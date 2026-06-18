Dosarele CFR Cluj la FIFA Cazurile pentru care clubul din Gruia are interdicție la transferuri » Datorii de peste 270.000 de euro
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Dosarele CFR Cluj la FIFA Cazurile pentru care clubul din Gruia are interdicție la transferuri » Datorii de peste 270.000 de euro

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 18.06.2026, ora 09:14
alt-text Actualizat: 18.06.2026, ora 10:58
  • CFR Cluj se confruntă cu o serie de litigii la FIFA care însumează obligații financiare de peste 220.000 de euro doar în cazul Stipe Juric.
  • Clubul din Gruia mai este vizat de alte dosare, în valoare de peste 50.000 de euro, privind transferuri și contribuții restante, toate însoțite de amenzi și interdicții de înregistrare a jucătorilor.
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CFR Cluj a primit interdicție la transferuri din partea Comisiei de Disciplină a FIFA, în urma mai multor dosare deschise la sesizarea Casei de Compensații FIFA (FIFA Clearing House), mecanismul creat pentru distribuirea contribuțiilor de solidaritate și a compensațiilor de formare către cluburile îndreptățite.

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Dosarele pentru care FIFA a interzis transferurile la CFR Cluj

Documentele oficiale ale FIFA arată că nu este vorba despre un incident izolat, ci despre o succesiune de proceduri disciplinare generate de întârzieri la plata obligațiilor rezultate din transferurile mai multor jucători legitimați de CFR Cluj.

Cazul Luka Juricic (29 de ani) este unul dintre cele mai consistente din această serie de proceduri, întrucât a generat nu mai puțin de patru dosare disciplinare separate.

Luka Juricic FOTO Sport Pictures Luka Juricic FOTO Sport Pictures
Luka Juricic FOTO Sport Pictures

Cazul Luka Juricic: datorii de 3.000 de euro și amenzi de 4.000 de dolari

În urma transferului internaționalului bosniac de la Pyunik Erevan, în august 2023, au fost emise mai multe solicitări de plată către CFR Cluj pentru contribuții de solidaritate și sume de formare datorate cluburilor implicate în dezvoltarea jucătorului.

În total, FIFA a stabilit datorii de 3.005,16 euro și a aplicat amenzi însumând 4.000 de dolari, câte 1.000 de dolari în fiecare dintre cele patru dosare.

Totodată, CFR Cluj a fost sancționată cu interdicția de a înregistra noi jucători până la stingerea integrală a obligațiilor financiare.

Dosarul Abdul Razak Abdullah: peste 8.500 de euro neachitați

Un alt dosar îl privește pe Abdul Razak Abdullah (21 de ani), internațional de tineret ghanez transferat de la Kpando Heart of Lions la CFR Cluj, în martie 2023, dar care nu a jucat niciun minut pentru „feroviari”.

Acesta a fost împrumutat la CSM Sighet (Liga 3) și la Ceahlăul (Liga 2).

Casa de Compensații FIFA a stabilit că gruparea din Gruia nu a achitat o contribuție de solidaritate de 8.328,77 euro, la care s-a adăugat taxa administrativă pentru întârziere. Astfel, suma totală de plată a ajuns la 8.536,99 euro.

După expirarea termenului final de plată, stabilit pentru 20 aprilie 2026, cazul a fost trimis către Comisia de Disciplină FIFA, care a aplicat sancțiunea standard prevăzută de regulament:

  • amendă de 1.000 de dolari;
  • interdicție de a înregistra jucători până la plata integrală a datoriei.

Alan Aussi, încă un transfer care a adus sancțiuni

Printre dosarele deschise împotriva CFR Cluj se regăsește și cel legat de transferul fundașului Alan Aussi (24 de ani), adus de la Ponferradina, în ianuarie 2024.

Pentru transferul internaționalului sirian, crescut la Academia lui Șahtior Donețk, au fost generate mai multe ordine de plată privind contribuțiile de solidaritate datorate cluburilor formatoare.

După notificările transmise de Casa de Compensații FIFA și depășirea termenelor acordate, CFR Cluj nu a achitat suma totală de 2.256,87 euro, valoare care include și taxele administrative.

Comisia de Disciplină FIFA a constatat încălcarea regulilor și a dispus:

  • amendă de 1.000 de franci elvețieni;
  • interdicție la înregistrarea de jucători atât la nivel național, cât și internațional, până la achitarea integrală a obligațiilor.

Peter Michael, Postolachi, Robert Filip și Korenica completează lista

Seria sancțiunilor nu se oprește aici. În cazul transferului atacantului nigerian Peter Michael (28 de ani), adus de la Vaasan Palloseura, FIFA a obligat CFR Cluj să achite 3.962,01 euro către Casa de Compensații FIFA și a aplicat o amendă de 1.000 de franci elvețieni.

Pentru transferul lui Virgiliu Postolachi (26 de ani) de la Grenoble clubul din Gruia a fost obligat să plătească 3.899,15 euro, plus o amendă de 1.000 de franci elvețieni.

Cel mai costisitor dosar îl privește pe Robert Filip (24 de ani), transferat de CFR Cluj de la Alessandria Calcio, pentru care FIFA a stabilit obligații de 16.438,98 euro, însoțite de o amendă de 2.000 de franci elvețieni.

În cazul lui Meriton Korenica (29 de ani), achiziționat de la formația turcă Manisa FK, CFR Cluj a fost obligată să achite 826,21 euro, plus o amendă de 1.000 de dolari.

Meriton Korenica FOTO Sport Pictures Meriton Korenica FOTO Sport Pictures
Meriton Korenica FOTO Sport Pictures

Paradoxul Mensah: amendă 1.000 de dolari pentru o taxă de 154 de euro neachitată

La acestea se adaugă și dosarul Emmanuel Mensah (21 de ani), transferat de la Young Apostles FC, în 2023. Potrivit deciziei FIFA, clubul din Gruia nu a achitat o contribuție de solidaritate în valoare de 150,69 euro, aferentă transferului jucătorului ghanez.

După aplicarea taxei administrative pentru întârzierea plății, suma totală solicitată de Casa de Compensații FIFA a ajuns la 154,46 euro.

În consecință, Comisia de Disciplină FIFA a amendat clubul cu 1.000 de dolari și a menținut interdicția de a înregistra jucători până la achitarea integrală a obligațiilor.

Un alt dosar vizează și transferul lui Leonardo Da Costa Bolgado (27 de ani) de la Leixoes, unde FIFA a stabilit obligații de 3.097,53 euro și o amendă de 1.000 de franci elvețieni, însoțite de aceeași măsură a interdicției la transferuri până la stingerea datoriei.

Peste 50.000 de euro datorii și amenzi

Per ansamblu, în urma procedurilor analizate de FIFA, CFR Cluj cumulează obligații financiare de aproximativ 50.425 de euro:

  • 38.925 de euro către Casa de Compensații FIFA;
  • 11.500 de euro, echivalentul amenzilor de 7.000 de dolari și 5.000 de franci elvețieni.

Cazurile sancționate de FIFA pentru neplata contribuțiilor de solidaritate și a compensațiilor de formare

JucătorObligații financiareAmendăMăsură disciplinară
1. Robert Filip16.438,98 €2.000 CHFInterdicție înregistrare până la plată
2. Abdul Razak Abdullah8.536,99 €1.000 USDInterdicție înregistrare până la plată
3. Peter Michael3.962,01 €1.000 CHFInterdicție înregistrare până la plată
4. Virgiliu Postolachi3.899,15 €1.000 CHFInterdicție înregistrare până la plată
5. Leonardo Da Costa Bolgado3.097,53 €1.000 CHFInterdicție înregistrare până la plată
6. Luka Juričić3.005,16 €4.000 USDInterdicție înregistrare până la plată
7. Alan Aussi2.256,87 €1.000 CHFInterdicție înregistrare până la plată
8. Meriton Korenica826,21 €1.000 USDInterdicție înregistrare până la plată
9. Emmanuel Mensah154,46 €1.000 USDInterdicție înregistrare până la plată

CFR Cluj a pierdut și procesul cu Stipe Juric la FIFA și trebuie să plătească peste 220.000 de euro

Cazul Stipe Juric (27 de ani) completează seria de litigii înregistrate de CFR Cluj la nivel FIFA, fiind soluționat de Camera de Soluționare a Litigiilor în favoarea atacantului croat.

Forul de la Zurich a stabilit că atacantul a avut justă cauză pentru rezilierea contractului, ca urmare a restanțelor salariale din martie - mai 2025, neplătite în termenul acordat prin notificarea oficială.

Plata de 160.004 lei (32.000 de euro) efectuată ulterior rezilierii nu a schimbat concluzia comisiei FIFA, care a reținut încălcarea obligațiilor contractuale de către CFR Cluj.

Astfel, CFR Cluj a fost obligată la plata unei sume totale de 220.191,32 euro, plus dobândă de 5% pe an până la achitarea integrală:

  • 209.500 euro compensație pentru încălcarea contractului;
  • 10.500 euro remunerație restantă;
  • 191,32 euro restanțe.

În caz de neplată, FIFA a avertizat clubul CFR Cluj că riscă sancțiuni disciplinare suplimentare, inclusiv interdicții de înregistrare a jucătorilor.

15 dosare active
are în prezent CFR Cluj la FIFA, fiind inclus pe lista cluburilor aflate sub interdicție de a înregistra jucători
Dosarele CFR Cluj la FIFA Cazurile pentru care clubul din Gruia are interdicție la transferuri » Datorii de peste 270.000 de euro Dosarele CFR Cluj la FIFA Cazurile pentru care clubul din Gruia are interdicție la transferuri » Datorii de peste 270.000 de euro
Dosarele CFR Cluj la FIFA Cazurile pentru care clubul din Gruia are interdicție la transferuri » Datorii de peste 270.000 de euro Dosarele CFR Cluj la FIFA Cazurile pentru care clubul din Gruia are interdicție la transferuri » Datorii de peste 270.000 de euro

Ricardo Cadu pregătește noi transferuri la CFR: „Avem nevoie de 4-5 jucători”

CFR Cluj a încheiat sezonul pe locul trei și va evolua în preliminariile Conference League. Astfel, conducerea clubului vrea să aducă deja întăriri pentru noul sezon.

Ricardo Cadu a explicat că pe lista sa se află mai mulți jucători, dar, din cauza prețurilor mari din piață, ardelenii se vor axa mai mult pe fotbaliști liberi de contract.

Am mai mulți jucători pe listă. Am început să căutăm și să începem discuțiile pentru transferuri. CFR nu are nevoie de mulți jucători, pentru că avem echipă bună.

În cazul unor plecări, atunci avem nevoie de 4-5 jucători, cel mult. Nu vorbim doar despre primele două ligi din Portugalia, ci și din alte campionate.

Faptul că jucătorii portughezi sunt mai scumpi acum, da, este o problemă. S-a scumpit piața, dar noi căutăm bine. Vorbim în mare parte despre jucători liberi de contract”, a declarat Ricardo Cadu, conform digisport.ro.

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