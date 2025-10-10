Comentator ucis de un taur  Tragedia a avut loc la puțin timp după  ce jurnalistul a împlinit 52 de ani
Comentator ucis de un taur Tragedia a avut loc la puțin timp după ce jurnalistul a împlinit 52 de ani

10.10.2025, ora 15:07
10.10.2025, ora 15:24
  • Guillaume Di Grazia, celebrul comentator de la Eurosport, a fost ucis miercuri de un taur. Acesta avea 52 de ani.

Tragedia a avut loc în sudul Franței, în timpul unui „abrivado”, un festival tradițional în care oamenii călăresc tauri pe străzile satelor.

Guillaume Di Grazia, ucis de un taur

Unul dintre animale l-a lovit puternic pe jurnalistul francez. Imediat, Di Grazia a fost transportat la spital.

Din nefericire, acesta a decedat două zile mai târziu, la doar trei zile după ce împlinise 52 de ani, potrivit thesun.co.uk.

TNT Sports, compania care a achiziționat Eurosport în această vară, a transmis un mesaj.

„Miercuri, am aflat cu tristețe de moartea accidentală a lui Guillaume Di Grazia, în vârstă de 52 de ani.

Membru al echipei editoriale Eurosport timp de 26 de ani, Guillaume a fost un jurnalist unic, vizionar și pasionat, care a lăsat o amprentă durabilă asupra istoriei canalului”, se arată în mesajul celor de TNT Sports de pe site-ul oficial.

Și Geraldine Pons, directorul TNT Sports, a lăsat un mesaj de adio pentru Di Grazia.

„Entuziasmul, stilul și pasiunea lui în spatele microfonului au lăsat o impresie de neuitat asupra fanilor ciclismului, făcându-l uneori la fel de popular ca cicliștii de pe drumurile Turului Franței”, conform sursei citate.

Guillaume Di Grazia a pășit prima dată la Eurosport în 1999. Acolo și-a petrecut 26 de ani din carieră, până în vara anului 2025, atunci când a demisionat.

De-a lungul anilor, Di Grazia a devenit o voce emblematică a Eurosport, în special pentru transmisiunile de la Turul Franței.

