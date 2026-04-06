Kovacs, la Barcelona - Atletico Brigadă românească în meciul de pe Camp Nou, din sferturile Ligii Campionilor » Reacția presei din Spania

Arbitrul român Istvan Kovacs (41 de ani) a fost delegat la meciul Barcelona - Atletico Madrid, din sferturile Ligii Campionilor.

Barcelona - Atletico se va juca miercuri, de la ora 22:00.

Săptămâna aceasta încep manșele tur din sferturile Ligii Campionilor. Celelalte meciuri vor fi PSG - Liverpool, Real Madrid - Bayern și Sporting - Arsenal.

Istvan Kovacs va arbitra partida de pe Camp Nou dintre Barcelona și Atletico Madrid, de miercuri.

Meciul va fi unul încins, ținând cont că trupa catalană abia a învins-o pe echipa lui Diego Simeone sâmbătă, cu scorul de 2-1, în campionat.

Kovacs va fi asistat la cele două tușe de Mihai Marica și Ferencz Tunyogi.

În camera VAR se va afla germanul Christian Dingert, asistentul său fiind portughezul Tiago Martins, conform uefa.com.

Arbitru de rezervă va fi Szabolcs Kovacs, fratele „centralului”.

În acest sezon, Istvan Kovacs a arbitrat 6 partide în Liga Campionilor și două în Europa League.

30 de meciuri a arbitrat Istvan Kovacs în acest sezon în toate competițiile

În ultimele patru sezoane, UEFA l-a delegat pe Istvan Kovacs la câte o finală a fiecăreia dintre cele trei competiții continentale:

Conference League 2022 (AS Roma - Feyenoord 1-0)

Europa League 2024 (Atalanta - Bayer Leverkusen 3-0)

Liga Campionilor 2025 (PSG - Inter 5-0)

Reacția presei din Spania: „Arbitru de nivel înalt pentru meciul Barça-Atletico ”

Iată ce scrie Mundo Deportivo, publicație catalană, despre delegare:

„Arbitrul român Istvan Kovacs e considerat unul dintre cei mai buni arbitri din Europa. Nu este o coincidență faptul că a fost ales de UEFA să arbitreze ultima finală a Ligii Campionilor dintre Inter Milano și PSG.

Astfel, la doar 41 de ani, acest arbitru din grupul de elită al UEFA a încheiat cercul oficiind finalele tuturor celor trei competiții majore de club. În mai 2022, a arbitrat finala Ligii Conference dintre Roma și Feyenoord, iar în sezonul 2023-2024, a fost selectat pentru finala Europa League dintre Atalanta și Bayer Leverkusen”.

Este a treia oară când Istvan Kovacs o arbitrează pe Barcelona. Celelalte două partide au fost:

Barcelona - Napoli 1-1, în prima manșă a optimilor din Europa League, în februarie 2022

Barcelona - PSG 1-4, în returul din sferturile Ligii Campionilor, în aprilie 2024

Cu Istvan Kovacs la centru, nici Atletico Madrid nu a câștigat vreodată.

Galatasaray - Atletico Madrid 1-1, în grupa principală din Liga Campionilor, în ianuarie 2026

Manchester City - Atletico 1-0, în sferturile UCL, aprilie 2022

Club Brugge - Atletico 2-0, în grupele UCL, octombrie 2022

Inter - Atletico 1-0, în optimile UCL, februarie 2024

PSG - Atletico 4-0, la Mondialul Cluburilor, iunie 2025

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport