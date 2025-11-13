Scandalul pariurilor se complică Ioan Ovidiu Sabău spune că situația e mult mai gravă: „Nu doar la Metaloglobus! Sunt mai multe echipe din Liga 1”

Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani), fost antrenor al Universității Cluj, a comentat scandalul pariurilor în care sunt implicați jucători de la Metaloglobus.

Fotbaliștii sunt anchetați de autorități, iar Sabău susține că astfel de situații nu sunt neobișnuite în fotbalul românesc.

Maseurul clubului Metaloglobus a luat toată vina asupra sa și a negat că ar fi fost implicați și fotbaliști, după ce luni au apărut informații incredibile legate de un grup de fotbaliști care ar paria pe meciurile propriei echipe.

Ovidiu Sabău comentează scandalul pariurilor de la Metaloglobus: „Sunt mai multe echipe din campionat”

Întrebat cum privește situația de la Metaloglobus, fostul internațional român a răspuns:

„Eu cred că lucrurile astea se pot afla. Se cunosc, din punctul meu de vedere. Și nu cred că doar la Metaloglobus, ci la mai multe echipe și la mai mulți jucători.

Se vorbește foarte mult și cred că sunt și multe adevăruri. Nu am informații clare, dar se vorbește foarte mult. Sunt mai multe echipe din campionatul nostru , plus jucători sau prin interpuși. Tentația e mare!

Trebuie ca oamenii să intervină, cei care sunt în măsură! Să verifice cu atenție. Poți să câștigi bani destul de ușor! Se discută foarte mult.

Nu se știau lucrurile astea? Se presupuneau astea, se auzea. În spatele cortinei se discuta”, a declarat Sabău, conform digisport.ro.

Noi trebuie să ne cenzurăm. Nu ai cum să spui tot ceea ce spui și ceea ce gândești. În ultimul timp, lucrurile s-au așezat destul de bine, dar iată că mai sunt unele probleme. De meciuri aranjate nu cred că e mai cazul să vorbim. Ioan Ovidiu Sabău

Departamentul de Integritate al Federației Române de Fotbal are în vizor 7 sau 8 fotbaliști ai formației de pe ultimul loc din Liga 1.

Cu toate acestea, FRF îi va audia pe toți cei de la Metaloglobus, de la jucători la staff-ul echipei, după declarațiile maseurului, care a fost audiat în decursul zilei de miercuri, conform gsp.ro.

95 de meciuri a strâns Ovidiu Sabău pe banca lui U Cluj, în ultimul său mandat, pe care l-a încheiat pe 18 octombrie 2025

Sabău a mai condus echipele Gloria Bistrița, Gaz Metan, ASA Târgu Mureș și Rapid.

