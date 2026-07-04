Yamal, bijuterie de 150.000 de euro!  Starul Spaniei a atras atenția la Campionatul Mondial și în afara terenului

- Lamine Yamal (18 ani) a atras din nou atenția la Cupa Mondială, după ce a apărut cu un lanț din aur alb, acoperit cu diamante.
- Bijuteria are un pandantiv mare în formă de Batman și numărul 304, simbolul cartierului Rocafonda din Mataro.
Lanțul purtat de Lamine Yamal înaintea meciului cu Austria (3-0) ar valora peste 150.000 de euro, dar prețul oficial al piesei nu a fost confirmat.
Lamine Yamal a atras atenția la Campionatul Mondial cu o bijuterie de 150.000 de euro
Bijuteria ar fi fost realizată de Tajia Diamonds, firmă care a mai creat piese personalizate pentru fotbalist.
Dincolo de valoarea accesoriului, detaliul care a atras atenția a fost numărul 304, plasat deasupra pandantivului cu Batman.
Este o trimitere directă la Rocafonda, cartierul în care a crescut Lamine Yamal. Numărul 304 reprezintă ultimele cifre ale codului poștal al zonei, conform sport.es.
Nu este prima dată când Lamine Yamal își arată atașamentul față de Rocafonda prin numărul 304.
Fotbalistul Barcelonei a mai purtat bijuterii cu acest simbol.
Yamal, la 18 ani, este deja un nume important la naționala Spaniei. A strâns 29 de selecții și a marcat 7 goluri pentru prima reprezentativă.
Minutele lui Yamal la acest Mondial:
- Spania - Capul Verde 0-0: a jucat 19 minute
- Spania - Arabia Saudită 4-0: a jucat 45 de minute și a marcat un gol
- Spania - Uruguay 1-0: a jucat 76 de minute
- Spania - Austria 3-0: a jucat 85 de minute
Extrema Barcelonei a adunat 151 de meciuri oficiale pentru clubul catalan, în care a marcat 49 de goluri.
În sezonul 2025-2026, Yamal a bifat 45 de partide pentru Barcelona și a reușit 24 de goluri, cel mai bun randament al carierei sale de până acum.
Spania va întâlni Portugalia în optimile Cupei Mondiale. Meciul este programat luni, 6 iulie, pe Dallas Stadium, de la ora 22:00.