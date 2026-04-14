Istvan Kovacs, 41 de ani, a fost acuzat de Barcelona pentru o fază din turul „sferturilor” Ligii cu Atletico (0-2).

Clubul catalan a cerut și pedepsirea arbitrului pentru că nu a acordat penalty echipei blaugrana: „Prejudiciu grav”.

Comisia de Disciplină UEFA i-a răspuns astăzi Barcelonei în acest caz cu un singur cuvânt esențial.

După Barcelona - Atletico (0-2), pe 8 aprilie, în prima manșă a „sferturilor” Champions League, clubul catalan a făcut plângere la UEFA.

De ce a protestat Barcelona împotriva lui Istvan Kovacs

Tot protestul era legat de o fază derulată în minutul 54 al meciului de pe Camp Nou.

Juan Musso, goalkeeperul lui Atletico, i-a împins mingea lui Marc Pubill să execute autul de poartă, apărătorul a așezat balonul cu mâna și l-a repus în joc. Iar Istvan Kovacs a considerat totul normal.

Oficialii blaugrana, mai ales antrenorul Hansi Flick, au susținut că jocul fusese reluat de Musso și că arbitrul ar fi trebuit să dea penalty în momentul în care Pubill a atins mingea cu mâna. Plus al doilea „galben” și eliminare pentru Pubill.

Barcelona a cerut sancționarea lui Kovacs

Barca a trimis protestul la forul european, cerând inclusiv pedepsirea arbitrului.

Cotidianul local Sport a susținut că UEFA luase deja o hotărâre, excluderea „centralului” până la sfârșitul acestei ediții a competițiilor continentale.

GOLAZO.ro a aflat încă de atunci că nu fusese decis nimic la Nyon împotriva lui Kovacs. Ceea ce s-a confirmat astăzi.

UEFA: plângerea Barcelonei contra lui Kovacs nu a fost acceptată

Comisia de Disciplină UEFA a anunțat marți că plângerea Barcelonei nu a fost acceptată. Respinsă, folosind un cuvânt extrem de clar legat de protestul grupării spaniole: „Inadmisibil”.

„Barcelona a depus pe 8 aprilie un protest împotriva deciziei arbitrului. Pe 13 aprilie, Comisia de Disciplină a declarat plângerea inadmisibilă”.

