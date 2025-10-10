Asamoah a fost operat  Care este starea fostului fotbalist de la FCU Craiova, accidentat grav în China + Ce a primit chiar pe patul de spital

- Samuel Asamoah (31 de ani) a fost operat în China, după ce a suferit o accidentare teribilă, care l-ar fi putut lăsa paralizat.
Accidentarea s-a petrecut la partida dintre Guangxi Pingguo Haliao, echipa lui Asamoah, și Chongqing Tonglianglong, din liga secundă chineză.
Asamoah a fost împins de un adversar, a căzut și s-a lovit cu capul de panourile publicitare de la marginea terenului.
Care este starea lui Samuel Asamoah
Fostul fotbalist de la FCU Craiova a fost operat miercuri, 8 octombrie, la spitalul Universității de Medicină Guangxi.
Conform presei din China, operația a decurs conform planului, iar Asamoah se află acum în perioada de recuperare.
Acesta a fost vizitat la spital de către directorul clubului, Li Ping. Conducătorul formației chineze a stat de vorbă cu Asamoah, oferindu-i un buchet de flori chiar pe patul de spital:
Cum s-a accidentat Samuel Asamoah
În timpul unui meci din liga a doua chineză, Asamoah a fost faultat în timp ce încerca să protejeze un balon în apropierea tușei.
El a fost împins de Zhang Zhixiong, s-a dezechilibrat și s-a lovit puternic cu capul de panourile publicitare aflate la marginea terenului.
După ce a fost supus mai multor investigații s-a constatat că accidentarea sa este una extrem de gravă, acesta riscând să rămână paralizat.
- Samuel Asamoah a jucat la FCU Craiova în perioada 2021-2024, reușind să joace 82 de meciuri în tricoul alb-albastru. În această perioadă el a marcat un gol și a oferit șase pase decisive.