De ce a ajuns Rapid monitorizată de FRF! Explicația pentru care clubul giuleștean e sub supraveghere financiară. Bugetul salarial a explodat: 50% în plus
Dan Șucu, patronul Rapidului FOTO Montaj GOLAZO.ro
Superliga

De ce a ajuns Rapid monitorizată de FRF! Explicația pentru care clubul giuleștean e sub supraveghere financiară. Bugetul salarial a explodat: 50% în plus

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 22.07.2026, ora 16:07
alt-text Actualizat: 22.07.2026, ora 16:07
  • Victor Angelescu, președintele Rapidului, a anunțat marți la Prima Sport că echipa a intrat în faza de monitorizare financiară a FRF
  • „N-ai voie să cheltuiești cu peste 20% mai mult decât nivelul veniturilor”. Care e situația în acest raport, în ultimii 3 ani, în rândurile de mai jos
  • În 2025, față de 2023, bugetul salarial a crescut cu aproape 50%, în vreme ce veniturile operaționale, toate în afară de vânzările de jucători, au urcat cu doar 10%
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„Suntem în primul an de monitorizare din perspectiva fair-play-ului financiar, pentru că am cheltuit prea mult. FRF ne monitorizează cheltuielile în acest moment, suntem la început în acest proces“. Anunțul îi aparține lui Victor Angelescu, președintele Rapidului și a fost făcut marți seară, într-un discurs pe care l-a avut în studio, la televiziunea Prima Sport.

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De ce a ajuns Rapid să fie monitorizată de FRF

Anunțul lui Angelescu surprinde, fiindcă nu mai departe de luna trecută, Federația Română de Fotbal informase că Rapid e într-o situație financiară bună.

Forul condus de Răzvan Burleanu realizase o radiografie, din punct de vedere al stabilității cluburilor din Liga 1 și a împărțit cele 16 echipe în 3 categorii:

SITUAȚIE EXCELENTĂ

  • U Cluj
  • Corvinul 
  • FCSB

SITUAȚIE BUNĂ

  • U Craiova
  • Oțelul
  • Csikszereda
  • Farul
  • Rapid
  • Sepsi

SITUAȚIE DE ÎMBUNĂTĂȚIT

  • Voluntari
  • FC Argeș
  • CFR 
  • Petrolul
  • UTA
  • Dinamo
  • Botoșani

„Au fost niște greșeli pe partea sportivă în trecut, iar cei care s-au ocupat de acest lucru nu mai sunt în momentul de față la club”, a explicat Angelescu.

Dan Șucu și Victor Angelescu FOTO Sport Pictures Dan Șucu și Victor Angelescu FOTO Sport Pictures
Dan Șucu și Victor Angelescu FOTO Sport Pictures

Monitorizarea FRF acoperă ultimii 3 ani fiscali, adică perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2023 și 31 decembrie 2025. În intervalul respectiv, deficitul cumulat înregistrat de Rapid atinge aproape 15 milioane de euro.

  • 2023: pierdere de 3,9 milioane euro
  • 2024: pierdere de 3,9 milioane euro
  • 2025: pierdere de 6,7 milioane euro

Nu doar deficitul e cel care a determinat FRF să aplice verificarea criteriului de fair-play financiar în cazul Rapidului, ci și un al parametru, dezvăluit tot de președintele clubului:

„Nu ai voie să crești nivelul salarial la infinit. Există o medie pe care nu ai voie să o depășești, nu poți aduce jucători cu salarii peste media salarială pe care o ai deja și nu ai voie să cheltuiești cu 20% mai mult decât încasezi”.

În 2023, Rapid a avut o balanță cât de cât echilibrată. A raportat venituri, toate în afară de încasările din vânzările jucătorilor, în valoare de 10,8 milioane de euro. Iar bugetul salarial în acel an a însemnat sub 65% din plafonul veniturilor. În schimb, în 2025, salariile au ajuns să depășească 85%!

Veniturile Rapidului

  • 2023 - 10.800.000 euro
  • 2024 - 10.800.000
  • 2025 - 11.950.000

* veniturile, altele decât cele din vânzarea jucătorilor

Bugetul de salarii al Rapidului

  • 2023 - 7.000.000 euro
  • 2024 - 10.200.000
  • 2025 - 10.250.000

În 2025, față de 2023, bugetul salarial a crescut cu aproape 50%, în vreme ce veniturile operaționale, toate în afară de vânzările de jucători, au urcat cu puțin peste 10%

O mare problemă pentru Rapid e și faptul că media cheltuielilor totale pentru cei 3 ani depășește cu un procent prea mare media veniturilor produse de club. Rapid are o medie a intrărilor de 11,2 milioane de euro anual, în vreme ce de cheltuit a ajuns la 16 milioane anual.

Cheltuielile operaționale ale Rapidului în ultimii 3 ani

  • 2023 - 14.600.000
  • 2024 - 17.000.000
  • 2025 - 16.700.000

Raportat strict la balanța financiară în privința transferurilor, Rapid a produs din vânzările de jucători cam cât a cheltuit pe achiziții. În perioada 2023-2025, diferența dintre cele două categorii are ca rezultat un profit mic în jur de 200.000 de euro!

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