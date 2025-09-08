CFR Cluj s-a despărțit de șase jucători în ultima zi de mercato.

Oțelul Galați l-a prezentat oficial pe fundașul brazilian Conrado (28 de ani).

Atacantul Emmanuel Mensah (21 de ani) și fundașul Daniel Dumbrăvanu (24 de ani) au fost cedați sub formă de împrumut în Liga 2, la Gloria Bistrița, respectiv FC Voluntari.

CFR Cluj s-a despărțit de 6 jucători

Tot la CFR, atacanții Virgiliu Postolachi (25 de ani), Marko Gjorgjievski (25 de ani), fundașul Leo Bolgado (27 de ani) și vârful Beni Nkololo (28 de ani) au fost cedați definitiv la U Cluj, Hermannstadt, Rapid, respectiv Panetolikos.

Anunțul despre fiecare jucător a fost făcut de CFR Cluj, pe rețelele de socializare.

„Mult succes, Emmanuel Mensah!

Cluburile CFR 1907 Cluj și Gloria Bistrița au ajuns la un acord privind împrumutul jucătorului nostru, Emmanuel Mensah, la formația bistrițeană pentru un sezon!

Îi urăm, pe această cale, mult succes la noua sa echipă!”, a anunțat CFR Cluj pe Facebook.

„Mult succes, Daniel Dumbravanu!

Cluburile CFR 1907 Cluj și FC Voluntari au ajuns la un acord privind împrumutul fundașului nostru, Daniel Dumbravanu, la formația ilfoveană, până la finalul sezonului!

Îi urăm, pe această cale, mult succes la noua sa echipă!”

„Mulțumim, Virgiliu Postolachi!

Clubul CFR 1907 Cluj anunță încetarea colaborării cu Virgiliu Postolachi, atacantul urmând a evolua, începând de astăzi, la U Cluj.

Venit în Gruia la începutul sezonului trecut, Postolachi a bifat 51 de prezențe în tricoul echipei noastre, reușind să înscrie 7 goluri.

Îți mulțumim pentru tot, Posto! Mult succes și multă sănătate!

„Mulțumim, Beni Nkololo!

Cluburile CFR 1907 Cluj și Panetolikos FC au ajuns la un acord privind transferul definitiv al lui Beni Nkololo la formația elenă

Venit în Gruia în vara anului trecut, Beni a îmbrăcat tricoul echipei noastre de 51 de ori, a oferit 9 pase decisive și a înscris 6 goluri, unul dintre acestea fiind marcat în finala Cupei, câștigată de echipa noastră sezonul trecut.

Pe această cale dorim să îi mulțumim pentru efortul depus la CFR Cluj și îi dorim mult succes în carieră!”.

Marko Gjorgjievski a semnat cu Hermannstadt

Atacantul ajuns în urmă cu 2 luni în Gruia va juca la Hermannstadt.

Vârful născut la Skopje a bifat 11 apariții în tricoul trupei din Gruia, fără să marcheze niciun gol.

Leo Bolgado va evolua la Rapid

Oțelul Galați, transfer din Brazilia

Formația antrenată de Laszlo Balint l-a transferat, de urgență, pe Conrado Buchanelli Holz, după accidentarea lui Kazu, cel care va lipsi trei săptămâni.

„Un experimentat fundaș stânga originar din fotbalul sud-american, Conrado Buchanelli Holz, a semnat un contract pe un sezon cu SC Oțelul Galați, devenind oficial membru al echipei roș-alb-albastre.

Conrado Buchanelli Holz, 28 ani, deținător de dublă cetățenie, braziliană și italiană, vine la Dunărea de Jos pentru a întări flancul stâng al defensivei oțelare.

Transferul său reprezintă o mutare definitivă de la Atlético Clube Goianiense (Brazilia, Serie B), noul jucător roș-alb-albastru semnând un contract valabil până la 30 iunie 2026, cu posibilitatea prelungirii colaborării pe încă un sezon competițional”, a anunțat Oțelul Galați pe site-ul oficial.

Un nou puști la Universitatea Craiova

Lider în Liga 1, după primele opt etape, oltenii au avut o campanie de achiziții bazate pe jucători tineri.

Pe lângă Mihnea Rădulescu (19 ani), Luca Băsceanu (19 ani) și Darius Fălcușan (19 ani), Universitatea Craiova l-a transferat și pe Sebastian Șerban (19 ani), produs al academiei al Academiei de Fotbal Kids Tâmpa Brașov.

„Mijlocașul Sebastian Șerban, produs al clubului Kids Tâmpa Brașov, a semnat cu ocupanta locului 1 în prima ligă, Universitatea Craiova.

Felicitări și mult succes, Sebastian! Felicitări și antrenorilor din centrul de copii și juniori de la Kids Tâmpa”, a anunțat clubul ardelean pe Facebook.

CSM Slatina, întăriri de la cluburi de Liga 1

Cu doar 2 puncte, după primele 5 etape din Liga 2, CSM Slatina a transferat doi jucători cu profil defensiv:

„Ne întărim defensiva cu două transferuri importante.

Suntem bucuroși să anunțăm transferurile a doi fundași tineri, cu mare potențial: Gabriel Buta și Dominik Șoptirean.

Gabriel Nicolae Buta (23 de ani)- fundaş central, fundaş stânga.

Crescut la Academia Hagi, Gabriel Buta are deja experiență în Liga 1 și Liga 2, bifând meciuri pentru Farul Constanța, Unirea Dej și FC U Craiova. De asemenea, a evoluat constant pentru echipele naționale de juniori și tineret ale României.

Dominik Șoptirean (20 de ani) – fundaş central.

Născut în Germania, Șoptirean vine de la CFR Cluj. El are dublă cetățenie (română și germană) şi este format la centrul de juniori al lui FC Augsburg, unde a fost căpitanul echipei U19.

În România, a mai evoluat pentru Unirea Dej şi Unirea Ungheni, acumulând experiență și adaptându-se la ritmul fotbalului românesc. Totodată, a debutat la echipa națională România U19, confirmând potențialul său.

Le urăm mult succes și cât mai multe realizări în tricoul CSM Slatina!”.

