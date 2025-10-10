Asamoah a fost operat  Care este starea fostului fotbalist de la FCU Craiova, accidentat grav în China + Ce a primit chiar pe patul de spital

Samuel Asamoah (31 de ani) a fost operat în China, după ce a suferit o accidentare teribilă, care l-ar fi putut lăsa paralizat.

Accidentarea s-a petrecut la partida dintre Guangxi Pingguo Haliao, echipa lui Asamoah, și Chongqing Tonglianglong, din liga secundă chineză.

Asamoah a fost împins de un adversar, a căzut și s-a lovit cu capul de panourile publicitare de la marginea terenului.

Care este starea lui Samuel Asamoah

Fostul fotbalist de la FCU Craiova a fost operat miercuri, 8 octombrie, la spitalul Universității de Medicină Guangxi.

Conform presei din China, operația a decurs conform planului, iar Asamoah se află acum în perioada de recuperare.

Acesta a fost vizitat la spital de către directorul clubului, Li Ping. Conducătorul formației chineze a stat de vorbă cu Asamoah, oferindu-i un buchet de flori chiar pe patul de spital:

Cum s-a accidentat Samuel Asamoah

În timpul unui meci din liga a doua chineză, Asamoah a fost faultat în timp ce încerca să protejeze un balon în apropierea tușei.

El a fost împins de Zhang Zhixiong, s-a dezechilibrat și s-a lovit puternic cu capul de panourile publicitare aflate la marginea terenului.

După ce a fost supus mai multor investigații s-a constatat că accidentarea sa este una extrem de gravă, acesta riscând să rămână paralizat.

Chongqing Tongliang Dragon defeated Guangxi Pingguo Haliao 2:0 to regain momentum. The referee, however, seemed to turn a blind eye to their rough challenges. As per Guangxi's medical report, Samuel Asamoah has injured spinal cord. His future career - even life, is at risk. pic.twitter.com/dfV5CvYO75 — China Sports Vision 2050 (@CSV2050) October 6, 2025

Samuel Asamoah a jucat la FCU Craiova în perioada 2021-2024, reușind să joace 82 de meciuri în tricoul alb-albastru. În această perioadă el a marcat un gol și a oferit șase pase decisive.

