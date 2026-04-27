Rapid cu posesia, Dinamo cu golurile ANALIZĂ. Cifrele derby-ului arată eficiența „câinilor” în fața porții » Boateng, imperial. Dobre, zero!

- DINAMO - RAPID 3-1. Dinamo a învins categoric Rapid într-un meci în care diferența nu a fost dată de posesie sau volum de pase, ci de eficiență în finalizare și calitatea ocaziilor create.
Potrivit analizei SportsBase, giuleștenii au controlat mai mult mingea (57%) și au avut un număr superior de pase (507 față de 397), dar echipa lui Zeljko Kopic a făcut diferența acolo unde se câștigă astfel de partide: în zonele decisive, în duelurile directe și prin eficiența din ultimii 30 de metri.
Rapid a avut posesia, Dinamo ocaziile și golurile
Raportul de șuturi pe poartă explică perfect diferența: 6-1 pentru Dinamo, dintr-un total de 15 șuturi față de doar 4 ale Rapidului, dintre care 3 expediate de fundașul central Alexandru Pașcanu.
Statistic, Rapid a controlat mingea: 57% posesie totală și chiar 68% în repriza secundă. Dar posesia a fost sterilă. Dinamo a fost echipa care a produs fotbal cu adevărat periculos și s-a impus prin maturitate tactică.
„Câinii” au avut 8 ocazii mari și au transformat 3 dintre ele, în timp ce Rapid a avut doar 3 șanse importante și a fructificat una singură.
Golurile au fost marcate de Milanov (39), Cîrjan (59) și Musi (71) pentru Dinamo, respectiv Paraschiv (88) pentru Rapid.
Mai relevant este indicatorul atacurilor finalizate cu șut:
- Dinamo: 71 atacuri / 13 finalizate cu șut (18%)
- Rapid: 84 atacuri / 4 finalizate cu șut (5%)
Aici s-a rupt meciul. Rapid a controlat mai mult mingea, dar rareori a avut controlul real al jocului.
Dinamo: superioritate fizică și control în dueluri
Dinamo a fost superioară și la capitolul agresivitate competitivă. Din cele 138 de dueluri, „câinii” au câștigat 77 dintre ele (56%), în timp ce Rapid s-a impus în doar 61 (44%).
Diferența a fost și mai clară la:
- tacklinguri: 20 reușite de Dinamo vs 7 de Rapid
- dueluri la sol: 60% câștigate de Dinamo
- dueluri defensive: 60% vs 48%
Boateng, imperial
Boateng a fost imperial: 10 dueluri, 9 câștigate, plus 8/8 dueluri defensive reușite.
Milanov a fost omul-cheie al primei reprize. Mijlocașul bulgar a marcat pentru 1-0, ce-i drept cu largul concurs al portarului debutant Briciu, a avut 4 intrări în treimea finală (mult peste media sa sezonieră de 0,46) și 3 pase verticale decisive, fiind principalul accelerator al jocului lui Dinamo.
Armstrong, motorul din atacul lui Dinamo
Armstrong nu a înscris, dar a fost decisiv în jocul ofensiv: a oferit două assisturi și a avut cel mai mare xA din echipă (0,56), ceea ce arată calitatea ocaziilor pe care le-a creat. În plus, a trimis 13 pase în careu, dintre care 5 au fost precise.
Fotbalistul scoțian a fost constant sursa dezechilibrului între liniile Rapidului.
Introdus la pauză în locul lui Milanov, Cîrjan a intrat excelent și a punctat pentru 2-0, iar Musi a închis practic meciul cu golul de 3-0, cu un golazo.
Rapid, prea puțină claritate ofensivă
Din tabăra Rapidului, Christensen a fost cel mai activ jucător ofensiv, cu 8 intrări în ultima treime și 6 pase progresive importante.
Dar restul compartimentului ofensiv a produs prea puțin.
Alex Dobre, zero dueluri câștigate
Petrila a câștigat doar două din cele 11 dueluri în care a fost implicat, Alex Dobre a avut 0 dueluri câștigate din 8, iar Moruțan nu a reușit să transforme posesia în pericol real.
În plan ofensiv, contribuția lui Dobre a fost redusă: nu a tras niciun șut pe poartă și nici nu și-a creat vreo ocazie, iar în zona de finalizare a adversarului a bifat o singură acțiune în careu (1/0).
Din punct de vedere al paselor, extrema dreaptă a contabilizat 18 mingi jucate, cu o acuratețe de 78% (14 pase reușite), fără pase decisive în treimea finală. Dobre a fost înlocuit în minutul 76.
Golul lui Paraschiv din minutul 88 a venit prea târziu și a avut mai degrabă valoare statistică.
Rapid a trimis 11 centrări, fără să reușească nicio execuție precisă. Este, probabil, cea mai dură statistică a meciului.
