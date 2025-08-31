Armă contra FCSB? Feyenoord vrea să-l încerce pe Vardy, faimosul atacant al lui Leicester
Jamie Vardy a jucat 13 ani pentru Leicester, un deceniu în Premier League, cucerind titlul de campion în 2016 Foto: Imago
Europa League

Armă contra FCSB? Feyenoord vrea să-l încerce pe Vardy, faimosul atacant al lui Leicester

Theodor Jumătate
Publicat: 31.08.2025, ora 14:13
  • Jamie Vardy, 38 de ani, s-ar putea transfera la Feyenoord în ultimul moment de mercato. Englezul e liber de contract după despărțirea de Leicester. 
  • Feyenoord joacă împotriva FCSB pe 11 decembrie, în faza principală a Europa League, pe Arena Națională.

Jamie Vardy are 38 de ani și jumătate, devenind un simbol al lui Leicester, campioana surpriză în Premier League 2015-2016.

După 13 sezoane la „vulpi”, atacantul englez s-a despărțit de clubul carierei, dar nu se retrage.

Plănuiește o aventură finală în străinătate.

Vardy are de ales: Cremonese sau Feyenoord

Liber de contract, Vardy a primit o ofertă din Serie A, de la Cremonese, însă un club continental important încearcă să-l ia pe ultimii metri ai perioadei de transferuri.

Feyenoord, una dintre cele mai puternice adversare ale FCSB în faza principală de Europa League, ar vrea să-l atragă la Rotterdam.

Van Persie, explicându-le jucătorilor ce așteaptă de la ei, într-un antrenament la centrul sportiv Nieuw Varkenoord din Rotterdam Foto: Imago Van Persie, explicându-le jucătorilor ce așteaptă de la ei, într-un antrenament la centrul sportiv Nieuw Varkenoord din Rotterdam Foto: Imago
Van Persie, explicându-le jucătorilor ce așteaptă de la ei, într-un antrenament la centrul sportiv Nieuw Varkenoord din Rotterdam Foto: Imago

Potrivit presei olandeze, intenționează să-i facă o propunere lui Vardy pentru a juca în acest sezon în alb-roșu-negru.

200 de goluri
și 71 de assisturi a reușit Jamie Vardy în 500 de meciuri jucate în toate competițiile pentru Leicester

Van Persie îl vrea pe Vardy la Feyenoord

Antrenorul Robin van Persie, doar cu patru ani mai în vârstă decât insularul, care i-a fost rival acestuia în Premier League în 2014-2015, când juca la Manchester United, mai are nevoie de un vârf pe „De Kuip”.

Clubul se pregătește să se despartă de argentinianul Julian Carranza, care ar urma să fie împrumutat chiar la Leicester.

Îi are atacanți pe japonezul Ayase Ueda și pe suedezul Casper Tengstedt, cumpărat în vară, cu 6 milioane de euro, de la Benfica.

1 milion de euro
este cota actuală a lui Jamie Vardy. 20 de milioane a fost maximum atins (Transfermarkt)

feyenoord europa league jamie vardy fcsb
