Domenico Tedesco, 40 de ani, antrenorul lui Fenerbahce din septembrie 2025, a spus că a avut în carieră patroni care îi comentau alegerile făcute în timpul meciurilor, dar niciodată care să se implice în deciziile sale tehnice.

Domenico Tedesco și Fred au intrat pe ușa sălii de conferințe a Arenei Naționale exact la ora programată.

Miercuri, la 17:45, antrenorul și mijlocașul lui Fenerbahce, erau acolo pentru dialogul cu jurnaliștii turci și români, înaintea confruntării cu FCSB din ultima etapă de Europa League.

Tedesco: „Toți suntem oameni și facem greșeli”

Când i s-a spus că patronul campioanei Ligii 1 se implică prea mult la echipă, inclusiv în deciziile tehnice ale antrenorilor, în timpul partidelor, Tedesco nu a înțeles la început.

„În fotbal, sunt perioade bune și perioade slabe. Ar trebui să apreciați dacă antrenorii admit erorile, toți suntem oameni și facem greșeli”, a afirmat tehnicianul italo-german în vârstă de 40 de ani.

Tedesco: „După meci, e mai ușor să spui că decizia asta sau cealaltă putea fi schimbată”

După ce a realizat că e vorba de proprietarul clubului, a vorbit despre reacțiile unui patron care comentează după meci alegerile făcute de antrenor.

„M-am confruntat cu asemenea patroni în carieră, e fotbal, sunt multe emoții, dar am avut un principiu: Dacă patronul clubului are o opinie, trebuie să o acceptăm”.

A continuat: „În fotbal, toți pot vorbi. După meci, e mai ușor să spui că decizia asta sau cealaltă a fost greșită și că ar fi putut fi schimbată. Dar cel mai important e să zici înaintea partidei”.

„Sunt prea departe pentru a judeca o situație”

Întrebat dacă i s-a întâmplat ca patronul să se implice în timpul jocurilor în deciziile sale tehnice, a replicat: „Asta niciodată!”.

Adăugând: „Sunt totuși prea departe pentru a judeca o situație”.

Împotriva noastră, toți adversarii sunt super motivați. Ei au învins Feyenoord cu 4-3, revenind de la 1-3. O echipă (n.r. FCSB) care luptă și care nu cedează niciodată Domenico Tedesco, antrenor Fenerbahce

Clasamentul grupei Europa League

Poziție/Echipă Meciuri Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1. Lyon 7 18 2. Aston Villa 7 18 3. Freiburg 7 17 4. Midtjylland 7 16 5. Braga 7 16 6. AS Roma 7 15 7. Ferencvaros 7 15 8. Betis 7 14 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9. FC Porto 7 14 10. Genk 7 13 11. Steaua Roșie 7 13 12. PAOK 7 12 13. Stuttgart 7 12 14. Celta Vigo 7 12 15. Bologna 7 12 16. Nottingham 7 11 17. Plzen 7 11 18. Fenerbahce 7 11 19. Panathinaikos 7 11 20. Dinamo Zagreb 7 10 21. Lille 7 9 22. Brann 7 9 23. Young Boys 7 9 24. Celtic 7 8 Zona echipelor eliminate⤵️ 25. Ludogorets 7 7 26. Feyenoord 7 6 27. FC Basel 7 6 28. Salzburg 7 6 29. FCSB 7 6 30. Go Ahead Eagles 7 4 31. Sturm Graz 7 4 32. Rangers 7 4 33. Nice 7 3 34. Utrecht 7 1 35. Malmo FF 7 1 36. Maccabi Tel Aviv 7 1

Rezultatele FCSB în Europa League

Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1

0-1 FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2

- Young Boys (Elveția) 0-2 FCSB - Bologna (Italia) 1-2

- Bologna (Italia) 1-2 Basel (Elveția) - FCSB 3-1

3-1 Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 1-0

1-0 FCSB - Feyenoord (Olanda) 4-3

- Feyenoord (Olanda) 4-3 Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB 4-1

4-1 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

