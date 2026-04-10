Tragedie la naționala Poloniei Antrenorul secund a murit la 49 de ani, după ce s-a prăbușit în timpul unui antrenament individual

Secundul naționalei Poloniei, Jacek Magiera, a murit la 49 de ani în timp ce se antrena pentru o cursă de cros.

Radio Wrocław a relatat despre moartea lui Jacek Magiera, care ar fi leșinat în timpul unui antrenament de dimineață.

Secundul Poloniei, Jacek Magiera, a murit la 49 de ani

După acest episod, a fost transportat la o unitate medicală, unde, din păcate, nu a mai putut fi salvat.

„Renumitul antrenor, care era secundul lui Jan Urban în echipa națională a Poloniei, s-a prăbușit vineri dimineață în timpul unui antrenament de cros.

Magiera a fost dus la Spitalul Clinic Militar din Wrocław. Din păcate, am aflat că a murit la scurt timp după aceea”, relatează postul de radio local.

Cine a fost Jacek Magiera

Și Federația poloneză a transmis un mesaj în memoria lui Magiera:

„Federația Poloneză de Fotbal (PZPN) a aflat cu profundă tristețe și mare regret de decesul lui Jacek Magiera, antrenor secund al echipei naționale a Poloniei. Acesta avea 49 de ani.

PZPN transmite sincere condoleanțe familiei, prietenilor și celor dragi ai lui Jacek Magiera. De asemenea, vă rugăm să respectați intimitatea și liniștea celor dragi în aceste momente foarte dificile.

Jacek Magiera a fost un produs al echipei Raków Częstochowa, unde și-a făcut debutul în Ekstraklasa.

În 1997, s-a mutat la Legia Varșovia, unde a rămas până în 2006, cu o pauză de șase luni pentru Widzew Łódź.

Cu clubul din capitală a câștigat două titluri de campioană, o Cupă a Poloniei și Supercupa Poloniei, și a câștigat și Cupa Ligii Poloneze.

În 2006, s-a întors la Raków și și-a încheiat cariera la Cracovia. Jacek Magiera a jucat un total de 233 de meciuri în Ekstraklasa, marcând 25 de goluri.

De asemenea, a jucat pentru echipele naționale de juniori ale Poloniei, iar cu echipa U16 a câștigat Campionatul European în 1993.

Câteva luni mai târziu, a fost căpitanul echipei naționale a Poloniei U17, care a terminat pe locul patru la Cupa Mondială.

La scurt timp după ce s-a retras din fotbal, Jacek Magiera a început să antreneze.

A fost antrenor secund pentru echipa națională a Poloniei U18 și pentru Legia Varșovia (conducând temporar echipa și ca antrenor principal).

Din 2014 până în 2015, a antrenat rezervele „Wojskowe”, trecându-se la Zagłębie Sosnowiec în 2016.

După câteva luni, a devenit antrenorul primei echipe a Legiei, conducând-o în Liga Campionilor, terminând pe locul trei în faza grupelor. În sezonul 2016/2017, a condus Legia în campionatul Poloniei și a fost implicat și la câștigarea unui titlu un an mai târziu.

Din martie 2018, Jacek Magiera a antrenat echipa națională a Poloniei U20, pregătindu-se pentru Cupa Mondială. A ajuns în optimile de finală cu echipa.

După ce a terminat Cupa Mondială U19, a devenit antrenorul principal al echipei naționale U-19.

S-a întors la fotbalul de club în 2021, preluând conducerea echipei Śląsk Wrocław. Cu acest club, a terminat pe locul doi în sezonul 2023/2024.

Din iulie 2025, era antrenor secund al echipei naționale a Poloniei în staff-ul selecționerului Jan Urban.

Onoare memoriei sale”.

