Dennis Man i-a cucerit pe olandezi Nota primită de român, după ce PSV a umilit Liverpool chiar pe Anfield: „Cel mai slab, dar excelent!”
Dennis Man și Milos Kerkez/ Foto: IMAGO
Dennis Man i-a cucerit pe olandezi Nota primită de român, după ce PSV a umilit Liverpool chiar pe Anfield: „Cel mai slab, dar excelent!”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 27.11.2025, ora 10:20
alt-text Actualizat: 27.11.2025, ora 10:24
  • LIVERPOOL - PSV 1-4. Jurnaliștii olandezi au analizat prestația lui Dennis Man (27 de ani) după victoria răsunătoare a echipei sale chiar pe Anfield.

Dennis Man a fost titular în meciul disputat în etapa #5 din Liga Campionilor.

Internaționalul român a fost schimbat de antrenorul Peter Bosz, în minutul 89, cu Esmir Bajraktarevic (20 de ani), cel care a marcat un supergol în Bosnia - România 3-1.

LIVERPOOL - PSV. Nota primită de Dennis Man

Man nu a reușit să iasă în evidență pe faza ofensivă, dar determinarea sa a fost apreciată de jurnaliștii olandezi, care i-au acordat internaționalului român nota 7.

„Dennis Man - 7. A fost cel mai «slab» din atacul lui PSV, dar totuși excelent. Și pe Anfield, românul a demonstrat că a fost o lovitură reușită pe piața transferurilor”, au notat cei de la voetbalprimeur.nl.

Dennis Man și adversarul său direct de pe Anfield, Milos Kerkez/ Foto: IMAGO Dennis Man și adversarul său direct de pe Anfield, Milos Kerkez/ Foto: IMAGO
Dennis Man și adversarul său direct de pe Anfield, Milos Kerkez/ Foto: IMAGO

Cifrele lui Dennis Man din meciul cu Liverpool

  • Șuturi - 0
  • Atingeri - 40
  • Pase precise 20/23 (87%)
  • Dribbling-uri încercate - 3
  • A fost faultat de două ori
  • A pierdut posesia de nouă ori
  • Intercepții - 2
  • Dueluri câștigate 2/9
  • A comis un fault

Sursa: sofascore.com

PSV, victorie istorică pe Anfield

După victoria categorică, 6-2, cu Napoli, partidă în care Dennis Man a reușit o „dublă”, PSV a făcut o nouă victimă importantă.

Campioana Olandei s-a distrat cu Liverpool chiar pe Anfield, acolo unde pierduseră în precedentele trei confruntări directe.

Veteranul Ivan Perisic a deschis balul în minutul 6, când a transformat un penalty, după un henț stupid în careu al lui Virgil van Dijk

„Cormoranii” au egalat 10 minute mai târziu prin Dominik Szoboszlai, dar repriza secundă a fost la discreția oaspeților, care au mai marcat de 3 ori.

Primul care a lovit a fost Guss Til, iar Couhaid Driouech, cu o „dublă” a extins criza campioanei Angliei la 9 înfrângeri în ultimele 12 partide.

2008
era anul ultimei victorii a celor de la PSV pe tărâm englezesc. Se întâmpla pe 6 martie, 1-0, cu Tottenham, în optimile de finală ale Cupei UEFA

Rezumat VIDEO. Liverpool - PSV 1-4

