„CFR Cluj nu o să moară” Iuliu Mureșan anunță că ardelenii au scăpat de cele mai mari probleme » Propunerea respinsă de fani
Iuliu Mureșan FOTO: YouTube / CFR Cluj
Superliga

„CFR Cluj nu o să moară” Iuliu Mureșan anunță că ardelenii au scăpat de cele mai mari probleme » Propunerea respinsă de fani

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 18.06.2026, ora 12:51
alt-text Actualizat: 18.06.2026, ora 13:38
  • Iuliu Mureșan (72 de ani), președintele celor de la CFR Cluj, a transmis că formația din Gruia a rezolvat problemele legate de memoriile de la FIFA.
  • Oficialul ardelenilor a exclus scenariile privind intrarea clubului în insolvență sau faliment.
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CFR Cluj a început o nouă etapă după instalarea lui Antonio Folha, tehnician portughez în vârstă de 55 de ani, venit pe banca echipei după despărțirea de Daniel Pancu.

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Iuliu Mureșan anunță că ardelenii au scăpat de memoriile de la FIFA: „CFR nu o să moară”

CFR Cluj se pregătește pentru un nou sezon european. Formația din Gruia va intra în turul al doilea preliminar al Conference League, unde va întâlni câștigătoarea duelului dintre FC Alashkert (Armenia) și FC Yelimay (Kazahstan).

„E un nou început pentru noi, cu un nou antrenor, un nou staff și cu schimbări destul de mari și la nivelul lotului de jucători. Așteptăm săptămâna viitoare să mai vină jucători.

Mi-am dorit foarte mult să refac această relație cu fotbalul portughez, pentru că este un fotbal de valoare.

Deja știți cu toții că antrenorul principal este Antonio Folha, fost internațional portughez, care a jucat la Porto, Standard Liege, Braga sau AEK Atena, echipe importante din fotbalul european”, a spus Iuliu Mureșan, la conferința de presă.

Stafful tehnic al celor de la CFR Cluj:

  • Antonio Folha – antrenor
  • George Ciorceri – antrenor
  • Ovidiu Hoban – antrenor
  • Laurențiu Rus – antrenor
  • Mihai Ștețca – antrenor portari
  • Cristian Panin – team manager
  • Cristian Dragoță – preparator fizic
  • Andrei Dângulea – preparator fizic
  • Vasile Demeter – preparator fizic
  • Viorel Boncoi – kinetoterapeut
  • Florin Molnar – fizioterapeut
  • Darius Tămaș – fizioterapeut
  • Cosmin Traian - medic.

Iuliu Mureșan a insistat că situația financiară a clubului a fost stabilizată, după o perioadă complicată, în care CFR Cluj s-a confruntat inclusiv cu interdicție la transferuri.

S-au rezolvat toate problemele (n.r. - cu memoriile de la FIFA). Foarte multă lume ne vedea morți, îngropați, în faliment, terminați! Noi am plătit în ultima sau penultima zi. Mereu am găsit resurse și le-am rezolvat. Pentru unii este o veste bună, dar pentru mulți este o veste proastă, dar am rezolvat problemele. CFR nu o să moară și nici nu o să dispară. Nu intrăm nici în faliment, nici în insolvență Iuliu Mureșan, președintele celor de la CFR Cluj

GOLAZO.ro a scris despre dosarele pentru care CFR are interdicție la transferuri din partea FIFA. Datoriile se ridică la peste 270.000 de euro.

Oficialul clujenilor a anunțat și primele mișcări importante pentru noul sezon.

„Și transferuri o să facem. Săptămâna viitoare o să vină jucători. Înainte de a pleca în cantonament, vor veni sigur 3 jucători.

Plecări nu prea o să mai fie, dar nici nu pot spune ferm că nu. La veniri avem o listă de jucători cu care s-a discutat”, a mai spus Mureșan.

Situația lui Mihai Popa rămâne deschisă. Portarul se află la final de contract și are oferte din Polonia.

„Mihai Popa este unul dintre cei cu care avem discuții. A avut contract. I-am dat voie să întârzie de la începerea pregătirii, pentru că avem o discuție cu un club din afară. Din ce informații am eu, nu s-a concretizat.

Noi am activat clauza lui Huja și i-am prelungit contractul. Pentru Korenica și Keita sunt oferte, pentru Biliboc nu, dar nu e sigur nimic”.

CFR Cluj rămâne în Gruia: „În proporție de 90%, vom juca tot pe stadionul nostru”

Un alt subiect abordat a fost stadionul pe care CFR Cluj va evolua în sezonul viitor. Deși clubul a luat în calcul varianta Cluj Arena, Iuliu Mureșan spune că suporterii s-au opus acestei idei.

„Am insistat să jucăm pe Cluj Arena, a jucat deja echipa de juniori acolo. Sunt discuții și în rândul suporterilor.

Mulți suporteri m-au sunat, mi-au dat mesaje și mi-au transmis prin colaboratori că ezită să-și cumpere abonamente dacă vom juca pe Cluj Arena.

În proporție de 90%, vom juca tot pe stadionul nostru și în sezonul viitor. Stadionul este licențiat și vom juca și în cupele europene aici”, a declarat președintele clubului.

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