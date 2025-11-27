Alex Băluță, dat afară Românul a jucat doar 14 minute în SUA. Anunțul echipei și reacția jucătorului: „Niciun regret!”

Alex Băluță (32 de ani) nu va mai continua la Los Angeles FC. Clubul din MLS a decis să nu-i prelungească contractul.

Fostul jucător de la FCSB va intra, astfel, în MLS Re-Entry Process. Despre ce e vorba, în rândurile de mai jos.

Alex Băluță a fost transferat gratuit de LAFC în vara acestui an, după ce FCSB i-a desfăcut contractul. Jucătorul român nu a reușit să se impună nici în MLS.

Alex Băluță va pleca de la LAFC

Miercuri, LAFC a anunțat schimbările de lot pentru sezonul din 2026 din MLS. Clubul a decis să prelungească contractele a 4 jucători și să renunțe la alți 5.

Printre jucătorii care vor părăsi LAFC se numără și românul Alexandru Băluță, contractul său urmând să expire pe 31 decembrie 2025.

„Clubul a refuzat opțiunile de prelungire a contractelor pentru atacantul Alexandru Bǎluțǎ, mijlocașii Jailson, Ryan Raposo și Adam Saldana, precum și portarul David Ochoa.

Ochoa și Raposo sunt eligibili pentru MLS Free Agency, în timp ce Bǎluțǎ, Jailson și Saldana vor fi eligibili pentru MLS Re-Entry Process. Clubul continuă discuțiile pentru a-l păstra pe Raposo”, a transmis clubul american pe site-ul oficial.

MLS Re-Entry Process reprezintă un mecanism care le permite altor cluburi din MLS să transfere jucătorii ale căror contracte au expirat sau ale căror opțiuni de prelungire nu au fost activate de echipa de care aparțin.

În cazul în care nicio echipă din MLS nu va dori să-l transfere pe Alex Băluță prin MLS Re-Entry Process, atunci jucătorul român va deveni liber de contract și va putea fi transferat în alte campionate.

De când a fost adus de LAFC, Alex Băluță a jucat într-un singur meci, cu Toronto, scor 2-0, în MLS. În acea partidă, românul a bifat doar 14 minute, fiind introdus pe teren în minutul 76. În alte două meciuri a fost pe banca de rezerve.

Alex Băluță: „Nu am niciun regret”

După decizia clubului de a nu-i prelungi contractul, Alex Băluță a transmis un mesaj pe rețelele de socializare.

„Sunt recunoscător pentru oportunitatea de a face parte din familia @lafc. Am fost primit cu brațele deschise și m-am simțit parte din familie încă de la prima sesiune de antrenament. Am învățat multe într-un timp scurt și am dat tot ce am avut mai bun în fiecare zi.

Deși nu am avut ocazia să demonstrez pe teren că pot ajuta echipa, chiar dacă mă simțeam pregătit să o fac, nu am niciun regret. Îmi pare rău că nu am ajuns în finală, pe care o meritam cu toții.

Mulțumesc mult colegilor mei pentru primirea călduroasă și atitudinea prietenoasă. Sper să ne revedem curând. Mult succes în sezonul următor și nu renunțați niciodată!”, a scris Alex Băluță pe Instagram.

Cifrele lui Alex Băluță din carieră:

Universitatea Craiova : 141 de meciuri, 28 goluri, 16 pase decisive

: 141 de meciuri, 28 goluri, 16 pase decisive Puskas Akademia - 85 meciuri, 15 goluri, 16 pase decisive

- 85 meciuri, 15 goluri, 16 pase decisive FCSB : 81 meciuri, 13 goluri, 12 pase decisive

: 81 meciuri, 13 goluri, 12 pase decisive Chindia Târgoviște : 45 meciuri, 14 goluri, o pasă decisivă

: 45 meciuri, 14 goluri, o pasă decisivă Slavia Praga : 34 meciuri, 4 goluri, 2 pase decisive

: 34 meciuri, 4 goluri, 2 pase decisive Farul Constanța : 28 meciuri, 3 goluri, 3 pase decisive

: 28 meciuri, 3 goluri, 3 pase decisive Slovan Liberec : 25 meciuri, 5 goluri, 6 pase decisive

: 25 meciuri, 5 goluri, 6 pase decisive LAFC: 1 meci

900.000 euro este cota de piață a lui Alex Băluță, conform Transfermarkt

