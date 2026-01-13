„Trimit contractul” FCSB negociază cu fotbalistul care i-a dat gol lui Inter în acest sezon de Liga Campionilor

FCSB încearcă să dea o adevărată lovitură în această perioadă de mercato, pentru a acoperi locul lăsat de Adrian Șut (26 de ani). Despre ce este vorba, în rândurile de mai jos.

FCSB a găsit rapid un înlocuitor mijlocașului vândut la Al Ain.

FCSB îl vrea pe Ofri Arad

Luni, Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB, anunța că a purtat deja discuții cu jucătorul, dar și cu impresarul acesta.

Jucătorul la care ar fi făcut referire oficialul campioanei ar fi Ofri Arad (27 de ani), mijlocaș defensiv rămas liber de contract, după despărțirea de Kairat Almaty, scrie fanatik.ro.

Internaționalul israelian a fost om de bază la formația din Kazakhstan cu care a reușit o calificare istorică în Liga Campionilor.

Arad a fost titular în primele trei meciuri ale echipei din cea mai puternică competiție europeană intercluburi și a reușit chiar să marcheze într-un meci pierdut la limită de Kairat, scor 1-2, pe terenul celor de la Inter, formație antrenată de Cristi Chivu.

Pănă să ajungă la Kairat în iarna lui 2023, fotbalistul în vârstă de 27 de ani a mai evoluat pentru Maccabi Haifa și Hapoel Ramat Gan.

Are în palmares 5 titluri de campion, 3 cu Maccabi Haifa și 2 cu Kairat, dar și 10 meciuri în naționala Israelului.

1.200.000 de euro este cota lui Ofri Arad, potrivit transfermarkt.ro

Gigi Becali: „Trimit contractul”

Gigi Becali a confirmat că FCSB poartă negocieri cu un mijlocaș, dar nu a vrut să ofere vreun nume.

„Eu am spus că ori iau marfă bună, ori nu iau deloc. A vorbit MM aseară cu un mijlocaș foarte, foarte bun. A făcut conferință cu doi impresari și cu jucătorul.

Au vorbit ei patru și astăzi trimit contractul pe care băiatul îl vrea. Dacă este convenabil, zicem OK, dacă nu, trimitem și noi o contraofertă. Să vedem.

Altceva nu prea văd să luăm. Nu am găsit jucători buni. A crescut piața la fotbal, nu mai poți lua jucători buni.

În Polonia și Portugalia au crescut prețurile. Au și ei bani. E mai greu. Polonezii cumpără ce e mai bun. Doar să crești cumva. Am găsit unul bun. Să vedem astăzi dacă ne convine.

Este un număr 6. MM mi-a zis că este chiar bun. A spus că acesta este fotbalist de fotbalist” a declarat Gigi Becali pentru sursa citată.

Ulterior, patronul celor de la FCSB a spus că își dorește foarte mult un jucător israelian la echipă. Acesta a dezvăluit și motivele.

„Eu vreau un piston iute. Unul care să dea viteză. Hai să vedem. MM știe, l-am lăsat pe el. Nu mai am ce să iau. Mă uit și nu am. Căutați voi acum, voi sunteți specialiști. Eu nu stau să mă uit, nu îmi place. Eu i-am spus așa: dacă este israelian, m-aș bucura foarte tare.

Vreau în echipa mea un strănepot al lui Avram, Isaac și Iacob. Vreau o mlădiță din poporul israelian. Am studiat mult, am citit și am început să iubesc poporul evreu”, a concluzionat patronul FCSB.

Până în acest moment, FCSB a efectuat un singur transfer în această iarnă. Este vorba de fundașul portughez Andre Duarte.

