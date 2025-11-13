Mutu îl atacă din nou pe Zenga Fostul jucător, mesaj pentru italian: „Rasism! Ar trebui să ai  mai mult respect față de România”
Adrian Mutu/ Foto: sportpictures.eu
Mutu îl atacă din nou pe Zenga Fostul jucător, mesaj pentru italian: „Rasism! Ar trebui să ai mai mult respect față de România”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 13.11.2025, ora 15:45
alt-text Actualizat: 13.11.2025, ora 15:56
  • Adrian Mutu (46 de ani) este de părere că Walter Zenga (65 de ani) a avut o atitudine xenofobă în momentul în care l-a criticat pe Cristi Chivu (45 de ani) la începutul acestui sezon din Serie A.

După meciul Inter - Juventus, scor 3-4, Zenga a făcut comentarii care, în opinia lui Mutu, au avut o tentă jignitoare la adresa lui Chivu și, implicit, a românilor.

Adrian Mutu l-a taxat din nou pe Walter Zenga: „Ar trebui să ai mai mult respect față de România”

„Nu a fost dură, a fost fermă și serioasă. Vorbind perfect limba italiană deoarece am stat acolo 15 ani, îmi dau seama atunci când un italian vorbește cu o tentă de rasism sau cu o tentă de desconsiderare față de o nație cum am fi noi.

Asta s-a întâmplat și se întâmplă mereu. Faceți un sondaj în diaspora să vedeți ce se întâmplă cu românii plecați în afară. Nu suntem apreciați așa cum trebuie. M-a deranjat faptul că Zenga a vorbit în sensul ăla.

Așa mi s-a părut, poate greșesc. Dacă greșesc îmi cer scuze față de Walter. Dacă nu greșesc înseamnă că am avut dreptate și atunci tenta aia pe care am simțit-o eu nu a fost normală față de Cristi”, a declarat Adrian Mutu, conform digisport.ro.

49 de meciuri
au jucat împreună Cristian Chivu și Adrian Mutu la echipa națională. Cei doi au colaborat anterior și la reprezentativa de tineret ale României

Adrian Mutu: „Cristi Chivu e la fel de legendă ca tine la Inter”

Adrian Mutu consideră că Walter Zenga ar trebui să aibă mai mult respect față de România, țară în care și-a început cariera de antrenor și cu care are legături strânse.

„Tu ai crescut ca antrenor în România. Ai legături mult mai multe, ai avut și soție româncă, copii jumătate-jumătate.

Mai mult respect și considerare față de un popor care te-a primit cu brațele deschise, te-a făcut antrenor, te-a «giugiulit», te-a cocoloșit.

Indiferent ce spuneai tu, când spui «il rumeno» și te referi la Cristi Chivu, care e la fel de legendă ca tine la Inter, ar trebui ai mai mult respect. Putea să o spună într-un mod mult mai frumos”, a mai spus Mutu.

În finala Ligii Campionilor, Inter a primit cinci goluri, la Udine două, acum patru. Când un antrenor nou vine la o echipă, nu poate pur și simplu să continue pe calea predecesorului său. Ai nevoie de idei diferite, de mai multă atenție și de o nouă abordare. Problema este că, de multe ori, te bazezi pe aceleași persoane, din recunoștință, dar dacă vrei cu adevărat să schimbi ceva, trebuie să ai curajul să faci alegeri diferite. Walter Zenga, după meciul pierdut de Inter cu Juventus, scor 3-4

Walter Zenga le-a antrenat pe FCSB și Dinamo în România

Walter Zenga a debutat în fotbalul românesc ca antrenor în sezonul 2002-2003, când a preluat conducerea tehnică a celor de la FC Național București.

Ulterior, între 2004 și 2005, a antrenat FCSB, echipă cu care a disputat 39 de meciuri, obținând 21 de victorii, 8 egaluri și 10 înfrângeri, și cucerind titlul de campioană în acel sezon.

În sezonul 2007-2008, Zenga a condus-o pe Dinamo București pentru o scurtă perioadă, în care a disputat 12 meciuri la cârma echipei și a obținut cinci victorii.

Cluburile pe care le-a antrenat Walter Zenga

  • Emirates Club 
  • Cagliari
  • Venezia FC 
  • FC Crotone 
  • Wolverhampton
  • Al-Shaab CSC 
  • UC Sampdoria 
  • Al-Jazira Club 
  • Al-Nasr SC (UAE) 
  • Al-Nassr FC 
  • US Palermo 
  • Calcio Catania 
  • FC Dinamo 1948 
  • Gaziantepspor
  • Steaua Roșie Belgrad
  • Steaua București 
  • FC Național București 
  • Brera FC 
  • New England Revolution (jucător-antrenor)

