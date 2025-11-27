Dennis Man i-a cucerit pe olandezi Nota primită de român, după ce PSV a umilit Liverpool chiar pe Anfield: „Cel mai slab, dar excelent!”

- LIVERPOOL - PSV 1-4. Jurnaliștii olandezi au analizat prestația lui Dennis Man (27 de ani) după victoria răsunătoare a echipei sale chiar pe Anfield.
Dennis Man a fost titular în meciul disputat în etapa #5 din Liga Campionilor.
Internaționalul român a fost schimbat de antrenorul Peter Bosz, în minutul 89, cu Esmir Bajraktarevic (20 de ani), cel care a marcat un supergol în Bosnia - România 3-1.
LIVERPOOL - PSV. Nota primită de Dennis Man
Man nu a reușit să iasă în evidență pe faza ofensivă, dar determinarea sa a fost apreciată de jurnaliștii olandezi, care i-au acordat internaționalului român nota 7.
„Dennis Man - 7. A fost cel mai «slab» din atacul lui PSV, dar totuși excelent. Și pe Anfield, românul a demonstrat că a fost o lovitură reușită pe piața transferurilor”, au notat cei de la voetbalprimeur.nl.
Cifrele lui Dennis Man din meciul cu Liverpool
- Șuturi - 0
- Atingeri - 40
- Pase precise 20/23 (87%)
- Dribbling-uri încercate - 3
- A fost faultat de două ori
- A pierdut posesia de nouă ori
- Intercepții - 2
- Dueluri câștigate 2/9
- A comis un fault
Sursa: sofascore.com
PSV, victorie istorică pe Anfield
După victoria categorică, 6-2, cu Napoli, partidă în care Dennis Man a reușit o „dublă”, PSV a făcut o nouă victimă importantă.
Campioana Olandei s-a distrat cu Liverpool chiar pe Anfield, acolo unde pierduseră în precedentele trei confruntări directe.
Veteranul Ivan Perisic a deschis balul în minutul 6, când a transformat un penalty, după un henț stupid în careu al lui Virgil van Dijk
„Cormoranii” au egalat 10 minute mai târziu prin Dominik Szoboszlai, dar repriza secundă a fost la discreția oaspeților, care au mai marcat de 3 ori.
Primul care a lovit a fost Guss Til, iar Couhaid Driouech, cu o „dublă” a extins criza campioanei Angliei la 9 înfrângeri în ultimele 12 partide.