Ultrașii neagă rasismul evident Comunicat incredibil al fanilor U Craiova: „Au fost strict niște înțepături ironice”

Peluza Nord Craiova a transmis un comunicat după mesajele rasiste afișate la meciul cu Rapid, câștigat de Universitatea Craiova cu 1-0.

Ultrașii olteni au susținut că bannerele din tribune au fost doar „ironii” și „tachinări” specifice rivalității dintre galerii.

Atmosfera din tribunele stadionului „Ion Oblemenco” a fost una spectaculoasă, dar a fost stricată de faptul că mai mulți fani ai Craiovei au afișat, de-a lungul primei reprize, mai multe bannere rasiste.

Ultrașii neagă rasismul evident din meciul U Craiova - Rapid: „Au fost strict niște înțepături ironice”

În tribune au fost afișate mai multe bannere cu referiri directe la etnia romă și la galeria Rapidului, printre care „Rrapid = echipa rromilor”, „S-a născut și Sud Rrapid / Copilul din șatră nedorit” și „Aveți un pigment bizar / Ați fost cu toții la solar?”.

Autoritățile s-au autosesizat, iar în acest caz a fost întocmit un dosar penal pentru incitare la violență, ură sau discriminare.

Peluza Nord Craiova a transmis un comunicat oficial în care a susținut că mesajele au fost adresate exclusiv galeriei Rapidului și că nu au vizat „nicio etnie, comunitate sau grup social în ansamblul său”.

„În urma apariției în spațiul public a unor articole bombastice de presă și a unor interpretări eronate privind mesajele afișate în tribune la meciul cu Rapid București, considerăm necesar să clarificăm următoarele:

Bannerele în cauză au reprezentat strict niște înțepături ironice, cu umorul specific rivalității dintre galeriile noastre.

Ele au fost adresate exclusiv galeriei adverse (Rapid București), în contextul unei competiții sportive aprinse, și nu au vizat nicio etnie, comunitate sau grup social în ansamblul său.

În fotbalul românesc, și nu numai, galeriile se tachinează reciproc dintotdeauna prin mesaje ironice sau exagerate – aceasta face parte din folclorul ultras, din tradiția derby-urilor și din cultura tribunelor. Mesajele noastre au fost create în acest spirit: de a tachina, de a ironiza și de a crea atmosferă, fără nicio incitare la ură, violență sau discriminare împotriva cuiva.

Aceste banale ironii între rivali au fost mistificate și interpretate într-o manieră absurdă, motiv pentru care subliniem cu fermitate că:

Nu am incitat și nu incităm la violență împotriva nimănui.

Nu am țintit nicio etnie sau minoritate, ci doar am adresat glume și tachinări specifice rivalității fotbalistice Știința – Rapid.

Peluza Nord Craiova a fost, este și va rămâne o galerie care susține echipa cu pasiune, culoare și atitudine, 100% apolitică și care nu promovează ura de rasă sau discriminarea.

Fotbalul a însemnat dintotdeauna pasiune, rivalitate și spectacol (inclusiv în forma ironiilor sau satirei și a libertății de exprimare), nu interpretări forțate și lipsite de orice legătură cu realitatea, cu unicul scop de a atrage câteva vizualizări în plus pentru un articol de presă”, au notat ultrașii olteni, pe rețelele de socializare.

În postarea publicată pe pagina de Facebook, Peluza Nord Craiova a atașat și imaginea unui comunicat mai vechi al facțiunii rapidiste „Bombardierii”, în care aceasta transmitea că nu susține demersurile făcute împotriva ultrașilor dinamoviști, după mesajele rasiste afișate în martie, la derby-ul Rapid - Dinamo (3-2).

Atunci, sociologul Gelu Duminică a cerut LPF să depuncteze Dinamo, după ce ultrașii „câinilor” au afișat bannere rasiste în timpul meciului.

De asemenea, Organizația Roma for Democracy Romania a depus plângere penală împotriva clubului și a fanilor lui Dinamo.

Reacții au venit și din partea Rapidului după mesajele afișate în Bănie. Victor Angelescu, acționarul minoritar al clubului giuleștean, a spus că mesajele văzute la Craiova sunt „inacceptabile”.

Am văzut de la fața locului ce mesaje rasiste au fost afișate aseară (n.r. - duminică) în peluza celor de la Craiova și vă spun că le considerăm inacceptabile. Nu ar trebui să mai discutăm despre astfel de lucruri în 2026, pentru că rasismul nu are ce căuta nici în fotbal, nici în societate. Victor Angelescu, la Digi Sport

