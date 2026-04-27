Rapid cu posesia, Dinamo cu golurile ANALIZĂ. Cifrele derby-ului arată eficiența „câinilor” în fața porții » Boateng, imperial. Dobre, zero!

DINAMO - RAPID 3-1. Dinamo a învins categoric Rapid într-un meci în care diferența nu a fost dată de posesie sau volum de pase, ci de eficiență în finalizare și calitatea ocaziilor create.

Potrivit analizei SportsBase, giuleștenii au controlat mai mult mingea (57%) și au avut un număr superior de pase (507 față de 397), dar echipa lui Zeljko Kopic a făcut diferența acolo unde se câștigă astfel de partide: în zonele decisive, în duelurile directe și prin eficiența din ultimii 30 de metri.

Rapid a avut posesia, Dinamo ocaziile și golurile

Raportul de șuturi pe poartă explică perfect diferența: 6-1 pentru Dinamo, dintr-un total de 15 șuturi față de doar 4 ale Rapidului, dintre care 3 expediate de fundașul central Alexandru Pașcanu.

Statistic, Rapid a controlat mingea: 57% posesie totală și chiar 68% în repriza secundă. Dar posesia a fost sterilă. Dinamo a fost echipa care a produs fotbal cu adevărat periculos și s-a impus prin maturitate tactică.

„Câinii” au avut 8 ocazii mari și au transformat 3 dintre ele, în timp ce Rapid a avut doar 3 șanse importante și a fructificat una singură.

Golurile au fost marcate de Milanov (39), Cîrjan (59) și Musi (71) pentru Dinamo, respectiv Paraschiv (88) pentru Rapid.

Mai relevant este indicatorul atacurilor finalizate cu șut:

Dinamo: 71 atacuri / 13 finalizate cu șut (18%)

Rapid: 84 atacuri / 4 finalizate cu șut (5%)

Aici s-a rupt meciul. Rapid a controlat mai mult mingea, dar rareori a avut controlul real al jocului.

Dinamo: superioritate fizică și control în dueluri

Dinamo a fost superioară și la capitolul agresivitate competitivă. Din cele 138 de dueluri, „câinii” au câștigat 77 dintre ele (56%), în timp ce Rapid s-a impus în doar 61 (44%).

Diferența a fost și mai clară la:

tacklinguri: 20 reușite de Dinamo vs 7 de Rapid

dueluri la sol: 60% câștigate de Dinamo

dueluri defensive: 60% vs 48%

Boateng, imperial

Boateng a fost imperial: 10 dueluri, 9 câștigate, plus 8/8 dueluri defensive reușite.

Milanov a fost omul-cheie al primei reprize. Mijlocașul bulgar a marcat pentru 1-0, ce-i drept cu largul concurs al portarului debutant Briciu, a avut 4 intrări în treimea finală (mult peste media sa sezonieră de 0,46) și 3 pase verticale decisive, fiind principalul accelerator al jocului lui Dinamo.

Armstrong, motorul din atacul lui Dinamo

Armstrong nu a înscris, dar a fost decisiv în jocul ofensiv: a oferit două assisturi și a avut cel mai mare xA din echipă (0,56), ceea ce arată calitatea ocaziilor pe care le-a creat. În plus, a trimis 13 pase în careu, dintre care 5 au fost precise.

Fotbalistul scoțian a fost constant sursa dezechilibrului între liniile Rapidului.

Introdus la pauză în locul lui Milanov, Cîrjan a intrat excelent și a punctat pentru 2-0, iar Musi a închis practic meciul cu golul de 3-0, cu un golazo.

Rapid, prea puțină claritate ofensivă

Din tabăra Rapidului, Christensen a fost cel mai activ jucător ofensiv, cu 8 intrări în ultima treime și 6 pase progresive importante.

Dar restul compartimentului ofensiv a produs prea puțin.

Alex Dobre, zero dueluri câștigate

Petrila a câștigat doar două din cele 11 dueluri în care a fost implicat, Alex Dobre a avut 0 dueluri câștigate din 8, iar Moruțan nu a reușit să transforme posesia în pericol real.

În plan ofensiv, contribuția lui Dobre a fost redusă: nu a tras niciun șut pe poartă și nici nu și-a creat vreo ocazie, iar în zona de finalizare a adversarului a bifat o singură acțiune în careu (1/0).

Din punct de vedere al paselor, extrema dreaptă a contabilizat 18 mingi jucate, cu o acuratețe de 78% (14 pase reușite), fără pase decisive în treimea finală. Dobre a fost înlocuit în minutul 76.

Golul lui Paraschiv din minutul 88 a venit prea târziu și a avut mai degrabă valoare statistică.

Rapid a trimis 11 centrări, fără să reușească nicio execuție precisă. Este, probabil, cea mai dură statistică a meciului.

