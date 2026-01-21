Qarabag, seară istorică! Formația din Azerbaidjan e ca și calificată în faza eliminatorie din Liga Campionilor
Qarabag, seară istorică! Formația din Azerbaidjan e ca și calificată în faza eliminatorie din Liga Campionilor

Publicat: 21.01.2026, ora 22:48
Actualizat: 22.01.2026, ora 03:35
  • Qarabag - Eintracht Frankfurt 3-2. Formația din Azerbaidjan e ca și calificată în play-off-ul Ligii Campionilor, cu o etapă înainte de încheierea grupei principale.

Qarabag a dat lovitura chiar în etapa 7 din grupa din Liga Campionilor, împotriva formației germane Eintracht Frankfurt.

Qarabag - Eintracht Frankfurt 3-2. Azerii, ca și calificați în play-off-ul Ligii

Qarabag e 99% în faza elimiantorie a Ligii Campionilor, pentru prima dată în istorie, după ce a învins-o pe Eintracht Frankfurt cu scorul de 3-2.

Gruparea azeră a deschis scorul încă din debutul partidei, în minutul 4, după reușita lui Duran. Frankfurt a răspuns rapid, iar Uzun a restabilit egalitatea în minutul 10.

Germanii au preluat conducerea în repriza secundă, în minutul 78, după un penalty executat de Chaibi, dar Qarabag nu a renunțat și a luptat până la capăt.

Două minute mai târziu, Duran a bifat „dubla” și a dus scorul la 2-2. Qarabag a asaltat poarta germanilor și, în minutul 90+4, Mustafazada a reușit să înscriegolul victoriei.

În acest moment, Qarabag se află pe locul 19, cu 10 puncte acumulate. Calificarea în „șaisprezecimi” e ca și obținută, doar un ghinion incredibil i-ar mai putea lăsa pe azeri în afara primelor 24 de echipe din faza ligii.

Meciurile jucate de Qarabag în grupa XXL din Liga Campionilor:

  • Benfica - Qarabag 2-3, pe 16 septembrie 2025
  • Qarabag - Copenhaga 2-0, pe 1 octombrie 2025
  • Athletic Bilbao - Qarabag 3-1, pe 22 octombrie 2025
  • Qarabag - Chelsea 2-2, pe 5 noiembrie 2025
  • Napoli - Qarabag 2-0, pe 25 noiembrie 2025
  • Qarabag - Ajax 2-4, pe 10 decembrie 2025
  • Qarabag - Eintracht Frankfurt 3-2, pe 21 ianuarie

În ultima etapă din grupa principală din Liga Campionilor, Qarabag va da peste Liverpool, partidă programată pe 28 ianuarie.

