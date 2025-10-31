Probleme pentru Dinamo FOTO+VIDEO. Haos total la finalul meciului Dinamo - CFR Cluj! Bucurie uriașă,  teren invadat și gesturi reprobabile. Reacția lui Nicolescu +32 foto
Teren invadat la finalul meciului Dinamo - CFR Cluj 2-1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)
Probleme pentru Dinamo FOTO+VIDEO. Haos total la finalul meciului Dinamo - CFR Cluj! Bucurie uriașă, teren invadat și gesturi reprobabile. Reacția lui Nicolescu

alt-text Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 31.10.2025, ora 23:47
alt-text Actualizat: 31.10.2025, ora 23:48
  • Final incendiar pe Arena Națională! Dinamo a reușit o remontada spectaculoasă în fața celor de la CFR Cluj, câștigând cu 2-1 după ce în minutul 89 scorul era 0-1.
  • În doar două minute, „câinii” au întors soarta meciului și au declanșat o bucurie uriașă, trăită de fani ca un moment când tocmai s-a câștigat un trofeu.

Imediat după golul decisiv și fluierul final al arbitrului, atmosfera a scăpat complet de sub control. Zeci de persoane au pătruns pe teren, dorind să se bucure alături de jucătorii dinamoviști.

Stewarzii au pierdut complet controlul situației, iar suporterii au rămas minute bune pe gazon, scandând și sărbătorind împreună cu galeria.

Roșca, gafă de juniori FOTO. Portarul lui Dinamo, eroare imensă cu CFR Cluj! A scăpat ca prin minune de gol
Roșca, gafă de juniori FOTO. Portarul lui Dinamo, eroare imensă cu CFR Cluj! A scăpat ca prin minune de gol
Roșca, gafă de juniori FOTO. Portarul lui Dinamo, eroare imensă cu CFR Cluj! A scăpat ca prin minune de gol

Urmează o amendă! Nicolescu s-a mai enervat o dată

Incidentul ar putea aduce o amendă consistentă pentru clubul Dinamo, mai ales că pe teren se aflau și jucătorii CFR-ului, care își salutau galeria aflată deasupra tribunei oficiale.

Teren invadat la finalul meciului Dinamo - CFR Cluj (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)
Teren invadat la finalul meciului Dinamo - CFR Cluj (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)

Nu e prima dată când se întâmplă o asemenea situație! Jucătorii lui Dinamo au trăit scene similare pe stadionul „Arcul de Triumf”, fapt care l-a enervat la acea vreme pe președintele clubului, Andrei Nicolescu, îngrijorat de posibilele sancțiuni financiare și disciplinare pe care clubul ar urma să le suporte.

Acum, oficialul „câinilor” a comentat imaginile de la finalul partidei cu CFR Cluj la emisiunea „Fotbal Show” de la Prima Sport.

Mă întristează. Mă bucură, dar mă întristează că vine amenda. Dar nu mai puteam controla nimic în momentul ăla, am văzut în tribune o explozie pe care, recunosc, mi-o doresc cât mai des, atât că trebuie să fim mai atenți. Andrei Nicolescu, președinte Dinamo

Scene reprobabile cu doi copii

Finalul meciului a fost umbrit și de un episod șocant. Doi copii au fost surprinși părăsind zona fanilor care au invadat terenul și alergând spre sectorul suporterilor clujeni.

Unul dintre cei doi s-a dezbrăcat parțial și a făcut gesturi obscene către fanii oaspeți, fără ca vreun steward să intervină. Scenele s-au repetat de două ori, sub privirile celor de la VIP și ale forțelor de ordine.

Aceste incidente au mari șanse să fie menționate și în raportul observatorului LPF, ceea ce ar complica situația clubului Dinamo, care riscă nu doar amendă, ci și sancțiuni privind organizarea meciurilor viitoare.

