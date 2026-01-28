- Domenico Tedesco, 40 de ani, antrenorul lui Fenerbahce din septembrie 2025, a spus că a avut în carieră patroni care îi comentau alegerile făcute în timpul meciurilor, dar niciodată care să se implice în deciziile sale tehnice.
- FCSB - Fenerbahce se joacă joi, de la ora 22:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport și Digi Sport.
Domenico Tedesco și Fred au intrat pe ușa sălii de conferințe a Arenei Naționale exact la ora programată.
Miercuri, la 17:45, antrenorul și mijlocașul lui Fenerbahce, erau acolo pentru dialogul cu jurnaliștii turci și români, înaintea confruntării cu FCSB din ultima etapă de Europa League.
Tedesco: „Toți suntem oameni și facem greșeli”
Când i s-a spus că patronul campioanei Ligii 1 se implică prea mult la echipă, inclusiv în deciziile tehnice ale antrenorilor, în timpul partidelor, Tedesco nu a înțeles la început.
„În fotbal, sunt perioade bune și perioade slabe. Ar trebui să apreciați dacă antrenorii admit erorile, toți suntem oameni și facem greșeli”, a afirmat tehnicianul italo-german în vârstă de 40 de ani.
Tedesco: „După meci, e mai ușor să spui că decizia asta sau cealaltă putea fi schimbată”
După ce a realizat că e vorba de proprietarul clubului, a vorbit despre reacțiile unui patron care comentează după meci alegerile făcute de antrenor.
„M-am confruntat cu asemenea patroni în carieră, e fotbal, sunt multe emoții, dar am avut un principiu: Dacă patronul clubului are o opinie, trebuie să o acceptăm”.
A continuat: „În fotbal, toți pot vorbi. După meci, e mai ușor să spui că decizia asta sau cealaltă a fost greșită și că ar fi putut fi schimbată. Dar cel mai important e să zici înaintea partidei”.
„Sunt prea departe pentru a judeca o situație”
Întrebat dacă i s-a întâmplat ca patronul să se implice în timpul jocurilor în deciziile sale tehnice, a replicat: „Asta niciodată!”.
Adăugând: „Sunt totuși prea departe pentru a judeca o situație”.
Împotriva noastră, toți adversarii sunt super motivați. Ei au învins Feyenoord cu 4-3, revenind de la 1-3. O echipă (n.r. FCSB) care luptă și care nu cedează niciodată Domenico Tedesco, antrenor Fenerbahce
Clasamentul grupei Europa League
|Poziție/Echipă
|Meciuri
|Puncte
|Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
|1. Lyon
|7
|18
|2. Aston Villa
|7
|18
|3. Freiburg
|7
|17
|4. Midtjylland
|7
|16
|5. Braga
|7
|16
|6. AS Roma
|7
|15
|7. Ferencvaros
|7
|15
|8. Betis
|7
|14
|Zona echipelor care merg în play-off⤵️
|9. FC Porto
|7
|14
|10. Genk
|7
|13
|11. Steaua Roșie
|7
|13
|12. PAOK
|7
|12
|13. Stuttgart
|7
|12
|14. Celta Vigo
|7
|12
|15. Bologna
|7
|12
|16. Nottingham
|7
|11
|17. Plzen
|7
|11
|18. Fenerbahce
|7
|11
|19. Panathinaikos
|7
|11
|20. Dinamo Zagreb
|7
|10
|21. Lille
|7
|9
|22. Brann
|7
|9
|23. Young Boys
|7
|9
|24. Celtic
|7
|8
|Zona echipelor eliminate⤵️
|25. Ludogorets
|7
|7
|26. Feyenoord
|7
|6
|27. FC Basel
|7
|6
|28. Salzburg
|7
|6
|29. FCSB
|7
|6
|30. Go Ahead Eagles
|7
|4
|31. Sturm Graz
|7
|4
|32. Rangers
|7
|4
|33. Nice
|7
|3
|34. Utrecht
|7
|1
|35. Malmo FF
|7
|1
|36. Maccabi Tel Aviv
|7
|1
Rezultatele FCSB în Europa League
- Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1
- FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2
- FCSB - Bologna (Italia) 1-2
- Basel (Elveția) - FCSB 3-1
- Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 1-0
- FCSB - Feyenoord (Olanda) 4-3
- Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB 4-1
- 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)