FCSB nu va fi singură! Câți români sunt așteptați pe „Marakana”, la meciul cu Steaua Roșie. Și-au luat bilete și la tribună

„Marakana” din Belgrad va fi plină doar pe jumătate diseară, la Steaua Roșie - FCSB

E totuși suficient pentru ca sârbii să facă o atmosferă irespirabilă

Vor fi și români pe stadion, veniți din București și nu numai

Atmosfera se anunță destul de încinsă diseară, pe Stadionul „Rajko Mitic”, acolo unde Steaua Roșie întâlnește campioana României, FCSB.

Fanii sârbilor au depășit deja pragul de 20.000 de bilete cumpărate, ceea ce înseamnă un stadion ocupat pe jumătate. Asta după ce ieri seară și-au făcut încălzirea la baschet, în Euroligă, cu Olympiacos, unde au umplut sala. Steaua Roșie a câștigat meciul, scor 91-80.

Nu pare mult, dar pe legendara arenă din Belgrad chiar și atât este mai mult decât suficient pentru ca tribunele să se facă puternic auzite.

Ca de fiecare dată, sârbii promit spectacol în tribune, o atmosferă incandescentă, în ciuda faptului că relația dintre ei și echipă nu e grozavă, din cauza rezultatelor mai slabe din ultima vreme.

Vor fi și 800 de români

De partea cealaltă, campioana României nu va fi singură. Galeria FCSB va număra cel puțin 800 de fani veniți din țară: 600 dintre ei au solicitat oficial tichete în sectorul rezervat oaspeților.

Alte câteva sute au venit deja din orașele de la granița cu Serbia, procurându-și bilete la Tribuna 1 și Tribuna 2.

FOTO. Stadionul din Belgrad pe care se va juca meciul

Echipe probabile:

Steaua Roșie: Matues - Seol, Veljković, Učena, Tiknizijan - Krunić, Elšnik - Milson, Hendel, Ivanić - Arnautović

FCSB: Zima - Pantea, Graovac, Ngezana, Radunovic - Șut, Lixandru - Miculescu, Olaru, Thiam - Bîrligea

