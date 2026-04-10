„S-a încheiat o întreagă epocă” Fostul atacant de la Zenit, devastat după moartea lui Mircea Lucescu: „Unul dintre cei mai buni, dacă nu chiar cel mai bun”

Artem Dziuba (37 de ani), atacant la clubul rusesc Akron Toliatti, a transmis un mesaj după moartea lui Mircea Lucescu, fostul său antrenor de la Zenit Sankt Petersburg.

Marele antrenor va fi înmormântat, astăzi, cu onoruri militare la Cimitirul Bellu.

„Il Luce” s-a stins din viață marți, la 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență București, după ce în urmă cu două săptămâni conducea naționala în meciul de la Istanbul, contra Turciei, scor 0-1.

Artem Dziuba, devastat după moartea lui Mircea Lucescu: „ S-a încheiat o întreagă epocă”

Sub comanda lui Mircea Lucescu, Dziuba a marcat 14 goluri în 34 de meciuri și a oferit 7 pase decisive, fiind unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei.

„Mircea Lucescu este unul dintre cei mai mari antrenori ai fotbalului modern. Un specialist foarte puternic! Unul dintre cei mai buni, dacă nu chiar cel mai bun, din cariera mea.

Îi sunt foarte recunoscător pentru tot. Toți cei de la Zenit îl iubeam foarte mult, iar el a avut mereu o atitudine caldă față de Sașka Kokorin și față de mine. Avea o înțelegere profundă față de fotbaliști și de oameni. Anul petrecut cu el a fost de neuitat. A rămas în memorie nu doar ca un antrenor foarte puternic, ci și ca un om foarte bun, cu inimă mare.

Mircea știa opt limbi, cu el era mereu distractiv și interesant. O adevărată forță! S-a încheiat o întreagă epocă. Mister era un om aparte. Pentru el, toată echipa își dorea să lupte pe teren! Când apăreau neînțelegeri, ne adunam nucleul echipei: eu, Kokora, Kerj, mai erau și alți băieți - și încercam să rezolvăm totul, să aplanăm conflictul”, a spus atacantul, conform presei din Rusia.

Pe scurt, când am văzut această veste m-am întristat foarte tare. Cu greu mi-am stăpânit lacrimile. O perioadă am continuat să ținem legătura cu Mister, dar în ultima vreme nu am mai ținut-o. Artem Dziuba

Atacantul a mai fost pregătit de tehnicieni precum:

Roberto Mancini

Unai Emery

Andre Villas-Boas

Michael Laudrup

Vincenzo Montella

Sergei Semak

Murat Yakin

În prezent, Dziuba este coleg de echipă la Akron cu internaționalul român Ionuț Nedelcearu.

La Zenit, Mircea Lucescu a antrenat fotbaliști precum Giuliano, Luis Neto, Domenico Criscito, Aleksandr Kokorin, Javi Garcia, Axel Witsel și Ezequiel Garay, printre alții.

Mircea Lucescu și Artem Dziuba. Foto: Imago

Mircea Lucescu, cel mai mare antrenor din istoria României

Palmaresul lui Lucescu este unul uluitor după o carieră care a traversat 6 decenii, începută în 1979, când încă activa ca jucător, și încheiată în 2026, în era modernă a fotbalului.

De-a lungul carierei a adunat nu mai puțin de 35 de trofee, ultimele în 2021, pe banca lui Dinamo Kiev, fiind depășit doar de două nume uriașe: Sir Alex Ferguson (49) și Pep Guardiola (40).

Trofeele câștigate de Mircea Lucescu

Dinamo - 1 titlu (1990), 2 Cupe (1986, 1990)

Rapid - 1 titlu (1999), 1 Cupă (1998), 1 Supercupă (1999)

Galatasaray - 1 titlu (2002), Supercupa Europei (2000)

Beșiktaș - 1 titlu (2003)

Shakhtar - 8 titluri (2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014), 6 Cupe (2004, 2008, 2011, 2012, 2013, 2016) 7 Supercupe (2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015), Cupa UEFA (2009)

Zenit - 1 Supercupă (2016)

Dinamo Kiev - 1 titlu (2021), 1 Cupă (2021), 1 Supercupă (2020).

Il Luce este singurul tehnician din istorie care a câștigat trofee cu 7 formații diferite. Îl urmează alte 3 nume mari din fotbal: Bela Guttmann, Carlo Ancelotti, Ernst Happel și Jose Mourinho, care au ridicat trofee cu câte 6 echipe. Ancelotti l-ar putea egala în această vară, dacă va reuși să conducă Brazilia către a șasea Cupă Mondială.

