA, în play-out-ul din 23/24.

Dar nici Craiovei nu îi priesc meciurile conduse de „centralul” din Carei. Doar două victorii în ultimele 10 partide.

Ultimul meci condus de Kovacs în România a fost semifinala barajului pentru Conference League dintre FCSB și FC Botoșani, scor 4-3 după prelungiri.

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