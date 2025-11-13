Marius Marin, comparat cu Bölöni Un fost internațional analizează jocul naționalei fără Stanciu și Răzvan Marin: „Infuzia a avut efect!”

Marcel Coraș (66 de ani), atacantul naționalei la EURO ’84, crede că Mircea Lucescu (80 de ani) a găsit formula ideală de echipă, punându-l pe Marius Marin în rolul central al jocului.

Bosnia - România se joacă sâmbătă, de la ora 21:45, și va fi transmis în direct de Prima TV și liveTEXT pe GOLAZO.ro.

Naționala României întâlnește sâmbătă, 15 noiembrie, la Zenica, reprezentativa Bosniei și Herțegovina, în preliminariile Campionatului Mondial 2026.

Marcel Coraș: „Spre deosebire de Răzvan Marin, Marius Marin e foarte util. Are stilul lui Bölöni”

Meciul are o miză uriașă. Ambele echipe au ca obiectiv victoria. Gazdele speră să învingă și să joace finala grupei cu Austria în ultima etapă, iar tricolorii să-și asigure locul 2 și un traseu ceva mai accesibil în barajul din martie.

Fostul internațional Marcel Coraș (66 de ani), atacant al generației EURO ’84, subliniază rolul jucătorilor-cheie în construcția jocului naționalei și îl pune în prim-plan pe mijlocașul defensiv Marius Marin, de la Pisa.

„Spre deosebire de Răzvan Marin, cu tot respectul pentru acesta, Marius Marin este foarte, foarte util în jocul naționalei.

Are un stil asemănător cu cel al lui Loți Bölöni, la o anumită scară: recuperează mingea și pasează, fără să riște driblinguri inutile”, precizat Marcel Coraș pentru GOLAZO.ro.

Marcel Coraș (foto: Sport Pictures)

Marius Marin, lăudat de Mircea Lucescu: „E ca un ștergător de parbriz”

De altfel, Marius Marin l-a impresionat pe selecționerul Mircea Lucescu încă de la primele meciuri. L-a și lăudat public după victoria categorică din Kosovo (3-0), în Liga Națiunilor, debutul lui „Il Luce” în cel de-al doilea mandat.

„Marius Marin a ras totul, dintr-o parte în alta, a fost ca un «ștergător de parbriz»”, a declarat Mircea Lucescu, evidențiind efortul constant și capacitatea mijlocașului de a controla mijlocul terenului, contribuind decisiv la echilibrul echipei.

Coraș: „Jocul a arătat mult mai bine cu Ianis Hagi și Vlad Dragomir la mijloc”

Coraș este convins că Mircea Lucescu nu va face schimbări majore față de echipa care a învins Austria, scor 1-0, pe 12 octombrie, la București.

„Din câte îl cunosc eu pe nea Mircea, cu care am și vorbit recent, nu mai umblă la echipă. Infuzia cu fotbaliști dornici de afirmare a avut efect la meciul câștigat împotriva Austriei.

Nu aș vrea să știrbesc din meritele lui Nicolae Stanciu sau ale lui Răzvan Marin, Doamne ferește!, dar așa a gândit Mircea Lucescu strategia de meci, iar jocul echipei a arătat mult mai bine cu Ianis Hagi și Vlad Dragomir la mijloc.

N-am mai făcut un joc de așteptare, de tatonare, am făcut un joc de angajament cu o echipă bună. Chiar dacă am obținut victoria în ultimul minut, a fost o victorie meritată”.

Victoria cu Austria ne dă speranțe. Băieții trebuie să confirme prestația bună și în Bosnia. Dacă Dumnezeu e român și reușim să câștigăm și acolo, avem șanse reale să ne calificăm la Mondialul de anul viitor. Marcel Coraș, fost internațional

„Sunt convins că în centrul defensivei vor evolua Ghiță și Racovițan”

Coraș estimează și cum poate arăta cuplul de fundași centrali în absența lui Andrei Burcă, suspendat, Marius Popescu, accidentat, și Radu Drăgușin, neconvocat, pentru că nu este încă apt pentru astfel de meciuri tari.

„Sunt convins că în centrul defensivei vor evolua Ghiță și Racovițan. Pe postul de fundaș stânga va reveni Bancu, după ce în meciul cu Austria a fost suspendat și l-a înlocuit Chipciu, care a jucat foarte bine. Pe dreapta, Rațiu este titular cert”, explică „Gheata de argint” a Europei din sezonul 1988-1989.

FOTO. Stadionul pe care se va juca Bosnia - România

Denis Drăguș, preferatul lui Marcel Coraș

Pe partea ofensivă, Marcel Coraș, fost atacant cu 36 de selecții și șase goluri pentru naționala României, îl preferă pe Denis Drăguș, chiar dacă vârful de la Eyupspor nu a mai jucat de o lună și jumătate.

„Dacă se joacă cu un singur atacant, aleg Drăguș. Dacă se optează pentru două vârfuri, atunci formula ideală, după părerea mea, ar fi Bîrligea și Drăguș”, consideră fostul internațional. În lotul pentru dubla cu Bosnia și San Marino se mai află și Louis Munteanu, de la CFR Cluj.

Referitor la Bîrligea, atacantul celor de la FCSB a fost lăudat de Mircea Lucescu după meciul cu Austria pentru disponibilitatea sa la efort și pentru jocul tactic inteligent, prin care a reușit să blocheze lansările lui Alaba către jucătorii din față.

VIDEO. Stadionul pe care se va juca Bosnia - România

Clasamentul grupei H

Poziție/Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. Austria 6 (19-3) 15 2. Bosnia 6 (13-5) 13 3. România 6 (11-6) 10 4. Cipru 7 (11-9) 8 5. San Marino 7 (1-32) 0 Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2

Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2 Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0

San Marino – Cipru 0-4, – Austria 1-0 Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

