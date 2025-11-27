Româncă la finala Nations League! Iuliana Demetrescu va arbitra meciul Germania - Spania
Liga Națiunilor

Publicat: 27.11.2025, ora 11:27
  • Iuliana Demetrescu (35 de ani) va arbitra prima manșă a finalei din Liga Națiunilor 2025 feminin, dintre Germania și Spania.

Meciul se va disputa vineri, de la 21:30, pe Fritz-Walter-Stadion din Kaiserslautern.

Iuliana Demetrescu va arbitra finala Ligii Națiunilor

Iuliana Demetrescu va arbitra prima manșă a finalei din Liga Națiunilor 2025 feminin, dintre Germania și Spania, conform uefa.com.

„Centralul” din România va fi ajutată de arbitrele-asistente Mihaela Țepușă și Roxana Ivanov, cel de-al patrulea oficial fiind croata Ivana Martincic.

În camera VAR se va afla Cătălin Popa, care va fi asistat de Ovidiu Hațegan.

Returul finalei va avea loc marți, 2 decembrie, la Madrid.

Iuliana Demetrescu a mai arbitrat și un meci din grupele Ligii Națiunilor. Aceasta a fost delegată la partida dintre Franța și Elveția,4-0, din grupa A2.

Arbitra a fost prezentă și la EURO 2025. Demetrescu a arbitrat meciul dintre Spania și Portugalia, 5-0, din cadrul grupei B.

Iuliana Demetrescu a fost delegată și în Liga 1, acolo unde a arbitrat partida dintre Dinamo și Csikszereda, 4-0, din etapa 16.

Istvan Kovacs, familiarizat cu finalele

Istvan Kovacs, un alt arbitru român, a fost și el prezent în finalele competițiilor europene, ultima fiind chiar anul acesta.

Acesta a arbitrat finala Ligii Campionilor de pe 31 mai, dintre PSG și Inter, scor 5-0. Echipa antrenată de Luis Enrique a învins categoric formația italiană și a câștigat trofeul pentru prima dată în istorie.

Istvan Kovacs a mai fost prezent și în finala Conference League din 2022, dintre AS Roma și Feyenoord, 1-0, dar și în ultimul act din Europa League din 2024. Atalanta a câștigat atunci cu 3-0 partida cu Bayer Leverkusen.

