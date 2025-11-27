FCSB nu va fi singură! Câți români sunt așteptați pe „Marakana”, la meciul cu Steaua Roșie. Și-au luat bilete și la tribună +27 foto
Suporteri FCSB FOTO GOLAZO.ro
FCSB nu va fi singură! Câți români sunt așteptați pe „Marakana”, la meciul cu Steaua Roșie. Și-au luat bilete și la tribună

alt-text Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 27.11.2025, ora 10:42
alt-text Actualizat: 27.11.2025, ora 11:17
  • „Marakana” din Belgrad va fi plină doar pe jumătate diseară, la Steaua Roșie - FCSB
  • E totuși suficient pentru ca sârbii să facă o atmosferă irespirabilă 
  • Vor fi și români pe stadion, veniți din București și nu numai

Atmosfera se anunță destul de încinsă diseară, pe Stadionul „Rajko Mitic”, acolo unde Steaua Roșie întâlnește campioana României, FCSB.

Rivalitate în 760 de metri GOLAZO.ro îți prezintă stadionul unde va juca FCSB cu Steaua Roșie: cum e gazonul și cât de aproape e Partizan, marea rivală a gazdelor
Rivalitate în 760 de metri GOLAZO.ro îți prezintă stadionul unde va juca FCSB cu Steaua Roșie: cum e gazonul și cât de aproape e Partizan, marea rivală a gazdelor
Rivalitate în 760 de metri GOLAZO.ro îți prezintă stadionul unde va juca FCSB cu Steaua Roșie: cum e gazonul și cât de aproape e Partizan, marea rivală a gazdelor

Fanii sârbilor au depășit deja pragul de 20.000 de bilete cumpărate, ceea ce înseamnă un stadion ocupat pe jumătate. Asta după ce ieri seară și-au făcut încălzirea la baschet, în Euroligă, cu Olympiacos, unde au umplut sala. Steaua Roșie a câștigat meciul, scor 91-80.

Nu pare mult, dar pe legendara arenă din Belgrad chiar și atât este mai mult decât suficient pentru ca tribunele să se facă puternic auzite.

Ca de fiecare dată, sârbii promit spectacol în tribune, o atmosferă incandescentă, în ciuda faptului că relația dintre ei și echipă nu e grozavă, din cauza rezultatelor mai slabe din ultima vreme.

Vor fi și 800 de români

De partea cealaltă, campioana României nu va fi singură. Galeria FCSB va număra cel puțin 800 de fani veniți din țară: 600 dintre ei au solicitat oficial tichete în sectorul rezervat oaspeților.

Alte câteva sute au venit deja din orașele de la granița cu Serbia, procurându-și bilete la Tribuna 1 și Tribuna 2.

FOTO. Stadionul din Belgrad pe care se va juca meciul

Galerie foto (27 imagini)

Stadion Marakana Belgrad FOTO GOLAZO (1).jpg Stadion Marakana Belgrad FOTO GOLAZO (2).jpg Stadion Marakana Belgrad FOTO GOLAZO (3).jpg Stadion Marakana Belgrad FOTO GOLAZO (4).jpg Stadion Marakana Belgrad FOTO GOLAZO (5).jpg
+27 Foto
Echipe probabile:

  • Steaua Roșie: Matues - Seol, Veljković, Učena, Tiknizijan - Krunić, Elšnik - Milson, Hendel, Ivanić - Arnautović
  • FCSB: Zima - Pantea, Graovac, Ngezana, Radunovic - Șut, Lixandru - Miculescu, Olaru, Thiam - Bîrligea

Chivu și-a criticat jucătorii E furios după înfrângerea cu Atletico: „Planul nu a funcționat" » Gestul său de după meci a uimit Italia
Chivu și-a criticat jucătorii E furios după înfrângerea cu Atletico: „Planul nu a funcționat" » Gestul său de după meci a uimit Italia
Chivu și-a criticat jucătorii E furios după înfrângerea cu Atletico: „Planul nu a funcționat” » Gestul său de după meci a uimit Italia
Bilete FCSB - Dinamo Campioana a pus în vânzare tichetele pentru Derby de România  » Cât costă și cum pot fi achiziționate
Bilete FCSB - Dinamo Campioana a pus în vânzare tichetele pentru Derby de România » Cât costă și cum pot fi achiziționate
Bilete FCSB - Dinamo Campioana a pus în vânzare tichetele pentru Derby de România  » Cât costă și cum pot fi achiziționate

Steaua Rosie Belgrad suporteri europa league fcsb galerie
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
România, victorie de senzație  Tricolorele au învins clar Croația la Campionatul Mondial de handbal feminin
România, victorie de senzație Tricolorele au învins clar Croația la Campionatul Mondial de handbal feminin
România, victorie de senzație  Tricolorele au învins clar Croația la Campionatul Mondial de handbal feminin
Craiova, victorie mare Universitatea o învinge pe Mainz și urcă în clasamentul Conference League 
Craiova, victorie mare Universitatea o învinge pe Mainz și urcă în clasamentul Conference League
Craiova, victorie mare Universitatea o învinge pe Mainz și urcă în clasamentul Conference League 
Steaua Roșie - FCSB 1-0 Campioana, dominată de un adversar care a jucat  peste 60 de minute în „10" » Al 4-lea eșec consecutiv în Europa
Steaua Roșie - FCSB 1-0 Campioana, dominată de un adversar care a jucat peste 60 de minute în „10" » Al 4-lea eșec consecutiv în Europa
Steaua Roșie - FCSB 1-0 Campioana, dominată de un adversar care a jucat  peste 60 de minute în „10” » Al 4-lea eșec consecutiv în Europa
FCSB, băgată în ședință de galerie Ultrașii anunță că merg în cantonament peste fotbaliștii campioanei!
FCSB, băgată în ședință de galerie Ultrașii anunță că merg în cantonament peste fotbaliștii campioanei!
„Bîrligea, atacant penibil" „Vârful" campioanei s-a autodistrus la flash-interviu: „Nici atacant nu pot să mă numesc"
„Bîrligea, atacant penibil”  „Vârful” campioanei s-a autodistrus la flash-interviu: „Nici atacant nu pot să mă numesc”
Haos total la FCSB Patronul campioanei, resemnat: „Fiecare face ce vrea. Distracție, nu performanță"
Haos total la FCSB Patronul campioanei, resemnat: „Fiecare face ce vrea. Distracție, nu performanță”
„Ne-am bătut singuri" Risto Radunovic, dezamăgit de rezultatele din Europa League: „N-am avut nici noroc"
„Ne-am bătut singuri” Risto Radunovic, dezamăgit de rezultatele din Europa League: „N-am avut nici noroc”
A rezistat doar 21 de minute! FOTO. Accidentare ciudată în meciul  Craiova - Mainz + Primul diagnostic
A rezistat doar 21 de minute! FOTO. Accidentare ciudată în meciul Craiova - Mainz + Primul diagnostic
A rezistat doar 21 de minute! FOTO. Accidentare ciudată în meciul  Craiova - Mainz + Primul diagnostic
Unde a rămas Steaua, unde a ajuns FCSB!  În 2002, Steaua București ajunsese rău în Europa. Cum e azi FCSB, înaintea duelului cu Steaua Roșie
Unde a rămas Steaua, unde a ajuns FCSB! În 2002, Steaua București ajunsese rău în Europa. Cum e azi FCSB, înaintea duelului cu Steaua Roșie
Unde a rămas Steaua, unde a ajuns FCSB!  În 2002, Steaua București ajunsese rău în Europa. Cum e azi FCSB, înaintea duelului cu Steaua Roșie
Dorit în Premier League Granzii din Anglia au pus ochii pe jucătorul comparat cu Pedri » Ce clauză de reziliere are
Dorit în Premier League Granzii din Anglia au pus ochii pe jucătorul comparat cu Pedri » Ce clauză de reziliere are
Dorit în Premier League Granzii din Anglia au pus ochii pe jucătorul comparat cu Pedri » Ce clauză de reziliere are
Cristiano Ronaldo, acționar în MMA Implicat în una dintre cele mai importante organizații din lume: „Valori în care cred cu adevărat"
Cristiano Ronaldo, acționar în MMA Implicat în una dintre cele mai importante organizații din lume: „Valori în care cred cu adevărat"
Cristiano Ronaldo, acționar în MMA Implicat în una dintre cele mai importante organizații din lume: „Valori în care cred cu adevărat”

fcsb 83 CFR Cluj 23 dinamo bucuresti 23 rapid 8 Universitatea Craiova 28 petrolul ploiesti 20 Poli Iasi uta arad 6 farul constanta 2

