Juventus dorește să îl transfere, în iarnă, pe Mike Maignan (30 de ani), portarul celor de la AC Milan.

Mai multe cluburi din Liga Campionilor doresc să ajungă la o înțelegere cu portarul francez.

Mike Maignan ar putea fi transferat gratuit de la 1 ianuarie, în cazul în care nu va semna un nou contract cu AC Milan.

Încă o mare trădare în Serie A? Juventus încearcă să-l convingă pe Maignan să o lase pe AC Milan

Juventus s-a interesat de serviciile lui Mike Maignan și concurează cu Chelsea și Bayern Munchen pentru semnătura francezului, scrie gazzetta.it.

„Bătrâna Doamnă” ar trebui să ajungă la un acord cu Mike Maignan în privința salariului.

2.8 milioane de euro per an câștigă Mike Maignan la AC Milan

Trupa londoneză a mai încercat să îl transfere pe goalkeeper-ul francez, dar s-a lovit de refuzul celor de la AC Milan.

În cazul în care portarul ajunge în ultimele șase luni de contract, AC Milan nu mai poate emite pretenții financiare pentru transferul său.

25 de milioane de euro este cota de piață a lui Mike Maignan, conform Transfermarkt

Mike Maignan nu este singurul jucător care devine o țintă pentru Juventus pentru că îi expiră contractul.

În luna iulie, echipa pregătită de Igor Tudor a ajuns la un acord cu Jonathan David, după ce LOSC Lille a refuzat să îi prelungească contractul.

Michele Di Gregorio, viitor incert la Juventus

Michele Di Gregorio a avut parte de susținerea publică a antrenorului lui Juventus, Igor Tudor, în ciuda criticilor publice.

„Di Gregorio va fi portarul titular tot anul, a avut mereu meciuri grozave de când sunt eu aici. Sunt foarte mulțumit de Michele”, a spus tehnicianul celei mai titrate echipe din Italia, după Juventus - Borussia Dortmund, 4-4.

Totuși, în cazul sosirii lui Maignan pe „Allianz Stadium”, viitorul goalkeeperului italian la Juventus este sub semnul întrebării.

4 ani mai are Michele Di Gregorio contract cu Juventus

