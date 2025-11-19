Naționala va descoperi joi echipele din play-off-ul pentru CM 2026. Adversara din semifinale va fi sigură și va fi aleasă dintre Italia, Danemarca, Turcia și Ucraina.

Citește mai jos ce înseamnă acum aceste selecționate, cine le conduce, care sunt cei mai importanți jucători, care sunt atuurile și punctele lor slabe.

Joi după-amiază vom afla cu cine vom juca în barajul de Mondial.

La tragerea la sorți, organizată la sediul FIFA de la Zurich, se va decide și programul semifinalelor, și cel al finalelor.

Naționala, în urna a 4-a la startul ceremoniei, va înfrunta în semifinale o echipă din urna 1. Favoritele, selecționatele cu cel mai bun coeficient în ierarhia FIFA: Italia, Danemarca, Turcia, Ucraina.

14:00 va fi ora la care va începe tragerea la sorți de joi. FIFA va porni cu play-off-ul intercontinental și va continua cu barajul european

Cum sunt aceste reprezentative acum? Ce calități au, ce defecte, pe cine contează, cine le antrenează?

ITALIA. Ia multe goluri, Gattuso nu convinge. Iar tremură în baraj?

Squadra Azzurra suferă în preliminariile Mondialului, a ratat șocant ultimele două turnee finale, chiar dacă a cucerit titlul european, în 2021.

A fost de două ori în barajul CM și a pierdut de fiecare dată.

CM 2018: 0-1 (d) și 0-0 (a) cu Suedia.

CM 2022: 0-1 cu Macedonia de Nord (a), în semifinale.

În actuala campanie, startul și finalul au fost teribile. Două înfrângeri, ambele în fața Norvegiei, 0-3 (d) și 1-4 (a).

La prima, selecționer era Luciano Spalletti. După acel eșec, a fost demis. La ultima era Gennaro Gattuso.

Gigio Donnarumma, căpitanul squadrei Foto: Imago

Italia pare să fi rămas doar cu numele. Marea problemă, apărarea nu e atât de sigură. Norvegia i-a dat 7 goluri tur-retur, Israel 4 într-un meci!

Donnarumma pare uneori că se luptă singur ca să-i țină pe albaștri în joc.

SELECȚIONER: Gennaro Gattuso (47 de ani). Campion mondial ca jucător, nu a impresionat deloc ca antrenor. În 11 ani, a cucerit un singur trofeu, Cupa Italiei cu Napoli.

VEDETE: Donnarumma (26 de ani, Manchester City), Bastoni (26, Inter Milano), Barella (28, Inter Milano).

FORMULA DE START: Donnarumma - Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco - Politano, Locatelli, Barella, Frattesi - Retegui, Esposito.

COTĂ LOT: 846 milioane de euro.

DANEMARCA. Un punct cu Scoția și 2-2 cu Belarus. Pe bancă, dezamăgire

Nu mai este echipa care juca în semifinalele Euro 2021, supertalentată, surprinzătoare, totul pe o bază fizică extraordinară.

Selecționerul de atunci, Kasper Hjulmand, a plecat după CE 2024. Și naționala nordică nu a mai strălucit.

În preliminariile CM, a obținut un singur punct în fața Scoției (0-0 acasă și 2-4 în deplasare), încurcându-se la Copenhaga cu Belarus (2-2).

SELECȚIONER: Brian Riemer (47 de ani). Antrenase numai o formație ca principal (Anderlecht, 2022-2024) înainte de a fi ales să conducă „vikingii”, în octombrie 2024.

VEDETE: K. Schmeichel (39 de ani, Celtic), Eriksen (33, Wolfsburg), Hojlund (22, Napoli).

FORMULA DE START: Schmeichel - Christensen, Andersen, Vestergaard, Maehle - Norgaard, Hojbjerg - Isaksen, Eriksen, Damsgaard - Hojlund.

COTĂ LOT: 398,7 milioane de euro.

TURCIA. Ascensiune continuă. Căpitanul dă echilibrul, tinerii fac spectacol

Cu Vincenzo Montella selecționer, turcii joacă tot mai bine, sunt poate cei mai periculoși adversari pe care i-ar putea întâlni „tricolorii” în baraj.

Roș-albii au promovat în 2025 în elita Nations League, Liga A, după ce au spulberat Ungaria în play-off, 3-1 (a) și 3-0 (d).

Liderii Turciei în 2025: căpitanul Calhanoglu (în mijloc) și tinerii Guler și Yildiz (dreapta) Foto: Imago

În campania pentru CM, doar Spania i-a bătut. I-a învins rău, 0-6, dar „La Roja” e campioana Europei.

Turcii au o tripletă fantastică, amenințătoare, care îmbină experiență, talent și entuziasm. Hakan Calhanoglu - Arda Guler - Kenan Yildiz, de temut.

SELECȚIONER: Vincenzo Montella (51 de ani). Italianul conduce naționala de peste doi ani, din septembrie 2023. Cu el, Turcia a jucat în „sferturi” la ultimul Euro.

VEDETE: Calhanoglu (31 de ani, Inter Milano), Arda Guler (20, Real Madrid), Kenan Yildiz (20, Juventus).

FORMULA DE START: Cakir - Celik, Demiral, Bardakci, Kadioglu - Kokcu, Calhanoglu - Aydin, Guler, Yildiz - Akturkoglu.

COTĂ LOT: 337 milioane de euro.

UCRAINA. Cea mai mare problemă: războiul îi interzice să joace acasă

Am jucat deja împotriva Ucrainei la Euro 2024, am învins-o, 3-0, singura înfrângere suferită de naționala galben-albastră la turneul final din Germania.

Cu același selecționer, Serhiy Rebrov, echipa nu s-a schimbat mult față de CE.

O formație cu mulți jucători talentați, dar care e afectată de războiul din țară, pentru că e obligată să evolueze în străinătate pe „teren propriu”. În această campanie, „acasă” a însemnat Polonia.

Dacă vor înfrunta încă o dată Ucraina, nu vom avea în față doi oameni care contează, mijlocașul Malinovskyi și fundașul dreapta Konoplya, ambii suspendați.

O absență importantă față de Euro e Mudryk, exclus pentru dopaj.

SELECȚIONER: Serhiy Rebrov (51 de ani). Pregătește Ucraina de doi ani și jumătate, având 33 de meciuri (16 victorii, 8 egaluri, 9 înfrângeri).

VEDETE: Tsygankov (28, Girona), Zabarnyi (23, PSG), Sudakov (23, Benfica).

FORMULA DE START: Trubin - Konoplya, Zabarnyi, Matvienko, Mykolenko - Sudakov, Kalyuzhnyi, Yarmolyuk - Tsygankov, Dovbyk, Zubkov.

COTĂ LOT: 274 milioane de euro.

