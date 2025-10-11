Hagi, pus pe hold FOTO+VIDEO. Noul stadion din Constanța NU se mai face acum! Ce a rămas în urma vechii arene: vegetație și padel! Imagini GOLAZO.ro

Proiectul noului stadion „Gheorghe Hagi” din Constanța rămâne, cel puțin pentru moment, doar pe hârtie.

Deși vechiul stadion a fost demolat complet, în locul lui se întinde acum un teren viran, cu vegetație crescută și urme vagi ale vechii infrastructuri.

Singurele investiții recente din zonă sunt câteva terenuri moderne de padel, amenajate în apropiere.

Zilele trecute, la propunerea Ministerului Dezvoltării, Guvernul României a adoptat un act normativ prin care se suspendă demararea de noi investiții publice până la începutul anului 2027, măsură justificată de necesitatea menținerii echilibrului bugetar și a disciplinei financiare.

Printre proiectele afectate se numără și construcția noii arene din strada Primăverii.

„Aceste măsuri au ca obiectiv menținerea echilibrului bugetar și asigurarea sustenabilității finanțelor publice, prin reevaluarea priorităților investiționale la nivel central și local“, a declarat ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.

Fotbal înlocuit de padel 🙂

Până la un nou stadion pentru Constanța însă, terenul de pe strada Primăverii rămâne o imagine a stagnării.

Locul unde odinioară răsuna galeria „Peluza Marina Farul” este acum gol, împrejmuit de garduri ruginite, cu vegetație crescută și drumuri de pământ.

Singurele urme de viață sportivă sunt cele câteva terenuri albastre de padel, recent amenajate la marginea perimetrului. Și bătrânul și degradatul teren de rugby.

Stop pentru robinetul de bani publici

Conform deciziei Guvernului, noile stadioane vor putea fi construite doar cu participarea autorităților locale, care trebuie să asigure o cofinanțare de minimum 25% din valoarea totală a lucrărilor.

În lipsa acestei contribuții, finanțarea publică de la bugetul național nu va fi posibilă înainte de 1 ianuarie 2027.

„În cazul stadioanelor, se vor putea realiza aceste investiții numai cu participarea beneficiarilor la finanțarea acestora, prin convenții de cofinanțare în cuantum de 25% din valoarea totală a lucrărilor.

În situația în care nu a început execuția lucrărilor, aceasta poate începe după data de 1 ianuarie 2027“, a precizat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu.

Ce promitea proiectul CNI

Potrivit Companiei Naționale de Investiții (CNI), proiectul „Construire stadion Gheorghe Hagi, Str. Primăverii, nr. 2–11, municipiul Constanța” este în continuare „în derulare”, cu o valoare contractată de 490,93 milioane de lei.

Noua arenă ar urma să aibă o capacitate de 18.190 de locuri, fiind proiectată să îndeplinească standardele UEFA Categoria IV.

Complexul ar include un teren de antrenament pentru fotbal și atletism, cu pistă de șase culoare și o tribună de circa 1.000 de locuri.

Clădirea principală a stadionului ar urma să ofere infrastructură modernă pentru competiții, antrenamente, spații administrative și comerciale, zone de relaxare, un centru de conferințe și facilități pentru suporteri și sportivi.

GOLAZO.ro a trimis un set de întrebări către Primăria Constanța pentru a cere lămuriri după acest anunț și pentru a înțelege exact situația noii arene din oraș.

