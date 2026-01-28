„M-am confruntat cu asemenea patroni” Ce a spus antrenorul lui Fenerbahce când a aflat că Becali face echipa la FCSB: „Am avut un principiu”
Domenico Tedesco, 40 de ani, antrenorul lui Fenerbahce din septembrie 2025. Foto: Iosif Popescu
Europa League

„M-am confruntat cu asemenea patroni" Ce a spus antrenorul lui Fenerbahce când a aflat că Becali face echipa la FCSB: „Am avut un principiu"

Theodor Jumătate , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
Publicat: 28.01.2026, ora 19:04
Actualizat: 28.01.2026, ora 19:04
  • Domenico Tedesco, 40 de ani, antrenorul lui Fenerbahce din septembrie 2025, a spus că a avut în carieră patroni care îi comentau alegerile făcute în timpul meciurilor, dar niciodată care să se implice în deciziile sale tehnice. 
  • FCSB - Fenerbahce se joacă joi, de la ora 22:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport și Digi Sport.

Domenico Tedesco și Fred au intrat pe ușa sălii de conferințe a Arenei Naționale exact la ora programată.

Miercuri, la 17:45, antrenorul și mijlocașul lui Fenerbahce, erau acolo pentru dialogul cu jurnaliștii turci și români, înaintea confruntării cu FCSB din ultima etapă de Europa League.

Tedesco: „Toți suntem oameni și facem greșeli”

Când i s-a spus că patronul campioanei Ligii 1 se implică prea mult la echipă, inclusiv în deciziile tehnice ale antrenorilor, în timpul partidelor, Tedesco nu a înțeles la început.

„În fotbal, sunt perioade bune și perioade slabe. Ar trebui să apreciați dacă antrenorii admit erorile, toți suntem oameni și facem greșeli”, a afirmat tehnicianul italo-german în vârstă de 40 de ani.

Tedesco: „După meci, e mai ușor să spui că decizia asta sau cealaltă putea fi schimbată”

După ce a realizat că e vorba de proprietarul clubului, a vorbit despre reacțiile unui patron care comentează după meci alegerile făcute de antrenor.

„M-am confruntat cu asemenea patroni în carieră, e fotbal, sunt multe emoții, dar am avut un principiu: Dacă patronul clubului are o opinie, trebuie să o acceptăm”.

A continuat: „În fotbal, toți pot vorbi. După meci, e mai ușor să spui că decizia asta sau cealaltă a fost greșită și că ar fi putut fi schimbată. Dar cel mai important e să zici înaintea partidei”.

„Sunt prea departe pentru a judeca o situație”

Întrebat dacă i s-a întâmplat ca patronul să se implice în timpul jocurilor în deciziile sale tehnice, a replicat: „Asta niciodată!”.

Adăugând: „Sunt totuși prea departe pentru a judeca o situație”.

Împotriva noastră, toți adversarii sunt super motivați. Ei au învins Feyenoord cu 4-3, revenind de la 1-3. O echipă (n.r. FCSB) care luptă și care nu cedează niciodată Domenico Tedesco, antrenor Fenerbahce

Clasamentul grupei Europa League

Poziție/EchipăMeciuriPuncte
Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
1. Lyon718
2. Aston Villa718
3. Freiburg717
4. Midtjylland716
5. Braga716
6. AS Roma715
7. Ferencvaros715
8. Betis714
Zona echipelor care merg în play-off⤵️
9. FC Porto714
10. Genk713
11. Steaua Roșie713
12. PAOK712
13. Stuttgart712
14. Celta Vigo712
15. Bologna712
16. Nottingham711
17. Plzen711
18. Fenerbahce711
19. Panathinaikos711
20. Dinamo Zagreb710
21. Lille79
22. Brann79
23. Young Boys79
24. Celtic78
Zona echipelor eliminate⤵️
25. Ludogorets77
26. Feyenoord76
27. FC Basel76
28. Salzburg76
29. FCSB76
30. Go Ahead Eagles74
31. Sturm Graz74
32. Rangers74
33. Nice73
34. Utrecht71
35. Malmo FF71
36. Maccabi Tel Aviv71

Rezultatele FCSB în Europa League

  • Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1
  • FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2
  • FCSB - Bologna (Italia) 1-2
  • Basel (Elveția) - FCSB 3-1
  • Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 1-0
  • FCSB - Feyenoord (Olanda) 4-3
  • Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB 4-1
  • 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

VIDEO. Antrenamentul FCSB înainte de meciul cu Fenerbahce

