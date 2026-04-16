Barcelona șochează Altă plângere la UEFA. Răspunsul forului european pentru Istvan Kovacs i-a înfuriat pe catalani: „O rușine”

Joan Laporta, președintele Barcelonei, s-a enervat și mai mult după reacția UEFA la prima plângere făcută de clubul catalan împotriva arbitrajului lui Istvan Kovacs la turul cu Atletico, în „sferturile” Ligii.

Joan Laporta încă nu s-a liniștit, nu acceptă eliminarea din Liga Campionilor.

Președintele Barcelonei, la fel ca toți jucătorii, antrenorii și oficialii clubului blaugrana, protestează împotriva arbitrajului, după 0-2 (a) și 2-1 (d) cu Atletico, în „sferturile” Champions.

„Barcelona vrea explicații”. UEFA a respins plângerea contra lui Kovacs. Încă una!

Continuă să-l atace pe Istvan Kovacs, care a condus meciul-tur și împotriva căruia a făcut prima plângere la UEFA, dar îl acuză și pe francezul Clement Turpin, „central” la retur.

Forul european le-a răspuns catalanilor, respingându-le toate cererile, inclusiv de pedepsire a românului.

„Barca vrea explicații, de ce această plângere a fost considerată inadmisibilă.

Luna trecută, Joan Laporta a fost reales președinte al Barcelonei. Foto: Imago

Președintele Yuste (n.r. Rafael Yuste, cel care asigură interimatul până pe 30 iunie; pe 1 iulie, începe noul mandat al lui Laporta) mi-a spus că depunem altă plângere la UEFA.

E inacceptabil ce s-a petrecut marți. Au fost decizii care au afectat interesele clubului și vrem să se clarifice tot ce s-a întâmplat”, a declarat Laporta presei spaniole.

Kovacs și Turpin, țintele lui Laporta

Acesta a dat vina pe Kovacs și pe Turpin.

„În primul meci, nu am primit un penalty evident și am avut un jucător eliminat, deși merita doar cartonaș galben.

Atacantul lui Atletico nu avea mingea în control, arbitrul i-a dat inițial corect galben, însă VAR l-a obligat să schimbe în roșu. Eliminarea ne-a făcut mult rău”, a adăugat Laporta.

„Același lucru s-a petrecut și la retur. Am avut un jucător eliminat, deși Kounde ar fi putut ajunge ușor la minge, Eric Garcia nu era ultimul apărător.

Din nou, arbitrul arătase cartonaș galben, era decizia corectă. Și pe el l-a obligat VAR să modifice hotărârea. Încă o greșeală”.

Golul lui Ferran a fost valabil, penaltyul la Olmo flagrant, faultul asupra lui Fermin, de netolerat, inacceptabil Joan Laporta, președintele ales al Barcelonei

Laporta nu acceptă că Barcelona e protejată: „Niște canalii”

Laporta s-a aprins și mai tare, insultându-i pe cei care afirmă că Barcelona e protejată de arbitri.

„Sunt niște canalii. Să afirme asta… Nu trebuie decât să se uite la ultimele meciuri de Champions League. Nu-i crede nimeni”.

