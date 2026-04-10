Se putea încheia tragic FOTO. Jucătorul lui Shakhtar și-a pierdut cunoștința pe teren. Incredibil ce s-a întâmplat după aceea!

Isaque Silva (19 ani) unul dintre brazilienii lui Shakhtar, a rămas întins pe gazon după ce a fost lovit cu cotul în tâmplă de un jucător al lui AZ Alkmaar, în meciul din turul „sferturilor” Conference League.

Clipe de spaimă joi seară, pe stadionul din Cracovia, la Shakhtar - Alkmaar (3-0).

Meciul de-abia începuse, era minutul 3. La un duel pentru minge, la mijlocul terenului, Isaque Silva și Mees de Wit s-au aruncat amândoi simultan în tackling.

Isaque, fără suflare, în iarbă. Jucătorii ambelor echipe s-au unit în jurul lui

În ciocnire, olandezul l-a lovit cu cotul în tâmplă pe brazilian.

Sud-americanul cumpărat de Shakhtar anul trecut de la Fluminense, cu 10 milioane de euro, a rămas întins pe gazon.

Nu mai mișca. Își pierduse cunoștința. A rămas câteva clipe cu ochii deschiși, „înghețați”. O imagine înfiorătoare.

Medicii au intervenit imediat și jucătorii ambelor formații s-au unit, strânși în jurul lui Isaque, pentru a nu se vedea nimic în timp ce doctorii îi dădeau primul ajutor.

27 de meciuri a jucat Isaque în primul sezon la Shakhtar: 5 goluri, 5 pase decisive

Isaque a continuat să joace după comoție. N-a ascultat pe nimeni

Mijlocașul și-a revenit, s-a ridicat și a ajuns la marginea terenului. Era confuz, dar voia neapărat să reintre în joc.

Oricât au încercat cei de la Shakhtar să-l facă să se răzgândească, n-au reușit, deși erau obligați.

Regulile UEFA interzic revenirea jucătorului în meci după o comoție cerebrală. Și cer să ia o pauză de minimum cinci zile.

Nu s-a întâmplat. Isaque a continuat să joace. Până în minutul 24, când nu a mai putut continua. Se plângea de dureri de cap și a fost înlocuit de antrenorul Arda Turan cu Artem Bondarenko.

7 jucători brazilieni a avut Shakhtar în primul „11” la meciul cu Alkmaar. Alți 4 au fost pe bancă. În total, clubul ucrainean are 12 brazilieni în lot

Isaque, la spital: „Starea lui e bună”

Brazilianul a fost transportat la spital, însă este în afara oricărui pericol.

„Starea lui Isaque e bună. E un băiat interesant: la 19 ani, are caracterul unui fotbalist de 30 de ani. Vrea să joace”, a declarat Arda.

Doctorul a spus că este riscant. Jucătorul nu a vrut să părăsească terenul Arda Turan, antrenor Shakhtar

Tehnicianul a încheiat: „Am avut niște momente emoționante, dar sănătatea jucătorilor este cel mai important lucru pentru mine. Sper să revină cât mai curând posibil”.

