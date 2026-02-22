Real Madrid acuză arbitrajul Arbeloa surprinde după înfrângerea ce îi poate costa pe „galactici” primul loc în La Liga: „Nu sunt supărat”

OSASUNA - REAL MADRID 2-1. Alvaro Arbeloa (43 de ani), antrenorul „galacticilor”, a vorbit despre înfrângerea echipei sale.

Tehnicianul consideră că arbitrul Alejandro Quintero a luat mai multe decizii eronate împotriva celor de la Real Madrid.

Osasuna a deschis scorul la Pamplona prin Ante Budimir, cel care a transformat un penalty în minutul 38 al partidei.

În partea secundă, Vinicius a restabilit egalitatea ('73), dar Raul Garcia a fost cel care a dat lovitura decisivă ('90).

OSASUNA - REAL MADRID 2-1 . Alvaro Arbeloa dă vina pe arbitraj: „Nu sunt supărat”

În ciuda înfrângerii, Arbeloa a recunoscut că nu este supărat.

Real Madrid ar putea pierde primul loc în cazul unei victorii a rivalei Barcelona în confruntarea cu Levante, însă antrenorul „galacticilor” a subliniat că sezonul este unul foarte lung și este departe de a fi încheiat.

„Din câte am văzut, ar fi putut da fault într-o fază premergătoare golului (n.r. prin care Osasuna s-a impus). Au fost două ofsaiduri la limită dictate împotriva noastră, am avut și ghinion.

Arbeloa consideră că a fost ofsaid la al doilea gol marcat de Osasuna (FOTO: captură Prima Sport 2)

Nu a fost un meci bun pentru noi. Au marcat două goluri din cele două șuturi ale lor, dar trebuie să jucăm mult mai bine. Nu este ușor să faci asta miercuri (n.r. când au jucat în Liga Campionilor, cu Benfica) și duminică, dar asta se cere de la noi. Suntem Real Madrid.

Nimănui nu-i place să piardă, dar cu siguranță nu sunt supărat. Va fi un sezon lung, cred în continuare că mai este mult de jucat.

Am avut controlul uneori, dar ne lipsește mișcarea. Trebuie să creăm ocazii pe ambele părți. Atacăm mult pe stânga, ceea ce este normal, dar trebuie să o facem și pe partea cealaltă. În prima repriză, pe lângă control, ne-a lipsit capacitatea de a mișca mingea mai repede.

Trebuie să continuăm să lucrăm la asta în fiecare zi și în fiecare săptămână, pentru a ne da seama ce lucruri am greșit și ce ne-a fost greu să facem în acest meci.

Nu am spus că există o lipsă de intensitate. Am spus că trebuie întotdeauna să te adaptezi la intensitate. Ori spun lucrurile altfel, ori mă exprim foarte prost”, a spus Alvaro Arbeloa, potrivit marca.com.

Pentru Real Madrid urmează returul cu Benfica din play-off-ul pentru optimile Ligii Campionilor. În tur, gruparea de pe „Bernabeu” s-a impus, scor 1-0, după reușita lui Vinicius.

Rezumat VIDEO. Osasuna - Real Madrid 2-1

