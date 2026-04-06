Kovacs, la Barcelona - Atletico Brigadă românească în meciul de pe Camp Nou, din sferturile Ligii Campionilor » Reacția presei din Spania

Istvan Kovacs
Liga Campionilor

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 06.04.2026, ora 12:56
alt-text Actualizat: 06.04.2026, ora 13:29
  • Arbitrul român Istvan Kovacs (41 de ani) a fost delegat la meciul Barcelona - Atletico Madrid, din sferturile Ligii Campionilor.
  Barcelona - Atletico se va juca miercuri, de la ora 22:00.

Săptămâna aceasta încep manșele tur din sferturile Ligii Campionilor. Celelalte meciuri vor fi PSG - Liverpool, Real Madrid - Bayern și Sporting - Arsenal.

Istvan Kovacs, delegat la Barcelona - Atletico Madrid

Istvan Kovacs va arbitra partida de pe Camp Nou dintre Barcelona și Atletico Madrid, de miercuri.

Meciul va fi unul încins, ținând cont că trupa catalană abia a învins-o pe echipa lui Diego Simeone sâmbătă, cu scorul de 2-1, în campionat.

Kovacs va fi asistat la cele două tușe de Mihai Marica și Ferencz Tunyogi.

În camera VAR se va afla germanul Christian Dingert, asistentul său fiind portughezul Tiago Martins, conform uefa.com.

Arbitru de rezervă va fi Szabolcs Kovacs, fratele „centralului”.

În acest sezon, Istvan Kovacs a arbitrat 6 partide în Liga Campionilor și două în Europa League.

30 de meciuri
a arbitrat Istvan Kovacs în acest sezon în toate competițiile

În ultimele patru sezoane, UEFA l-a delegat pe Istvan Kovacs la câte o finală a fiecăreia dintre cele trei competiții continentale:

  • Conference League 2022 (AS Roma - Feyenoord 1-0)
  • Europa League 2024 (Atalanta - Bayer Leverkusen 3-0)
  • Liga Campionilor 2025 (PSG - Inter 5-0)

Reacția presei din Spania: „Arbitru de nivel înalt pentru meciul Barça-Atletico

Iată ce scrie Mundo Deportivo, publicație catalană, despre delegare:

„Arbitrul român Istvan Kovacs e considerat unul dintre cei mai buni arbitri din Europa. Nu este o coincidență faptul că a fost ales de UEFA să arbitreze ultima finală a Ligii Campionilor dintre Inter Milano și PSG.

Astfel, la doar 41 de ani, acest arbitru din grupul de elită al UEFA a încheiat cercul oficiind finalele tuturor celor trei competiții majore de club. În mai 2022, a arbitrat finala Ligii Conference dintre Roma și Feyenoord, iar în sezonul 2023-2024, a fost selectat pentru finala Europa League dintre Atalanta și Bayer Leverkusen”.

Este a treia oară când Istvan Kovacs o arbitrează pe Barcelona. Celelalte două partide au fost:

  • Barcelona - Napoli 1-1, în prima manșă a optimilor din Europa League, în februarie 2022
  • Barcelona - PSG 1-4, în returul din sferturile Ligii Campionilor, în aprilie 2024

Cu Istvan Kovacs la centru, nici Atletico Madrid nu a câștigat vreodată.

  • Galatasaray - Atletico Madrid 1-1, în grupa principală din Liga Campionilor, în ianuarie 2026
  • Manchester City - Atletico 1-0, în sferturile UCL, aprilie 2022
  • Club Brugge - Atletico 2-0, în grupele UCL, octombrie 2022
  • Inter - Atletico 1-0, în optimile UCL, februarie 2024
  • PSG - Atletico 4-0, la Mondialul Cluburilor, iunie 2025

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

SRI: Nivelul de alertă teroristă în România e „albastru-precaut”. Ce înseamnă codul de culoare?
SRI: Nivelul de alertă teroristă în România e „albastru-precaut”. Ce înseamnă codul de culoare?
SRI: Nivelul de alertă teroristă în România e „albastru-precaut”. Ce înseamnă codul de culoare?
Liga Campionilor Atletico Madrid Istvan Kovacs fc barcelona
Știrile zilei din sport
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:51
„Inima, creierul și plămânii sunt extrem de șubrezite” Un cardiolog explică de ce medicii care îl tratează pe Lucescu au renunțat la procedura ECMO
„Inima, creierul și plămânii sunt extrem de șubrezite” Un cardiolog explică de ce medicii care îl tratează pe Lucescu au renunțat la procedura ECMO
16:59
Cărțile sunt făcute: Gică Hagi, noul selecționer! Comitetul Executiv al FRF validează mâine numirea „Regelui”, chiar dacă pe listă este și Edi Iordănescu
Cărțile sunt făcute: Gică Hagi, noul selecționer! Comitetul Executiv al FRF validează mâine numirea „Regelui” , chiar dacă pe listă este și Edi Iordănescu
18:26
„Spiritul pur al lui Dinamo” Zeljko Kopic, mesaj emoționant pentru Mircea Lucescu: „Aceeași dorință ca în 2024”
„Spiritul pur al lui Dinamo” Zeljko Kopic, mesaj emoționant pentru Mircea Lucescu:  „Aceeași dorință ca în 2024”
18:18
„E încăpățânat” Răzvan Lucescu, mesaj către un jurnalist din Turcia despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu
„E încăpățânat”  Răzvan Lucescu, mesaj către un jurnalist din Turcia despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu
Mai multe știri de ultimă oră

Echipe/Competiții

fcsb 35 CFR Cluj 21 dinamo bucuresti 24 rapid 26 Universitatea Craiova 16 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
07.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share