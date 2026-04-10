„Nu sunt pregătit, nea Mircea...” Florin Răducioiu, mesaj sfâșietor în ziua înmormântării lui Mircea Lucescu: „Fără dumneata, nu ajungeam aici”

alt-text Publicat: 10.04.2026, ora 12:20
alt-text Actualizat: 10.04.2026, ora 12:33
  • Florin Răducioiu (56 de ani), fost mare internațional român, a publicat un mesaj emoționant în ziua înmormântării lui Mircea Lucescu.
  • Fostul fotbalist a ales să scrie un monolog adresat antrenorului care i-a marcat decisiv începutul carierei.

În textul său, Răducioiu a rememorat mai multe momente importante trăite alături de Mircea Lucescu: debutul la Dinamo, primul gol la seniori, debutul la echipa națională, finalele cu Steaua, reîntâlnirea de la Brescia, transferul la AC Milan și parcursul României la Cupa Mondială din 1994.

Florin Răducioiu, mesaj sfâșietor: „Nu sunt pregătit, nea Mircea”

„Bună dimineața, Nea Mircea! Sunt gata! Sunt pregătit. Astăzi debutez în Divizia A cu Timișoara. Mi-ai zis că nu contează că am doar 16 ani. Că ai încredere în mine și că aduc mult cu bunul tău prieten, Nea Florică Dumitrache...

Bună dimineața, Nea Mircea! Sunt gata! Sunt pregătit. Mi-ai zis că astăzi o să intru și o să dau golul victoriei cu Bacău. Că o să fie primul meu gol la seniori. Și că nu contează că am doar 16 ani...

Bună dimineața, Nea Mircea! Sunt gata! Sunt pregătit. Debutez în Echipa Națională! Mi-ai spus că se va întâmpla asta dacă te voi asculta. Și te-am ascultat.

Bună dimineața, Nea Mircea! Sunt gata! Sunt pregătit. Astăzi avem finala cu Steaua. Acum 2 ani te-ai supărat tare când au ieșit de pe teren, iar anul trecut am pierdut la Brașov, când Gică, copilul tău, ne-a dat iarăși gol. Dar ce îți mai plac, Nea Mircea, meciurile cu Steaua...

Bună dimineața, Nea Mircea! Sunt gata! Sunt pregătit. Vin la Brescia. Mi-e dor să lucrăm împreună.

Bună dimineața, Nea Mircea! Sunt gata! Sunt pregătit. Plec la Milan. Îmi va fi dor de tine...

Bună dimineața, Nea Mircea! Sunt gata! Sunt pregătit. Mâine jucăm cu Suedia pentru semifinalele Cupei Mondiale. Îți mulțumesc, Nea Mircea! Fără dumneata, nu ajungeam aici...

Bună dimineața, Nea Mircea! Nu! Nu sunt pregătit pentru ziua asta...”

Azi are loc înmormântarea marelui antrenor și jucător Mircea Lucescu, decedat pe 7 aprilie, în urma unor probleme cardiace accentuate de o formă rară de leucemie, descoperită târziu, abia în decembrie 2025.

13 goluri
a marcat Florin Răducioiu în Serie A, în perioada petrecută la Brescia sub comanda lui Mircea Lucescu

Mircea Lucescu, cel mai mare antrenor din istoria României

Palmaresul lui Lucescu este unul uluitor după o carieră care a traversat 6 decenii, începută în 1979, când încă activa ca jucător, și încheiată în 2026, în era modernă a fotbalului.

De-a lungul carierei a adunat nu mai puțin de 35 de trofee, ultimele în 2021, pe banca lui Dinamo Kiev, fiind depășit doar de două nume uriașe: Sir Alex Ferguson (49) și Pep Guardiola (40).

Trofeele câștigate de Mircea Lucescu

  • Dinamo - 1 titlu (1990), 2 Cupe (1986, 1990)
  • Rapid - 1 titlu (1999), 1 Cupă (1998), 1 Supercupă (1999)
  • Galatasaray - 1 titlu (2002), Supercupa Europei (2000)
  • Beșiktaș - 1 titlu (2003)
  • Shakhtar - 8 titluri (2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014), 6 Cupe (2004, 2008, 2011, 2012, 2013, 2016) 7 Supercupe (2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015), Cupa UEFA (2009)
  • Zenit - 1 Supercupă (2016)
  • Dinamo Kiev - 1 titlu (2021), 1 Cupă (2021), 1 Supercupă (2020).

Il Luce este singurul tehnician din istorie care a câștigat trofee cu 7 formații diferite. Îl urmează alte 3 nume mari din fotbal: Bela Guttmann, Carlo Ancelotti, Ernst Happel și Jose Mourinho, care au ridicat trofee cu câte 6 echipe. Ancelotti l-ar putea egala în această vară, dacă va reuși să conducă Brazilia către a șasea Cupă Mondială.

FOTO. Cele mai importante momente din cariera lui Mircea Lucescu

Galerie foto (14 imagini)

1970. În tricoul echipei naționale a României. Foto - Imago.jpg 1992. Antrenor în Italia, la Brescia. Foto - Imago.jpg 2000. O învinge pe Real Madrid și câștigă Supercupa Europei cu Galatasaray. Foto - Imago.jpg 2003. Alături de Daniel Pancu la Beșiktaș. Foto - Imago.jpg 2003. Campion cu Beșiktaș Foto - Imago.jpg
VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Ieftinire masivă a benzinei și motorinei în această dimineață la stațiile Petrom. O altă mare rețea a făcut însă o mișcare inversă
Ieftinire masivă a benzinei și motorinei în această dimineață la stațiile Petrom. O altă mare rețea a făcut însă o mișcare inversă
Ieftinire masivă a benzinei și motorinei în această dimineață la stațiile Petrom. O altă mare rețea a făcut însă o mișcare inversă
Un bărbat în picioare

Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Le grand Monsieur

Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Mircea Lucescu - numărând timpul

Il Luce s-a stins pe teren

A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Latin Mannschaft

Metoda Spalletti

Când victima devine complicele huliganilor

Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?

Șumi la tenis. Spectacol!

Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Naționala „vegetală"

Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Cei care ne refuză

Loți joacă în echipă cu Viktor

Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

A fost ultima dorință a lui Lucescu FOTO. Ce s-a întâmplat la  Arena Națională, cu puțin timp înainte de înmormântarea lui Il Luce
La masă cu Valentin Ceaușescu FOTO: Ioan Andone, alături de fiul fostului dictator, după înhumarea lui Lucescu + Cine a mai fost alături de ei
UEFA nu l-a pedepsit pe Kovacs! Sursele GOLAZO.ro contrazic presa catalană legat de arbitrul român, după scandalul de la Barcelona - Atletico
Ciucu vrea o singură bandă pe sens și reducerea vitezei pe Calea Victoriei pentru a crește valoarea zonei. Cum argumentează primarul propunerile
