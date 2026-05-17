Iuliu Mureșan
Mureșan are plan de rezervă Negociază cu Daniel Pancu, însă lista de înlocuitori e pregătită: „Sunt și ei pe ea, dar mai sunt și alții"

alt-text Publicat: 17.05.2026, ora 16:55
alt-text Actualizat: 17.05.2026, ora 16:55
  • Iuliu Mureșan (72 de ani), președintele clubului CFR Cluj, a vorbit despre viitorul lui Daniel Pancu (48 de ani) pe banca echipei.
  • Oficialul grupării din Gruia a tras concluzii, cu o etapă înainte de finalul sezonului.

În noiembrie 2025, atunci când Daniel Pancu a preluat-o pe CFR, formația din Gruia se afla în subsolul clasamentului și nu mai avea speranțe că poate prinde play-off-ul.

Totuși, CFR Cluj a parcurs o perioadă excelentă și a reușit ceea ce părea a fi imposibil: clasarea pe podium și calificarea în cupele europene.

Iuliu Mureșan, despre Daniel Pancu: „Discuția finală o să o avem săptămâna viitoare”

Iuliu Mureșan a precizat că săptămâna viitoare vor avea loc discuții legate de viitorul lui Daniel Pancu la CFR Cluj.

„Și aseară (n.r. sâmbătă) am vorbit cu Pancu, era foarte bucuros, era pozitiv. Discuția finală o să o avem săptămâna viitoare. Probabil că până vineri o să avem discuția care va lămuri lucrurile.

Eu simt că el își dorește să rămână și am zis că trebuie să luăm totul așa cum e, noi să ne vedem de treabă gospodărește și să mergem înainte.

Toți ne-am bucura dacă ar rămâne Pancone, jucătorii, antrenorii, eu, toată lumea ne-am bucura. E un antrenor foarte bun, poate nu e bine că-i fac reclamă și le dau idei la alții, dar nu poți să nu recunoști un lucru atât de evident.

Neluțu (n.r. Ioan Varga) vine și el săptămâna viitoare acasă și atunci vom avea o discuție. Ori înainte de ultima etapă, ori după imediat. Într-o săptămână se clarifică lucrurile, pentru că va trebui să știm. Dacă pleacă va trebui să căutăm antrenor, dacă rămâne e altă situație.

Dar ne vom orienta repede, nu e problemă. Oricum ar fi o problemă pentru echipă și pentru noi să plece Pancu, dar găsim antrenor dacă trebuie. Eu sper să nu fie nevoie”, a declarat Iuliu Mureșan, conform fanatik.ro.

Edi Iordănescu și Toni Conceicao, pe lista CFR-ului

Iuliu Mureșan a precizat că, în cazul în care Daniel Pancu nu va rămâne la CFR, atunci Edi Iordănescu și Toni Conceicao se află pe lista potențialilor înlocuitori.

„Acum depinde. Avem niște gânduri, sunt mai mulți pe listă, fiecare are câte o idee, două. Vedem, vom trage concluzia după ce vine și Neluțu Varga săptămâna viitoare. Mai întâi vom discuta cu Pancone și dacă el spune că rămâne lucrurile perfecte.

Dacă nu, atunci trebuie să ne gândim să aducem într-o săptămână antrenor care să fie din prima zi de pregătire, chiar dinainte, ca să facem planul. Sunt și Toni, și Edi pe listă, dar mai sunt și alții. Avem și români și străini pe listă, dar nu ne gândim încă serios.

Da (n.r. – lui Pancu i s-a prelungit automat contractul cu 2 ani, după calificarea în Europa) . Pancu mi-a zis aseară: «Presidente, te anunț că nu mai sunt șomer».

Da, contractul e făcut foarte bine (n.r. - salariul îi crește de la 15.000 la 20.000 de euro). Nu poți să ții un antrenor dacă vrea să plece și mai ales că are o clauză de reziliere care nu e o sumă… am pus-o rezonabilă. Dar eu sper să rămână”, a mai adăugat Mureșan.

Toni Conceicao a mai antrenat-o pe CFR în perioadele aprilie - noiembrie 2009, decembrie 2015 - iunie 2016 și iulie 2018 și februarie 2019.

3 trofee
a cucerit Toni Conceicao cu CFR Cluj: două campionate (2009 și 2016) și o Supercupă (2010)

Edi Iordănescu a pregătit-o și el pe CFR în două mandate: iunie - iulie 2018 și decembrie 2020 - iunie 2021, perioade în care a cucerit trei trofee: un titlu (2021) și două Supercupe (2019, 2021).

Iuliu Mureșan: „Ne-am atins un obiectiv care părea imposibil”

Iuliu Mureșan a comentat parcursul celor de la CFR Cluj din acest sezon și a precizat că echipa din Gruia putea să se lupte la titlu dacă mai erau câteva etape de disputat.

Ne-am bucurat că ne-am atins un obiectiv care părea imposibil și am reușit și am băut o bere, un vin cu băieții și am stat până pe la 02:30-3:00 și acum suntem așa la o cafea de revenire. Noi ne bucuram așa de obicei când luam titlul, dar acum victoria asta și clasarea asta pe locul trei au valoarea unui titlu, după părerea mea.

Am plecat foarte din spate, eram foarte rău din toate punctele de vedere atunci, cel mai rău eram în clasament și încet, încet am reușit în șapte luni să ajungem de pe locul 14 pe locul 3, ceea ce este o performanță.

Dacă mai erau două etape ne băteam la titlu. Puteam, am fost aproape. Eu zic că locul 3 în aceste condiții este precum un titlu. Am văzut aseară (n.r. sâmbătă) descătușarea băieților. Am jucat cu o presiune fantastică, a fost o presiune contantă.

Noi ne-am făcut presiunea singuri, nu ne-a făcut-o nimeni. Noi am ridicat ștacheta și ne-am fixat target prima dată de la evitarea retrogradării la calificarea în play-off.

Am reușit să ne calificăm în play-off. După am zis podium și sigur că eram foarte aproape și să ne batem pentru titlu”, a declarat Iuliu Mureșan, conform fanatik.ro.

Iuliu Mureșan: „Dacă nu ne ciupeau arbitrii și nu luam anumite goluri în prelungiri, ne băteam la titlu”

Președintele clujenilor a explicat și care au fost obstacolele care au împiedicat-o pe CFR să se bată la titlu.

Dacă nu ne ciupeau arbitrii și nu luam anumite goluri în prelungiri, ne băteam la titlu. Acum nu mai contează. Important este că am reușit o minune și am atins un obiectiv imposibil.

Suntem mulțumiți de ce am realizat. Se putea mai mult, să luptăm pentru primul loc în ultima etapă, clar că puteam. Eram foarte, foarte aproape”, a mai adăugat Iuliu Mureșan.

Nu știu, care o fi mai bună să ia titlul. În orice situație, podiumul Ligii 1 va arăta Craiova, Cluj, Cluj, două din Cluj și una din Craiova și nici una din București. E o cred că e o premieră și asta. Iuliu Mureșan, președinte CFR Cluj

Clasamentul în play-off

LocEchipăMeciuriPuncte
1U Craiova846
2U Cluj845
3CFR Cluj942*
4Dinamo938
5Rapid933
6FC Argeș931
*beneficiază de rotunjire

