„Cu Pancu ne-a ieșit” Iuliu Mureșan, anunț după victoria cu FCSB: „Gata, suntem la zi!”

Iuliu Mureșan (71 de ani), președintele formației din Gruia, a vorbit despre victoria categorică a formației antrenate de Daniel Pancu (48 de ani). Oficialul ardelenilor a dezvăluit că echipa sa a scăpat de toate restanțele salariale.

Iuliu Mureșan recunoaște că nu se aștepta ca ardelenii să mai întoarcă rezultatul, după startului avântat de meci al celor de la FCSB.

„Chiar şi egalul era un rezultat pozitiv. La cum a început partida, în minutul 15 nu mă mai gândeam că revenim. Mă bucură că echipa şi-a revenit.

Suntem o familie şi se vedem acest lucru. De la patron, angajaţi, antrenor, jucători”, a spus Iuliu Mureşan la Digi Sport.

Iuliu Mureșan: „Suntem cu banii la zi”

Ulterior, Mureșan s-a declarat inspirat cu alegerea lui Daniel Pancu și a anunțat că CFR Cluj a scăpat de toate datoriile, iar jucătorii sunt cu banii la zi.

„Cu Pancu ne-a ieşit, a fost inspirată alegerea. Un club sănătos trebuie să se şi întreţină, nu poţi să stai numai cu mâna întinsă la patron.

Trebuie să ai rezultate, bani din drepturi tv, dar şi din transferuri. Acum nu mai avem restanţe, suntem cu banii la zi”, a adăugat Iuliu Mureșan.

Întrebat despre șansele celor de la CFR Cluj la play-off, președintele ardelenilor a spus: „Este posibil, acum pare că putem să vorbim despre asta. Titlul nu cred, să nu mergem nici chiar aşa departe.

Trebuie să luăm fiecare meci în parte şi să pierdem cât mai puţine puncte. Dacă intrăm în play-off vedem ce urmează”.

În urma victoriei cu FCSB, CFR Cluj a urcat pe locul 9, cu 32 de puncte, la 4 în spatele rivalei U, care se află pe ultimul loc ce asigură calificarea în play-off.

Programul CFR-ului până la finalul sezonului regulat:

Metaloglobus (acasă)

UTA (deplasare)

U Cluj (acasă)

Hermannstadt (deplasare)

Petrolul (acasă)

Farul (deplasare)

Dinamo (acasă)

