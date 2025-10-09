Croatul Ivan Klasnic (45 de ani), fost fotbalist în Premier League, a dezvăluit că medicamentele pentru durere i-au afectat grav sănătatea.

Fostul fotbalist a fost nevoit să facă trei transplanturi de rinichi și a mărturisit că „ar putea muri oricând”.

Fostul atacant al lui Bolton Wanderers a jucat timp de trei sezoane în Premier League.

A reușit 24 de goluri în 93 de partide, înainte de a pleca de la club în 2012.

Ivan Klasnic a explicat cum analgezicele i-au distrus sănătatea: „Aș putea muri oricând”

Problemele sale de sănătate au apărut după ce medicamentele prescrise de fostul său club, Werder Bremen, i-au agravat o boală renală nediagnosticată.

„ Cine știe cât timp mai am de trăit. Trebuie să fiu recunoscător că sunt încă în viață , chiar dacă sunt bolnav și trebuie să iau medicamente.

Desigur, sunt furios. Nu aș vrea ca nimeni să treacă prin ce am trecut eu.

Indiferent de suma primită ca despăgubire, sănătatea mea nu va reveni.

Este greu să faci față fără analgezice dacă vrei să performezi pe teren”, a declarat Klasnic, conform thesun.co.uk.

Nu cred că poți juca vreun sport profesionist fără medicamente analgezice. Dar dacă aș fi știut că am probleme cu rinichii, nu aș fi luat aceste medicamente Ivan Klasnic

Croatul și-a început cariera la FC St. Pauli, dar a fost lăsat să plece gratuit la Werder Bremen în 2001.

În sezonul 2003-2004, a cucerit campionatul și Cupa Germaniei cu Bremen.

Croatul a mai evoluat la Nantes și Bolton, iar în 2013 și-a încheiat cariera, după un scurt sezon petrecut la Mainz.

12 goluri a marcat Klasnic la naționala Croației, în cele 41 de selecții

