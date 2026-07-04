Yamal, bijuterie de 150.000 de euro!  Starul Spaniei a atras atenția la Campionatul Mondial și în afara terenului

Lamine Yamal (18 ani) a atras din nou atenția la Cupa Mondială, după ce a apărut cu un lanț din aur alb, acoperit cu diamante.

Bijuteria are un pandantiv mare în formă de Batman și numărul 304, simbolul cartierului Rocafonda din Mataro.

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Lanțul purtat de Lamine Yamal înaintea meciului cu Austria (3-0) ar valora peste 150.000 de euro, dar prețul oficial al piesei nu a fost confirmat.

Lamine Yamal a atras atenția la Campionatul Mondial cu o bijuterie de 150.000 de euro

Bijuteria ar fi fost realizată de Tajia Diamonds, firmă care a mai creat piese personalizate pentru fotbalist.

Dincolo de valoarea accesoriului, detaliul care a atras atenția a fost numărul 304, plasat deasupra pandantivului cu Batman.

Este o trimitere directă la Rocafonda, cartierul în care a crescut Lamine Yamal. Numărul 304 reprezintă ultimele cifre ale codului poștal al zonei , conform sport.es.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Lamine Yamal wearing a Batman chain ahead of kick off. pic.twitter.com/7qmcktwSD0 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 2, 2026

Nu este prima dată când Lamine Yamal își arată atașamentul față de Rocafonda prin numărul 304.

Fotbalistul Barcelonei a mai purtat bijuterii cu acest simbol.

Lamine Yamal’s chain drip at the World Cup so far has been on another level 🇪🇸💧



Two of them featured his signature celebration whilst the latest one was a custom Batman chain with ‘304’ emblazoned at the top. 🥶 pic.twitter.com/gHfUCo0g3B — Rising Ballers (@RisingBallers_) July 3, 2026

Yamal, la 18 ani, este deja un nume important la naționala Spaniei. A strâns 29 de selecții și a marcat 7 goluri pentru prima reprezentativă.

Minutele lui Yamal la acest Mondial:

Spania - Capul Verde 0-0: a jucat 19 minute

Spania - Arabia Saudită 4-0: a jucat 45 de minute și a marcat un gol

Spania - Uruguay 1-0: a jucat 76 de minute

Spania - Austria 3-0: a jucat 85 de minute

Extrema Barcelonei a adunat 151 de meciuri oficiale pentru clubul catalan, în care a marcat 49 de goluri.

În sezonul 2025-2026, Yamal a bifat 45 de partide pentru Barcelona și a reușit 24 de goluri, cel mai bun randament al carierei sale de până acum.

Spania va întâlni Portugalia în optimile Cupei Mondiale. Meciul este programat luni, 6 iulie, pe Dallas Stadium, de la ora 22:00.

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