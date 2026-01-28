Serena Williams, reclamă de milioane la Super Bowl Cât va plăti un furnizor de medicamente de slăbit pentru spotul de 30 de secunde din finala NFL

Serena Williams (44 de ani) va fi protagonista unei reclame pentru Ro, un furnizor de medicamente pentru slăbit .

Spotul în care fosta sportivă va prezenta medicamentul GLP-1 va rula în timpul Super Bowl LX, programat luni, 9 februarie, de la 01:30, ora României.

Finala NFL din acest an se va disputa între New Englands Patriots și Seattle Seahawks, iar marile companii se înghesuie din nou pentru a obține o reclamă în timpul celui mai așteptat meci al sezonului.

Serena Williams va face reclamă unui medicament pentru slăbit, în timpul Super Bowl

În reclama pentru Ro, multipla câștigătoare de Grand Slam prezintă efectele GLP-1 asupra greutății sale, stresului articular, glicemiei și chiar colesterolului, potrivit variety.com.

„Mă mișc mai bine cu Ro, mă simt mai bine cu Ro”, transmite Serena la finalul reclamei.

Pentru ca reclama să fie difuzată în timpul partidei Super Bowl LX, NBC ar fi solicitat între 7 și 10 milioane de dolari pentru 30 de secunde de publicitate.

În 2025, sumele pentru reclame în timpul finalei NFL au ajuns până la 8 milioane de dolari.

„Când o atletă de elită precum Serena Williams are aceleași dificultăți în a pierde în greutate ca milioane de alți pacienți, aceasta este o dovadă clară că pierderea în greutate nu a fost niciodată o chestiune de voință”, a transmis Saman Rahmanian, cofondator și director de produs al companiei, conform sursei citate.

VIDEO. Reclama filmată de Serena Williams pentru Super Bowl LX

