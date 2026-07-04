„Nu a fost o mișcare inteligentă” Legenda lui Liverpool critică decizia luată de Thomas Tuchel: „Șanse mici ca Anglia să ajungă în finala CM”

Jamie Carragher (48 de ani), legendă a clubului Liverpool, l-a criticat pe Thomas Tuchel (52 de ani), selecționerul naționalei Angliei, pentru deciziile luate la Campionatul Mondial.

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Anglia a trecut fără prea mari emoții de faza grupelor, după un 4-2 spectaculos cu Croația, o remiză cu Ghana (0-0) și o victorie cu Panama (2-0) obținută în repriza secundă.

„Dubla” lui Harry Kane i-a salvat pe englezi în duelul cu DR Congo din „16-imi”. A fost 0-1 timp de 68 de minute. S-a terminat 2-1.

Thomas Tuchel, criticat de Jamie Carragher: „ N-a fost prea inspirat”

Tuchel a avut probleme în flancul drept al apărării încă de la începutul competiției: Tino Livramento a fost nevoit să părăsească lotul din cauza unor dureri la gambă. În locul său, antrenorul german l-a convocat pe Trevoh Chalobah, un fundaș central.

Anglia a primit o nouă lovitură după meciul cu Ghana, când titularul Reece James a suferit o accidentare. La meciul cu Panama, în primul „11” a apărut Jarell Quansah, un stoper.

Jucătorul lui Bayer Leverkusen nu a terminat duelul pe teren. A suferit o entorsă la gleznă și a fost înlocuit în minutul 63 cu Djed Spence, care poate evolua în ambele benzi.

Colegul lui Radu Drăgușin de la Tottenham a fost principalul vinovat la golul încasat de Anglia în startul partidei cu DR Congo și a părăsit terenul în minutul 70. Până la finalul partidei, mijlocașul central Declan Rice a fost reprofilat în fundaș dreapta.

Carragher l-a criticat pe Tuchel pentru decizia de a convoca un fundaș central în locul unui fundaș dreapta de meserie atunci când a avut ocazia.

„Totul se reduce la deciziile lui Thomas Tuchel în ceea ce privește postul de fundaș dreapta. De la bun început, alegerea lotului nu a fost cea potrivită.

Nu a fost o mișcare inteligentă. A ales doi jucători foarte predispuși la accidentări pe postul de fundaș dreapta, a adus un alt fundaș dreapta, dacă vreți să spuneți așa, pe Djed Spence, dar l-a folosit pe postul de fundaș stânga.

Însă cred că a fost o decizie bizară să-l cheme pe Chalobah atunci când erau accidentări pe acel post. El nu este fundaș dreapta, așa că te vei trezi cu o absență în apărare”, a spus Carragher pentru Sky Sports, potrivit dailymail.com.

38 de meciuri a jucat Jamie Carragher în tricoul naționalei Angliei. A bifat 6 partide la Mondial (4 în 2006 și 2 în 2010)

Jamie Carragher: „Declan Rice trebuie să joace la mijloc”

Carragher nu este de acord cu fanii și analiștii care îl consideră pe Declan Rice soluția pentru problema lui Tuchel.

„Nu, nu l-aș titulariza pe Declan Rice ca fundaș dreapta. Uite, șansele Angliei să ajungă până în finala Mondialului sunt mici, nu cred că folosirea lui Declan Rice ca fundaș dreapta până la sfârșitul turneului ar fi soluția.

Sincer să fiu, cred că ai rămâne cu un gol la mijlocul terenului. Mi s-a părut că Elliot Anderson, în singurul meci în care Declan Rice nu a jucat, a avut dificultăți în a face față contraatacurilor adversarilor, și asta împotriva unei echipe de nivel mediu.

Pentru mine, Declan Rice trebuie să joace la mijlocul terenului. Tuchel are de luat o decizie”, a mai spus fostul fundaș al lui Liverpool.

Declan Rice (FOTO: IMAGO)

Jamie Carragher: „Nu linia de patru fundași e problema”

Carragher consideră că alta ar fi adevărata problemă a reprezentativei Angliei, nu postul de fundaș dreapta.

„Cred că multe dintre criticile aduse lui Djed Spence după ultimul meci sunt puțin exagerate. Nu a jucat cel mai bun meci al său, trebuie să recunosc asta, dar nu cred că cineva a impresionat până acum, în afară de Harry Kane și Jude Bellingham.

Știm că nu avem o mulțime de jucători de clasă mondială în defensivă, iar acesta este probabil punctul slab al echipei noastre, dar au fost multe probleme la Anglia în primele 20 de minute și a fost foarte ușor să se ajungă la linia de patru fundași”, a concluzionat Carragher.

Cred că multe dintre problemele apărute în ultimul meci nu au ținut atât de mult de linia de patru fundași. Mai degrabă a fost vorba despre cât de ușor a fost să se ajungă la aceștia. Jamie Carragher, legendă Liverpool

Lotul Angliei pentru CM 2026

Portari: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), James Trafford (Manchester City)

Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), James Trafford (Manchester City) Fundași: Dan Burn (Newcastle United), Marc Guehi (Manchester City), Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Trevoh Chalobah (Chelsea), (Newcastle), Nico O'Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham), John Stones (Manchester City)

Dan Burn (Newcastle United), Marc Guehi (Manchester City), Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Trevoh Chalobah (Chelsea), (Newcastle), Nico O'Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham), John Stones (Manchester City) Mijlocași: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Eberechi Eze (Arsenal), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa)

Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Eberechi Eze (Arsenal), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa) Atacanți: Anthony Gordon (Newcastle United), Harry Kane (Bayern Munich), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelon, împrumutat de la Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa).

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