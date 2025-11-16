Panică la Turneul Campionilor FOTO: Finala dintre Alcaraz și Sinner, întreruptă timp de 11 minute și jumătate » Ce s-a întâmplat

Finala Turneului Campionilor a fost întreruptă timp de 11 minute și jumătate, după ce unui spectator i s-a făcut rău.

Carlos Alcaraz (22 de ani, #1 ATP) - Jannik Sinner (24 de ani, #2 ATP) se duelează în meciul care pune capăt sezonului.

După ce doi fani care asistau la Turneul Campionilor au murit în zilele precedente, italienii au avut din nou emoții. Au fost momente tensionate în Inalpi Arena din Torino.

Unui spectator i s-a făcut rău în timpul finalei Turneului Campionilor

La scorul 2-1 și 40-40 în favoarea lui Alcaraz, din tribune s-au auzit mai multe strigăte, iar Sinner și-a întârziat serviciul, observând îngrijorare pe chipul adversarului său, care privea spre tribuna superioară.

Arbitrul de scaun a cerut intervenția medicilor, iar aceștia s-au grăbit spre un spectator care se prăbușise. Oficialul le-a spus jucătorilor că le va oferi mai multe informații în momentul în care le va primi.

Directorul turneului a intervenit după câteva minute, mergând la marginea terenului și anunțând că spectatorul în cauză se simte bine. Până la urmă, acesta s-a ridicat în picioare, iar în arenă s-au auzit urale.

Jocul a fost întrerupt 11 minute și jumătate, timp în care cei doi jucători au încercat să se miște constant, pentru a rămâne încălziți.

Duelul de duminică este al 16-lea dintre Alcaraz și Sinner. Carlos s-a impus de 10 ori, în timp ce Jannik a câștigat 5 partide.

5.071.000 de dolari va primi câștigătorul Turneului Campionilor. Sinner și Alcaraz au ajuns în finală după câte 4 victorii

