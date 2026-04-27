Incidente la Dinamo - Rapid Scandal la pauza meciului. Agresorul s-a refugiat în galeria „câinilor”. Cum au reacționat ultrașii

DINAMO - RAPID 3-1. Jandarmeria a aplicat 21 de sancțiuni contravenționale după derby-ul de pe Arena Națională, iar mai mulți suporteri nu vor mai avea voie la meciuri pentru o perioadă.

În pauza partidei, ar fi avut loc un conflict în zona grupurilor sanitare de la Tribuna a II-a.

Doi suporteri dinamoviști ar fi fost implicați într-o altercație, iar unul dintre aceștia a încercat să evite intervenția forțelor de ordine.

„Încercând să evite forţele de ordine, unul dintre bărbaţi s-a refugiat în zona de dispunere a galeriei dinamoviste din care face parte (sector 111, tribuna a II-a).

Pe timpul aplicării măsurilor de identificare de către jandarmi, ceilalţi suporteri ai echipei gazdă au împiedicat forţele de ordine să extragă persoana suspectă de implicarea în altercaţie”, a transmis Jandarmeria, conform news.ro.

În acest context, forțele de ordine au folosit pentru scurt timp un pulverizator cu substanță iritant-lacrimogenă. Jandarmeria a transmis că „în urma analizării împrejurărilor de fapt, vor fi aplicate măsuri legale în consecinţă”.

După meciul de pe Arena Națională, jandarmii au sesizat organele de urmărire penală pentru deschiderea unei anchete, în baza legii privind violența la competițiile sportive.

De asemenea, au fost aplicate 21 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 88.350 de lei (aproximativ 17.350 euro):

Dintre acestea, organizatorul meciului a primit două amenzi de 60.000 de lei în total (aproximativ 11.783 de euro), iar firma de pază a fost sancționată cu 20.000 de lei (aproximativ 3.928 de euro).

7 suporteri au primit interdicție la meciuri pentru șase luni sau un an

VIDEO. Golul înscris de Cîrjan în Dinamo - Rapid 3-1

