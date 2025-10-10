Încă o mare trădare în Serie A? Juventus încearcă să-l convingă pe  Maignan să o lase pe AC Milan +7 foto
Mike Maignan FOTO: IMAGO
Încă o mare trădare în Serie A? Juventus încearcă să-l convingă pe Maignan să o lase pe AC Milan

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 10.10.2025, ora 15:17
alt-text Actualizat: 10.10.2025, ora 15:17
  • Juventus dorește să îl transfere, în iarnă, pe Mike Maignan (30 de ani), portarul celor de la AC Milan.
  • Mai multe cluburi din Liga Campionilor doresc să ajungă la o înțelegere cu portarul francez.

Mike Maignan ar putea fi transferat gratuit de la 1 ianuarie, în cazul în care nu va semna un nou contract cu AC Milan.

Încă o mare trădare în Serie A? Juventus încearcă să-l convingă pe Maignan să o lase pe AC Milan

Juventus s-a interesat de serviciile lui Mike Maignan și concurează cu Chelsea și Bayern Munchen pentru semnătura francezului, scrie gazzetta.it.

„Bătrâna Doamnă” ar trebui să ajungă la un acord cu Mike Maignan în privința salariului.

2.8 milioane de euro per an
câștigă Mike Maignan la AC Milan

Trupa londoneză a mai încercat să îl transfere pe goalkeeper-ul francez, dar s-a lovit de refuzul celor de la AC Milan.

În cazul în care portarul ajunge în ultimele șase luni de contract, AC Milan nu mai poate emite pretenții financiare pentru transferul său.

25 de milioane de euro
este cota de piață a lui Mike Maignan, conform Transfermarkt

Mike Maignan nu este singurul jucător care devine o țintă pentru Juventus pentru că îi expiră contractul.

În luna iulie, echipa pregătită de Igor Tudor a ajuns la un acord cu Jonathan David, după ce LOSC Lille a refuzat să îi prelungească contractul.

Michele Di Gregorio, viitor incert la Juventus

Michele Di Gregorio a avut parte de susținerea publică a antrenorului lui Juventus, Igor Tudor, în ciuda criticilor publice.

„Di Gregorio va fi portarul titular tot anul, a avut mereu meciuri grozave de când sunt eu aici. Sunt foarte mulțumit de Michele”, a spus tehnicianul celei mai titrate echipe din Italia, după Juventus - Borussia Dortmund, 4-4.

Juventus - Borussia Dortmund în Liga Campionilor FOTO Imago Juventus - Borussia Dortmund în Liga Campionilor FOTO Imago Juventus - Borussia Dortmund în Liga Campionilor FOTO Imago Juventus - Borussia Dortmund în Liga Campionilor FOTO Imago Juventus - Borussia Dortmund în Liga Campionilor FOTO Imago
Totuși, în cazul sosirii lui Maignan pe „Allianz Stadium”, viitorul goalkeeperului italian la Juventus este sub semnul întrebării.

4 ani
mai are Michele Di Gregorio contract cu Juventus

Un muzeu cum nu există în România. Cum își văd polonezii un moment extraordinar din istoria lor, vizitat și de Dalai Lama. „O experiență 3D, mesajul nostru de speranță. Să te predai nu este o soluție”
Un muzeu cum nu există în România. Cum își văd polonezii un moment extraordinar din istoria lor, vizitat și de Dalai Lama. „O experiență 3D, mesajul nostru de speranță. Să te predai nu este o soluție”
Un muzeu cum nu există în România. Cum își văd polonezii un moment extraordinar din istoria lor, vizitat și de Dalai Lama. „O experiență 3D, mesajul nostru de speranță. Să te predai nu este o soluție”
Planul lui Lucescu Selecționerul știe cum poate să anihileze Austria : „Trebuie să profităm de slăbiciunea asta” » Ce l-a șocat la adversari
Nationala
13:56
Planul lui Lucescu Selecționerul știe cum poate să anihileze Austria: „Trebuie să profităm de slăbiciunea asta” » Ce l-a șocat la adversari
Citește mai mult
Planul lui Lucescu Selecționerul știe cum poate să anihileze Austria : „Trebuie să profităm de slăbiciunea asta” » Ce l-a șocat la adversari
Ce ne separă, ce ne apropie Diferență uriașă între Austria și România, dar și punctul care unește cele două naționale
Nationala
12:28
Ce ne separă, ce ne apropie Diferență uriașă între Austria și România, dar și punctul care unește cele două naționale
Citește mai mult
Ce ne separă, ce ne apropie Diferență uriașă între Austria și România, dar și punctul care unește cele două naționale
„România, țara care urăște Kosovo”  Presa din Albania, scandalizată de delegarea lui Istvan Kovacs la meciul cu Serbia » Tensiuni uriașe
Campionatul Mondial
10:59
„România, țara care urăște Kosovo” Presa din Albania, scandalizată de delegarea lui Istvan Kovacs la meciul cu Serbia » Tensiuni uriașe
Citește mai mult
„România, țara care urăște Kosovo”  Presa din Albania, scandalizată de delegarea lui Istvan Kovacs la meciul cu Serbia » Tensiuni uriașe
Vassaras l-a uimit pe Stoica  Oficialul de la FCSB a dezvăluit ce s-a întâmplat la întâlnirea cu șeful CCA : „Eram pornit pe el”
Superliga
09:36
Vassaras l-a uimit pe Stoica Oficialul de la FCSB a dezvăluit ce s-a întâmplat la întâlnirea cu șeful CCA: „Eram pornit pe el”
Citește mai mult
Vassaras l-a uimit pe Stoica  Oficialul de la FCSB a dezvăluit ce s-a întâmplat la întâlnirea cu șeful CCA : „Eram pornit pe el”

