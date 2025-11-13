Kovacs arbitrează un meci decisiv Partida importantă din preliminariile CM 2026 la care a fost delegat românul
Istvan Kovacs foto: Sport Pictures
Campionatul Mondial

Kovacs arbitrează un meci decisiv Partida importantă din preliminariile CM 2026 la care a fost delegat românul

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 13.11.2025, ora 17:00
alt-text Actualizat: 13.11.2025, ora 17:00
  • Istvan Kovacs (41 de ani), arbitrul momentului în România, a fost delegat de UEFA la meciul Slovacia - Irlanda de Nord.
  • Partida se va disputa pe 14 noiembrie, de la 21:45, și va fi transmisă în direct pe Prima Sport 4.

Meciul are o importanță majoră, deoarece Irlanda ar egala Slovacia la puncte în cazul unei victorii.

Apoi, Slovacia va avea o partidă dificilă cu Germania, lidera grupei, în timp ce Irlanda va întâlni Luxemburg, echipă care nu a câștigat niciun meci.

Istvan Kovacs va arbitra meciul Slovacia - Irlanda de Nord

În meciul de pe Kosicka (Slovacia), stadion cu o capacitate de 12.500 de locuri, Istvan Kovacs va fi asistat de Mihai Marica și Ferencz Tunyogi.

Arbitrul de rezervă va fi Radu Petrescu, iar în camera VAR se vor afla Cătălin Popa și asistentul Marcel Bîrsan.

Istvan Kovacs este în prezent unul dintre cei mai importanți arbitri din România.

3 partide de Liga Campionilor
a condus Kovacs în acest sezon. El a mai oficiat șase meciuri în Superliga, printre care: Rapid - CFR 1-1, Rapid - FCSB 2-2, FCSB - U Craiova 1-0

În Liga Campionilor, Kovacs a oficiat următoarele partide:

  • Olympiacos - Pafos 0-0
  • Villarreal - Juventus 2-2
  • Liverpool - Real Madrid 1-0

Clasamentul în Grupa A a preliminariilor CM 2026

LocEchipăMeciuriPuncte
1Germania49
2Slovacia49
3Irlanda de Nord46
4Luxemburg40

Istvan Kovacs a condus câte o finală în toate cele trei competiții europene de club:

  • 2022 UEFA Europa Conference League: AS Roma -Feyenoord 1-0
  • 2024 UEFA Europa League: Atalanta - Bayer Leverkusen 3‑0
  • 2025 UEFA Champions League: Paris Saint‑Germain - Inter Milano 5-1

arbitraj Istvan Kovacs slovacia irlanda de nord preliminarii cm 2026
