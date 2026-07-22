Ce se întâmplă la CFR Cluj?! Iuliu Mureșan a demisionat: „Am făcut tot ce mi-a stat în putință. Simt că am ajuns la capătul puterilor”
Iuliu Mureșan a demisionat FOTO Sport Pictures
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Ce se întâmplă la CFR Cluj?! Iuliu Mureșan a demisionat: „Am făcut tot ce mi-a stat în putință. Simt că am ajuns la capătul puterilor”

alt-text Publicat: 22.07.2026, ora 16:37
alt-text Actualizat: 22.07.2026, ora 16:47
  • Iuliu Mureșan (72 de ani) a demisionat, miercuri, din funcția de președinte al clubului CFR Cluj.
  • Anunțul vine în ziua în care CFR Cluj a primit o nouă interdicție la transferuri din partea FIFA.
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Iuliu Mureșan și-a anunțat demisia la nouă luni de când a preluat funcția de președinte al CFR Cluj, în octombrie 2025.

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Iuliu Mureșan: „Am făcut tot ce mi-a stat în putință”

Iuliu Mureșan nu a dat detalii concrete despre motivul demisiei, însă a subliniat faptul că simte că a „ajuns la capătul puterilor”.

„Aș vrea să anunț că, în această dimineață, mi-am prezentat cererea de demisie. M-am întors cu inima deschisă, cu drag de acest club, de această echipă și de toți oamenii care muncesc zilnic aici. Am vrut să ajut clubul, într-o perioadă incertă, și să fiu de folos în renașterea lui.

Fiecare CFRist știe cât de mult m-am implicat și cât suflet am pus în tot ceea ce am făcut, fie că este vorba despre trofeele și performanțele echipei, dar și despre activitățile de zi cu zi.

Am făcut tot ce mi-a stat în putință, dar simt că am ajuns și eu la capătul puterilor.

Le urez în continuare mult succes, atât pe plan european, cât și pe plan intern, și știu sigur că două lucruri nu vor dispărea niciodată. CFR Cluj și dragostea mea pentru acest club”, se arată în mesajul transmis de CFR Cluj.

CFR are din nou interdicție la transferuri

Anunțul demisiei lui Iuliu Mureșan vine la câteva ore după ce s-a aflat că CFR Cluj figurează din nou cu o interdicție privind înregistrarea de jucători.

Sancțiunea ar fi fost impusă de FIFA pentru următoarele trei perioade de transferuri, din cauza unei datorii de 29.000 de euro către un fost fotbalist al clubului.

Varga susține că nu știa despre această sumă și a afirmat că plata va fi făcută imediat.

„Este o datorie apărută acum, nu am știut de ea, dar se rezolvă. Nu este nicio problemă, noi rezolvăm totul.

Sunt 29.000 de euro, îi rezolvăm imediat, nu stăm în banii ăia, imediat plătim”, a spus Varga, potrivit gsp.ro.

Înainte ca noua măsură să intre în vigoare, CFR Cluj a reușit să înregistreze patru dintre fotbaliștii aduși în această vară:

  • Renato Pantalon
  • Yuval Sade
  • Andre Moreira
  • Bruno Costa

CFR i-a mai adus în această vară pe mijlocașul defensiv Igor Savic și pe atacantul Stefan Drazic, însă cei doi nu fuseseră încă înregistrați la momentul apariției noii probleme.

În prima etapă a sezonului, pierdută de ardeleni cu 1-2 în fața Oțelului Galați, antrenorul Antonio Folha nu s-a putut baza pe niciunul dintre jucătorii transferați în această vară.

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