Violențe pe străzile din Londra FOTO: Fanii Egiptului au creat haos în capitala Angliei după calificarea în optimile CM 2026

Fanii Egiptului au creat haos pe străzile din Londra, după calificarea africanilor în optimile de finală ale Campionatului Mondial.

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Aflați la a patra participare la un turneu final, „faraonii” au învins Australia, scor 1-1 (4-2 d.pen).

Este pentru a doua oară în istorie când Egipt ajunge în optimile de finală. Prima dată s-a întâmplat în 1934 la a doua ediție a Cupei Mondiale din istorie, dar atunci turneul a început direct cu fazele eliminatorii.

Fanii Egiptului au creat haos la Londra

Dacă în tribunele stadionului din Dallas fanii naționalei lui Salah sărbătoreau victoria într-un mod civilizat, în Londra bucuria suporterilor a degenerat într-un haos general, iar poliția a fost nevoită să intervină.

Imaginile publicate de dailymail.com arată o mulțime scăpată de sub control. În timp ce forțele de ordine încercau să imobilizeze mai mulți suporteri, aceștia au ocupat carosabilul, blocând complet traficul.

Din mulțime se auzeau scandări precum „Free Palestine” (n.r. trad. „Palestina liberă”).

Ulterior, fanii se deplasau printre mașinile și autobuzele blocate.

Mai mulți suporteri au escaladat acoperișul unui autobuz etajat, de unde au fluturat steaguri ale Egiptului, încurajându-i pe cei aflați pe stradă.

Un fan a fost lovit de o mașină

Incidentele nu s-au oprit aici. Un SUV gri a intrat într-o zonă aglomerată de suporteri, iar câteva clipe mai târziu a lovit un bărbat de 41 de ani care traversa strada.

Martorii au intervenit rapid și l-au ajutat pe bărbat să se ridice, în timp ce șoferul a părăsit locul accidentului fără să oprească.

Totul s-a petrecut pe Edgware Road, zonă cunoscută și drept „Micul Cairo”, datorită restaurantelor și barurilor cu specific arab din zonă.

Poliția Metropolitană a anunțat că nu au fost efectuate arestări la fața locului.

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