„Spania a trecut neobservată”  Legenda SUA susține că actuala campioană a Europei e  subestimată la CM: „Fenomenală!”

Landon Donovan (44 de ani), fost atacant și căpitan al naționalei SUA, este de părere că Spania e subestimată la acest Campionat Mondial.

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Campioana Europei e calificată în optimi unde va da peste Portugalia, luni, de la ora 22:00.

Landon Donovan: „Vorbim despre Mbappe, Messi, nu despre Spania. A trecut neobservată”

Principală favorită la câștigarea trofeului înaintea competiției, Spania a trecut în 16-imi de Austria, scor 3-0.

Landon Donovan susține că Lionel Messi și Kylian Mbappe, cei doi golgheteri ai Mondialului, cu 6, respectiv 7 goluri, au „furat” luminile reflectoarelor:

„Spania e fenomenală, dar a trecut neobservată. Se vorbește despre Mbappe, Messi, dar nu despre Spania. Știu că a fost doar un Spania - Austria, dar spaniolii au ieșit în evidență și au oferit spectacol.

Franța sau Brazilia nu aleargă și nu apără, dar Spania aleargă, presează și apără. Cred că s-au întors și, într-un fel, au transmis un mic mesaj tuturor, spunând: «Nu uitați de noi!»”, a declarat Donovan, citat de as.com.

Spania n-a mai jucat sferturi de la Campionatul Mondial din 2010

Meciul cu Portugalia nu se anunță deloc unul ușor pentru selecționata condusă de Luis de la Fuente, care are de luat o revanșă în fața faniilor.

La ultimele două ediții, „Furia Roja” s-a oprit de fiecare dată în optimi, fiind învinsă la loviturile de departajare. În 2022 s-a înclinat în fața Marocului, iar în 2018 a fost învinsă de Rusia.

De altfel, ultima dată când Spania juca în sferturi se întâmpla la ediția din 2010, pe care avea să o și câștige, după o finală cu Olanda decisă în prelungiri, 1-0.

În 2014, ibericii nu au reușit să treacă de grupe.

Lotul Spaniei la CM 2026

Portari:

Unai Simon, David Raya, Joan García

Fundași:

Pedro Porro, Marcos Llorente, Aymeric Laporte, Pau Cubarsi, Marc Pubill, Eric García, Marc Cucurella, Alejandro Grimaldo

Mijlocași:

Rodri, Martin Zubimendi, Pedri, Mikel Merino, Fabian Ruiz, Dani Olmo, Gavi

Atacanți:

Nico Williams, Aleix Baena, Mikel Oyarzabal, Ferran Torres, Borja Iglesias, Yeremy Pino, Lamine Yamal, Victor Munoz

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