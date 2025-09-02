Băgat în spital de tatăl unui adversar Un portar de 13 ani, bătut crunt! Are fractură de gleznă și a fost lovit în plină figură

Scene șocante au avut loc, duminică, în timpul unei partide de juniori care s-a disputat la Torino, în Italia.

Un portar de 13 ani a fost atacat brutal de tatăl unui adversar.

Băiatul a fost internat de urgență în spital cu o fractură la gleznă și o contuzie la un pomete, după ce a fost bătut crunt de un bărbat în vârstă de 40 de ani, care era tatăl unui adversar, informează mundodeportivo.com.

Un portar de 13 ani, bătut crunt, în timpul unui meci de juniori!

Evenimentul șocant s-a produs în timpul partidei dintre CSF Carmagnola și Volpiano Pianese, desfășurate la Torino.

Agresorul a intrat în fugă pe teren la sfârșitul meciului, în momentul în care a izbucnit o încăierare generală între jucători.

Conform presei italiene, acesta s-a îndreptat direct spre portarul echipei Volpiano și l-a lovit cu pumnul. Mai mult decât atât, atacul a continuat și după ce portarul de doar 13 ani s-a prăbușit la sol.

Antrenorii ambelor echipe, precum și alți adulți prezenți pe teren au fost nevoiți să intervină pentru a-l opri pe atacator, care a fost ulterior identificat de autoritățile locale.

Băiatul a fost transportat de urgență la spital, iar examinările medicale au detectat o fractură de gleznă și o contuzie severă pe pomete.

Incidentul a declanșat din nou o mobilizare în Italia împotriva agresiunilor pe terenurile de fotbal, în contextul în care un arbitru minor a fost agresat în urmă cu doar câteva luni.

CSF Carmagnola a emis un comunicat în care condamnă faptele agresorului:

„Clubul, care din păcate nu poate exercita un control direct asupra acestui tip de comportament, condamnă evenimentele și își prezintă cele mai sincere scuze tinerei victime a agresiunii și familiei sale.

În plus, au fost luate măsuri împotriva tatălui responsabil pentru a proteja imaginea CSF Carmagnola Queencar, reiterând că acest tip de comportament nu a fost și nu va fi niciodată tolerat”, se arată în comunicatul emis de CSF Carmagnola.

