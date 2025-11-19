Ce ne așteaptă la baraj GOLAZO.ro a decriptat cei 4 posibili rivali din semifinalele play-off-ului » De cine să ne temem
Duel Burcă - Sudakov la Euro 2024 Foto: Imago
Nationala

Ce ne așteaptă la baraj GOLAZO.ro a decriptat cei 4 posibili rivali din semifinalele play-off-ului » De cine să ne temem

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 19.11.2025, ora 23:51
alt-text Actualizat: 20.11.2025, ora 08:37
  • Naționala va descoperi joi echipele din play-off-ul pentru CM 2026. Adversara din semifinale va fi sigură și va fi aleasă dintre Italia, Danemarca, Turcia și Ucraina. 
  • Citește mai jos ce înseamnă acum aceste selecționate, cine le conduce, care sunt cei mai importanți jucători, care sunt atuurile și punctele lor slabe.

Joi după-amiază vom afla cu cine vom juca în barajul de Mondial.

Noi urâm barajele! „Tricolorii” s-au simțit rău când calificarea a depins de un duel decisiv.  Le-am pierdut pe toate!
Citește și
Noi urâm barajele! „Tricolorii” s-au simțit rău când calificarea a depins de un duel decisiv. Le-am pierdut pe toate!
Citește mai mult
Noi urâm barajele! „Tricolorii” s-au simțit rău când calificarea a depins de un duel decisiv.  Le-am pierdut pe toate!

La tragerea la sorți, organizată la sediul FIFA de la Zurich, se va decide și programul semifinalelor, și cel al finalelor.

Naționala, în urna a 4-a la startul ceremoniei, va înfrunta în semifinale o echipă din urna 1. Favoritele, selecționatele cu cel mai bun coeficient în ierarhia FIFA: Italia, Danemarca, Turcia, Ucraina.

14:00 va fi ora
la care va începe tragerea la sorți de joi. FIFA va porni cu play-off-ul intercontinental și va continua cu barajul european

Cum sunt aceste reprezentative acum? Ce calități au, ce defecte, pe cine contează, cine le antrenează?

ITALIA. Ia multe goluri, Gattuso nu convinge. Iar tremură în baraj?

Squadra Azzurra suferă în preliminariile Mondialului, a ratat șocant ultimele două turnee finale, chiar dacă a cucerit titlul european, în 2021.

A fost de două ori în barajul CM și a pierdut de fiecare dată.

  • CM 2018: 0-1 (d) și 0-0 (a) cu Suedia. 
  • CM 2022: 0-1 cu Macedonia de Nord (a), în semifinale. 

În actuala campanie, startul și finalul au fost teribile. Două înfrângeri, ambele în fața Norvegiei, 0-3 (d) și 1-4 (a).

La prima, selecționer era Luciano Spalletti. După acel eșec, a fost demis. La ultima era Gennaro Gattuso.

Gigio Donnarumma, căpitanul squadrei Foto: Imago Gigio Donnarumma, căpitanul squadrei Foto: Imago
Gigio Donnarumma, căpitanul squadrei Foto: Imago

Italia pare să fi rămas doar cu numele. Marea problemă, apărarea nu e atât de sigură. Norvegia i-a dat 7 goluri tur-retur, Israel 4 într-un meci!

Donnarumma pare uneori că se luptă singur ca să-i țină pe albaștri în joc.

  • SELECȚIONER: Gennaro Gattuso (47 de ani). Campion mondial ca jucător, nu a impresionat deloc ca antrenor. În 11 ani, a cucerit un singur trofeu, Cupa Italiei cu Napoli.
  • VEDETE: Donnarumma (26 de ani, Manchester City), Bastoni (26, Inter Milano), Barella (28, Inter Milano).
  • FORMULA DE START: Donnarumma - Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco - Politano, Locatelli, Barella, Frattesi - Retegui, Esposito. 
  • COTĂ LOT: 846 milioane de euro. 

DANEMARCA. Un punct cu Scoția și 2-2 cu Belarus. Pe bancă, dezamăgire

Nu mai este echipa care juca în semifinalele Euro 2021, supertalentată, surprinzătoare, totul pe o bază fizică extraordinară.

Selecționerul de atunci, Kasper Hjulmand, a plecat după CE 2024. Și naționala nordică nu a mai strălucit.

În preliminariile CM, a obținut un singur punct în fața Scoției (0-0 acasă și 2-4 în deplasare), încurcându-se la Copenhaga cu Belarus (2-2).

  • SELECȚIONER: Brian Riemer (47 de ani). Antrenase numai o formație ca principal (Anderlecht, 2022-2024) înainte de a fi ales să conducă „vikingii”, în octombrie 2024. 
  • VEDETE: K. Schmeichel (39 de ani, Celtic), Eriksen (33, Wolfsburg), Hojlund (22, Napoli). 
  • FORMULA DE START: Schmeichel - Christensen, Andersen, Vestergaard, Maehle - Norgaard, Hojbjerg - Isaksen, Eriksen, Damsgaard - Hojlund.
  • COTĂ LOT: 398,7 milioane de euro. 

TURCIA. Ascensiune continuă. Căpitanul dă echilibrul, tinerii fac spectacol

Cu Vincenzo Montella selecționer, turcii joacă tot mai bine, sunt poate cei mai periculoși adversari pe care i-ar putea întâlni „tricolorii” în baraj.

Roș-albii au promovat în 2025 în elita Nations League, Liga A, după ce au spulberat Ungaria în play-off, 3-1 (a) și 3-0 (d).

Liderii Turciei în 2025: căpitanul Calhanoglu (în mijloc) și tinerii Guler și Yildiz (dreapta) Foto: Imago Liderii Turciei în 2025: căpitanul Calhanoglu (în mijloc) și tinerii Guler și Yildiz (dreapta) Foto: Imago
Liderii Turciei în 2025: căpitanul Calhanoglu (în mijloc) și tinerii Guler și Yildiz (dreapta) Foto: Imago

În campania pentru CM, doar Spania i-a bătut. I-a învins rău, 0-6, dar „La Roja” e campioana Europei.

Turcii au o tripletă fantastică, amenințătoare, care îmbină experiență, talent și entuziasm. Hakan Calhanoglu - Arda Guler - Kenan Yildiz, de temut.

  • SELECȚIONER: Vincenzo Montella (51 de ani). Italianul conduce naționala de peste doi ani, din septembrie 2023. Cu el, Turcia a jucat în „sferturi” la ultimul Euro. 
  • VEDETE: Calhanoglu (31 de ani, Inter Milano), Arda Guler (20, Real Madrid), Kenan Yildiz (20, Juventus). 
  • FORMULA DE START: Cakir - Celik, Demiral, Bardakci, Kadioglu - Kokcu, Calhanoglu - Aydin, Guler, Yildiz - Akturkoglu. 
  • COTĂ LOT: 337 milioane de euro. 

UCRAINA. Cea mai mare problemă: războiul îi interzice să joace acasă

Am jucat deja împotriva Ucrainei la Euro 2024, am învins-o, 3-0, singura înfrângere suferită de naționala galben-albastră la turneul final din Germania.

Cu același selecționer, Serhiy Rebrov, echipa nu s-a schimbat mult față de CE.

O formație cu mulți jucători talentați, dar care e afectată de războiul din țară, pentru că e obligată să evolueze în străinătate pe „teren propriu”. În această campanie, „acasă” a însemnat Polonia.

Dacă vor înfrunta încă o dată Ucraina, nu vom avea în față doi oameni care contează, mijlocașul Malinovskyi și fundașul dreapta Konoplya, ambii suspendați. 

O absență importantă față de Euro e Mudryk, exclus pentru dopaj. 

  • SELECȚIONER: Serhiy Rebrov (51 de ani). Pregătește Ucraina de doi ani și jumătate, având 33 de meciuri (16 victorii, 8 egaluri, 9 înfrângeri). 
  • VEDETE: Tsygankov (28, Girona), Zabarnyi (23, PSG), Sudakov (23, Benfica). 
  • FORMULA DE START: Trubin - Konoplya, Zabarnyi, Matvienko, Mykolenko - Sudakov, Kalyuzhnyi, Yarmolyuk - Tsygankov, Dovbyk, Zubkov. 
  • COTĂ LOT: 274 milioane de euro. 

Citește și

Andrei Rațu, gest superb  VIDEO: Ce a făcut fundașul naționalei la finalul meciului cu San Marino: „Nu-mi vine să cred!”
Nationala
12:57
Andrei Rațu, gest superb VIDEO: Ce a făcut fundașul naționalei la finalul meciului cu San Marino: „Nu-mi vine să cred!”
Citește mai mult
Andrei Rațu, gest superb  VIDEO: Ce a făcut fundașul naționalei la finalul meciului cu San Marino: „Nu-mi vine să cred!”
„Mă dau eu singur afară!” Mircea Lucescu, mesaj dur pentru contestatari  » Ce a spus despre Răzvan Marin, Stanciu și Drăgușin
Nationala
12:08
„Mă dau eu singur afară!” Mircea Lucescu, mesaj dur pentru contestatari » Ce a spus despre Răzvan Marin, Stanciu și Drăgușin
Citește mai mult
„Mă dau eu singur afară!” Mircea Lucescu, mesaj dur pentru contestatari  » Ce a spus despre Răzvan Marin, Stanciu și Drăgușin

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

O artistă din București a ajuns la doctorul Minciună pentru un tratament. „La ce porno te uiți?”, a fost prima întrebare a medicului
O artistă din București a ajuns la doctorul Minciună pentru un tratament. „La ce porno te uiți?”, a fost prima întrebare a medicului
O artistă din București a ajuns la doctorul Minciună pentru un tratament. „La ce porno te uiți?”, a fost prima întrebare a medicului
turcia Echipa Nationala Campionatul Mondial italia danemarca romania ucraina baraj
Știrile zilei din sport
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Special
19.11
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Citește mai mult
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Lovitură pentru baraj! Antena 1 nu va transmite meciul Turcia - România. Ce televiziune va da până la urmă semifinala de baraj pentru Mondial
Media
12:30
Lovitură pentru baraj! Antena 1 nu va transmite meciul Turcia - România. Ce televiziune va da până la urmă semifinala de baraj pentru Mondial
Citește mai mult
Lovitură pentru baraj! Antena 1 nu va transmite meciul Turcia - România. Ce televiziune va da până la urmă semifinala de baraj pentru Mondial
Realitatea îl contrazice pe Lucescu Selecționerul a spus ceva despre turcii promovați de el la națională. Care e adevărul!
Nationala
12:11
Realitatea îl contrazice pe Lucescu Selecționerul a spus ceva despre turcii promovați de el la națională. Care e adevărul!
Citește mai mult
Realitatea îl contrazice pe Lucescu Selecționerul a spus ceva despre turcii promovați de el la națională. Care e adevărul!
Covaliu, reacție tranșantă Șeful COSR , mesaj ferm după imaginile prezentate de GOLAZO.ro cu Sabrina și Camelia Voinea: „Nu tolerăm!”
Gimnastica
13:08
Covaliu, reacție tranșantă Șeful COSR, mesaj ferm după imaginile prezentate de GOLAZO.ro cu Sabrina și Camelia Voinea: „Nu tolerăm!”
Citește mai mult
Covaliu, reacție tranșantă Șeful COSR , mesaj ferm după imaginile prezentate de GOLAZO.ro cu Sabrina și Camelia Voinea: „Nu tolerăm!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
14:45
„Putem să renunțăm 4 luni la invidie?” Mircea Lucescu, dialog cu GOLAZO.ro: „Ne așteaptă un infern, dar să învățăm de la bosniaci”
„Putem să renunțăm 4 luni la invidie?” Mircea Lucescu, dialog cu  GOLAZO.ro: „Ne așteaptă un infern, dar să învățăm de la bosniaci”
15:35
„Sunt toxic” Mărturisire șocantă a unui mare antrenor care a calificat echipa la Mondial: „Fac asta de frică”
„Sunt toxic” Mărturisire șocantă a unui mare antrenor care a calificat echipa la Mondial: „Fac asta de frică”
15:34
MM laudă un rival Mihai Stoica a remarcat fotbalistul unei contracandidate la titlu: „Pentru ei e un câștig. Foarte bun”
MM laudă un rival Mihai Stoica a remarcat fotbalistul unei contracandidate la titlu: „Pentru ei e un câștig. Foarte bun”
15:11
Dawa și Cercel, povești din copilărie Cum i-au influențat Thierry Henry și Gică Hagi pe fotbaliștii de la FCSB: „Asta e tot ce aveam!”
Dawa și Cercel, povești din copilărie Cum i-au influențat Thierry Henry și Gică Hagi pe fotbaliștii de la FCSB: „Asta e tot ce aveam!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim
Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială
Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!
Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos
Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul
Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: <span>Ne-au</span> făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!
Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar
„Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”
Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă
O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți
Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta <span>Gino-Dani</span>
Ce alegeți: 1989 sau 2025?

Dan Udrea: Ce alegeți: 1989 sau 2025?

Dan Udrea: Ce alegeți: 1989 sau 2025?
Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!
Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie
Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău
Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: <span>Argumentul-șoc</span> al demisiei și ce <span>n-a</span> învățat Rădoi de la Olăroiu
Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând
Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!
Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!
Top stiri din sport
Drama lui Țicu se încheie  După o absență de peste un an , fundașul de la Petrolul poate reveni pe teren
Superliga
10:28
Drama lui Țicu se încheie După o absență de peste un an, fundașul de la Petrolul poate reveni pe teren
Citește mai mult
Drama lui Țicu se încheie  După o absență de peste un an , fundașul de la Petrolul poate reveni pe teren
„Arma noastră letală” Adrian Mutu știe cum o poate învinge România pe Turcia în barajul pentru CM 2026
Nationala
10:45
„Arma noastră letală” Adrian Mutu știe cum o poate învinge România pe Turcia în barajul pentru CM 2026
Citește mai mult
„Arma noastră letală” Adrian Mutu știe cum o poate învinge România pe Turcia în barajul pentru CM 2026
Facem și noi ca Turcia? Se va amâna etapa din Liga 1 programată înainte de barajul pentru CM 2026? Ce spun Angelescu și Mihai Stoica
Superliga
20.11
Facem și noi ca Turcia? Se va amâna etapa din Liga 1 programată înainte de barajul pentru CM 2026? Ce spun Angelescu și Mihai Stoica
Citește mai mult
Facem și noi ca Turcia? Se va amâna etapa din Liga 1 programată înainte de barajul pentru CM 2026? Ce spun Angelescu și Mihai Stoica
Situație absurdă România, obligată  de FIFA  să mai joace un meci dacă e eliminată la baraj! Poate fi o deplasare infernală
Nationala
20.11
Situație absurdă România, obligată de FIFA să mai joace un meci dacă e eliminată la baraj! Poate fi o deplasare infernală
Citește mai mult
Situație absurdă România, obligată  de FIFA  să mai joace un meci dacă e eliminată la baraj! Poate fi o deplasare infernală

Echipe/Competiții

fcsb 27 CFR Cluj 5 dinamo bucuresti 6 rapid 6 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 1 uta arad 1 farul constanta

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
21.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share